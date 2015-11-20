《A股技术分析》沪综短线有望向上突破

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京11月20日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周继续围绕年线震荡，周五终收于其上。技术面显示，市场谨慎气氛上升但走势仍偏稳健，短期均线系统支撑作用仍存，预计在持续消化年线压力以及新股IPO重启心理冲击后，大盘短线有望选择向上突破，继续冲击3,800点附近的本轮反弹行情高点；中线看，周线创三个月新高，上行趋势未变，但须谨防股指快速冲顶之后形成反转下跌。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): reut.rs/1NGB0U2
沪综指本周先抑后扬，延续此前震荡格局，但重心持续上移，周五股指已站至年线3,617点之上，短线再行整固后有望有效突破该技术压力，继续上涨创出本轮反弹以来新高。短期均线系统目前仍呵护股指运行，3,600点几经反复，将逐渐形成小级别支撑，下档较强支撑位于3,530点附近。
若大盘对年线实现有效突破，股指有望继续上涨，点位指向8月下旬大盘暴跌初形成的第一个跳空缺口3,788-3,794，其与沪指7月首轮暴跌之后的箱型震荡中枢位3,800点接近，将成为多头力争冲击的重要目标。
技术指标方面，震荡过程中KDJ出现明显下跌，MACD亦将出现死叉，DX趋向指标持续下行，故即便大盘短线继续上涨再创反弹新高，技术面背离的态势恐难以扭转，须谨防股指急促上扬快速达至目标位后迅速见顶。
较长期走势(周线图): reut.rs/1NGB5ag
沪综指本周创三个月收盘新高，五周均线对股指构成明显支撑并呵护大盘持续上行，中级上升趋势未有改变，目前30周均线位于3,800点附近，且呈下落态势，并与7、8月箱体震荡区域中枢位叠加。预计将对大盘构成实质性压力，9月以来形成的中级反弹料在该处受阻可能性大。（完）
(审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。