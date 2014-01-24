《A股技术分析》沪综指续弹空间有限

图为合肥一家券商大厅内，投资者在看电脑屏幕上的信息。 REUTERS/Stringer

作者 曾祥进

路透北京1月24日 -中国股市沪综指.SSEC本周探至2,000点下方后回升，部分短线资金低位介入，推动大盘出现较大力度反弹。短线技术面看，股指在节前维稳资金及权重股推动下已进入上档阻力区，料2,050点之上难以进一步拓展反弹空间，股指延续震荡后将逐步转为回落；中线方面，大盘本周的上涨对近两月以来的下跌趋势做小幅修正，但趋势没有改变，震荡后继续下探仍是主基调。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/vus36v)

本周沪指终填补2,000点下方缺口并探至1,985点技术支撑，随后护盘和短线抄底资金开始介入，推动大盘快速反弹，成交量较上周有明显增加，显示短线有部分增量资金入场，股指节前将在2,000点上方进行震荡反弹。

大盘放量突破5日和10日均线，短线抄底资金有所获利，刺激了市场交易热情，但20日和30日均线区间的技术压力仍存，股指在2,050点之上难以拓展更大反弹空间，料反复震荡后仍以回落为主。

技术指标方面，随机指标(KDJ)、相对强弱指标（RSI）从超卖区回升接近中值区域，指数平滑异同平均线（MACD）低位金叉，显示短期内股指会继续维持震荡波动，但布林通道（BOLL）中轨在2,045点附近，有效突破机会不大，股指随后会从回落至其下。

由于下周为春节前最后一周，市场交投料逐步淡静，多空偃旗息鼓可能性大，股市技术面效应亦趋淡，市场走势将主要由维稳资金和规避长假期间不确定因素的避险盘左右，整体料将维持2,000点上方的震荡走势。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/wus36v)

沪综指本周结束此前三周连跌，出现一定力度反弹，成交量较上周有所放大，显示有部分抄底资金低位介入，结合盘口显示股指上涨受房地产等权重股贡献较大，该资金为中长线买盘的可能性并不大。

均线系统显示，本周股指反弹抵达5周均线（2,051）附近，为中线第一道强阻力位，大盘难进一步走高，而上档2,100-2,150点更是压制大盘中长期走势的密集压力区，对股指威慑强大，目前的技术形态难以支持股指继续上扬。

本周沪指最高升至2,060点，距离此前跌破的双头型态颈线2,080点仅一步之遥，在其量度跌幅并未完成的情况下，仍可视其为对该颈线的技术性反抽。中线角度看，一旦2,000点之上的短线震荡结束，大盘再破该位后将出现新一轮连续下跌，目标仍指向1,900点下方。（完）

(审校 黄凯)

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