（重发）《A股技术分析》中国股市沪综指重心向大箱体上部移动

2016年3月14日，上海一家券商营业部内，一名股民在看屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

（重发以更新周线图链接）

作者 曾祥进

路透北京7月8日 - 中国股市沪综指.SSEC本周在国家队不遗余力的护盘下强拉上扬。技术面显示，短线2,945点附近的压力位被放量突破，3,000点整数关再被触及令市场气氛回暖，大盘重心逐步向年初以来的2,638-3,100点大箱体上部移动，短线有反复上试箱顶的机会。

中线看，箱顶区域3,000-3,100点压力有待反复消化，2,800-2,900点区域则经过反复震荡叠加护盘托底逐渐形成支撑，为中长期L型走势助力。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/29tdfGy

继上周化解英国脱欧带来的冲击后，本周国家队在深万科复牌之际先发制人，突击向上，再度化解市场忧虑和不确定性，并成功激活部分观望资金进场。2,945点附近被放量突破，上摸3,000点则令市场情绪回暖。短线均线系统修复为多头格局，料支撑股指继续震荡摸高，3,100点成为下一攻击目标，下档则在2,945点和2,910点形成较强支撑，回档有望吸引更多资金进场。

技术面看，沪指突破2,945点后，重心向年初以来形成的2,638-3,100点大箱体上部区域移动，成交量能放大至一个半月来最多，对大盘上涨发挥实质性支撑；惟短期技术指标脱离低位后势头凌乱，对股指上涨配合程度不够，显示大盘将有一个反复震荡的过程。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/29tdql9

沪综指本周连续第二周收阳且量能开始增加，护盘拉升力度持续加大并对盘面有所激活，大盘突破2,945点但在上摸3,000点后回落，整体为消化周线和月线双重技术卖压，继续上行有待成交量的进一步放大。

中国股市已走出史上最长的政策护盘行情，综合半年来走势看，一季度主要围绕2,638低点多番死守，之后则连续三个多月力保2,800点不失，大盘在横向波动中缓慢抬高重心，今年来整体呈L型运行，完全符合监管层意图；料中期仍不脱该格局，较长时期内以局部和结构性板块行情维持市场情绪不散。（完）