《RUSSELL专栏》亚洲需求放缓的现实面前 煤价复苏的希望愈发渺茫

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 李春喜/张若琪/孙国玉/徐文焰

路透澳洲朗塞斯顿4月4日 - 煤炭在亚洲开年时的美好前景变得愈发暗淡，市场被该地区主要进口国需求疲弱的阴霾笼罩，而且主要出产国的供应又太多。

指标澳洲纽卡斯尔港动力煤价格指数在4月1日收报每吨51.13美元，由3月11日所及的年内高点52.59美元下跌。

上次高点为从1月21日当周所及每吨47.37美元的近10年低点飙升11%的涨势划上句号，但现在看来，这次上涨不过是一丝虚幻的曙光而已。

煤炭很可能是大宗商品人气普遍转暖的受益者。人气好转之下，铁矿石和石油近几周都强劲上涨，不过涨势也在逐渐转弱。

虽然其他商品市场的基本面或许有一些乐观因素，比如中国制造业暂时出现复苏迹象，但煤炭市场的前景却看不到一线希望。

中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)从2月的49升至荣枯分水岭50上方的50.2，这是八个月来首度扩张，并创下九个月高点。

尽管这或许预示着铁矿石、钢铁、铝、铜、原油等行业形势将有改善，但煤炭恐怕就没那么幸运了。

中国国家能源局4月1日称，计划维持2016年总体能源消耗量增长0.9%，增幅与2015年相同。

对煤炭而言，重要的是该计划还要求煤炭在整体能源用量的占比从去年的64%降到63%。

别以为减少1个百分点听起来没什么，若以中国总体能源消耗量约43.4亿吨煤当量来看，1个百分点就是大概4,340万吨。

虽然减少煤炭用量最可能的结果就是国内产量下降，但若从进口煤炭中减少消耗量，这就相当于2015年总进口量2.0406亿吨的大约五分之一。

中国计划今年关闭6,000万吨国内煤炭产能，未来五年总计减少5亿吨。

然而，这对煤炭进口未必就是利好，因为即便是这种量级的减产，国内煤炭产量仍足以满足需求，进口煤炭在某些市场只能展开价格竞争，特别是中国工业发达的东南部地区。

今年前两个月，中国煤炭进口量下降了10.2%，较2015年近30%的降速有所放缓。

但观察细节就会发现，主要煤炭出口国澳洲和印尼目前很难把煤炭卖给中国这个世界头号买家。

今年头两个月，中国对澳洲煤炭进口较上年同期下降近18%，对印尼进口也同比减少21.7%。

今年以来意外成为赢家的居然是朝鲜(北韩)，其对中国的煤炭出口增长26.9%，现居印尼之后，为第三大对华煤炭供应方。

正如任何与朝鲜有关的事情一样，购买煤炭可能也牵涉到政治因素，但无论动机是什么，现实则是：中国的主要煤炭供应方如今正受到一个他们知之甚少的竞争对手的挤压。

**主要进口国购买呈下降趋势**

除了指望中国之外，煤炭出口商基本上没有什么乐观的理由。世界煤炭第二大进口国印度虽然2月进口略有增加，但下降趋势未改。

印度2月进口煤炭1,679万吨，较上年同期增长1.7%，为八个月来首次增长。

但鉴于消费增长慢于供应增加，印度国营煤炭生产商Coal India最近不得不缩减采矿活动，进口下降的趋势可能还将持续下去。

第三大进口国日本2月的煤炭总进口量较上年同期增加1.2%，不过今年前两个月进口量下滑1.9%。

亚洲第四大煤炭进口国--韩国2月的海外采购量同比大减17.6%，今年前两个月下滑6.5%。

亚洲四大煤炭进口国今年前两个月的采购量下滑，因此需求面显然不存在煤炭价格保持上涨的理由。

在该地区有一些长期内利好煤炭价格的因素，例如印尼开始兴建一座2,000兆瓦的燃煤发电厂，而且日本等国也计划增加新的燃煤发电设施。

不过新设施要等到几年后才会投入使用，这意味着煤炭出口商对未来需求增长充满期待的同时，还不得不应对当前的疲弱市况。

印尼仍是市场平衡的主要调节因素。根据该国能源部，2016年印尼煤炭产量预计将从3.91亿吨下滑至大约3.5亿吨。

煤炭行业预期，由于价格偏低仍对矿山造成压力，煤炭出口量将从去年的3.3-3.6亿吨降至不到3亿吨。

澳洲煤炭出口似乎也在减少，作为全球最大煤炭出口港的纽卡斯尔港今年头两个月出口2,472万吨，较2015年同期下降5.7%。

煤炭行业的整体状况就是：进口国需求疲软，而出口国在继续调整供应量。

虽然这种局面无法推动煤炭价格上涨，但假如出口国继续调整供应量以平衡市场，那么价格或许能够回稳。(完)