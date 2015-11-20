《A股技术分析》沪综短线有望向上突破

图为上海一家券商营业部内的一名股民。 REUTERS/Aly Song

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): reut.rs/1NGB0U2

沪综指本周先抑后扬，延续此前震荡格局，但重心持续上移，周五股指已站至年线3,617点之上，短线再行整固后有望有效突破该技术压力，继续上涨创出本轮反弹以来新高。短期均线系统目前仍呵护股指运行，3,600点几经反复，将逐渐形成小级别支撑，下档较强支撑位于3,530点附近。

若大盘对年线实现有效突破，股指有望继续上涨，点位指向8月下旬大盘暴跌初形成的第一个跳空缺口3,788-3,794，其与沪指7月首轮暴跌之后的箱型震荡中枢位3,800点接近，将成为多头力争冲击的重要目标。

技术指标方面，震荡过程中KDJ出现明显下跌，MACD亦将出现死叉，DX趋向指标持续下行，故即便大盘短线继续上涨再创反弹新高，技术面背离的态势恐难以扭转，须谨防股指急促上扬快速达至目标位后迅速见顶。

较长期走势(周线图): reut.rs/1NGB5ag

沪综指本周创三个月收盘新高，五周均线对股指构成明显支撑并呵护大盘持续上行，中级上升趋势未有改变，目前30周均线位于3,800点附近，且呈下落态势，并与7、8月箱体震荡区域中枢位叠加。预计将对大盘构成实质性压力，9月以来形成的中级反弹料在该处受阻可能性大。（完）