（重发）《A股技术分析》中国股市沪综指重心向大箱体上部移动

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（重发以更新周线图链接）
作者 曾祥进
路透北京7月8日 - 中国股市沪综指.SSEC本周在国家队不遗余力的护盘下强拉上扬。技术面显示，短线2,945点附近的压力位被放量突破，3,000点整数关再被触及令市场气氛回暖，大盘重心逐步向年初以来的2,638-3,100点大箱体上部移动，短线有反复上试箱顶的机会。
中线看，箱顶区域3,000-3,100点压力有待反复消化，2,800-2,900点区域则经过反复震荡叠加护盘托底逐渐形成支撑，为中长期L型走势助力。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/29tdfGy
继上周化解英国脱欧带来的冲击后，本周国家队在深万科复牌之际先发制人，突击向上，再度化解市场忧虑和不确定性，并成功激活部分观望资金进场。2,945点附近被放量突破，上摸3,000点则令市场情绪回暖。短线均线系统修复为多头格局，料支撑股指继续震荡摸高，3,100点成为下一攻击目标，下档则在2,945点和2,910点形成较强支撑，回档有望吸引更多资金进场。
技术面看，沪指突破2,945点后，重心向年初以来形成的2,638-3,100点大箱体上部区域移动，成交量能放大至一个半月来最多，对大盘上涨发挥实质性支撑；惟短期技术指标脱离低位后势头凌乱，对股指上涨配合程度不够，显示大盘将有一个反复震荡的过程。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/29tdql9
沪综指本周连续第二周收阳且量能开始增加，护盘拉升力度持续加大并对盘面有所激活，大盘突破2,945点但在上摸3,000点后回落，整体为消化周线和月线双重技术卖压，继续上行有待成交量的进一步放大。
中国股市已走出史上最长的政策护盘行情，综合半年来走势看，一季度主要围绕2,638低点多番死守，之后则连续三个多月力保2,800点不失，大盘在横向波动中缓慢抬高重心，今年来整体呈L型运行，完全符合监管层意图；料中期仍不脱该格局，较长时期内以局部和结构性板块行情维持市场情绪不散。（完）
(审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。