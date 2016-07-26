《RUSSELL专栏》亚洲好好的一场汽油“盛宴”被中国和印度搅黄

2016年3月21日，图为中石油旗下在北京的一家加油站。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿7月25日 - 今年年初，若要问亚洲的炼油商，他们认为利润将来自哪里，其中很多可能会说是汽油。但是中国和印度似乎已经将这场“盛宴”搅黄。

今年以来生产汽油的利润暴跌至三年半最低，7月22日新加坡92RON汽油较布兰特原油每桶报价仅溢价2.21美元。

今年以来的利润率或裂解价差已骤降85.3%，7月8日触及的每桶1.67美元低位，成为继2013年9月12日录得仅0.45美元以来的最低。

尽管其中涉及多项影响因素，包括该区域汽油需求低于预期等，但主要的因素还是供应不断增加。这里的“元凶”是中国和印度，2016年上半年两国都大幅增加了汽油出口。

据海关数据，今年上半年中国汽油出口量为444.9万吨，合每天约207,800桶，较上年同期增长75%。

在出口增长之际，中国炼厂将汽油产量提高8.9%，至每天约300万桶。

鉴于近些年中国庞大的炼厂建设计划导致汽油严重过剩，某程程度上说中国汽油出口增长并不令人意外，只是过剩赶在中国国内经济失去动能的时候。

考虑到印度国内汽油消费强劲增长这个背景，或许更令人意外的是印度汽油出口的增长。

根据对政府数据的计算，今年前六个月印度汽油出口量约为每天420,800桶，较上年同期的每天340,000桶高出23.5%。

而且除了中国和印度出口增加外，值得一提的是中东的新炼厂也产生了影响。

比如，Joint Oil Data Initiative数据显示，沙特5月汽油日出口量为219,000桶，这要较去年同期高出47%。

就今年头五个月来看，沙特汽油日平均出口量为213,400桶，较去年同期增加76%。

将印度、中国和沙特增加的汽油出口量归并到一起，那么今年上半年亚洲市场每日可能增加了约260,000桶。

**结构性变化中的汽油**

对于汽油利润下跌，这说明了很多问题，但这并不必然意味着下半年汽油裂解价差无法复苏。

第三和第四季汽油裂解价差复苏的一个很大希望便是即将到来的炼厂维护季，尤其是北亚地区。

北半球冬季需求通常也会增加，或许也会支撑炼化利润。

供给方面，有迹象显示一些炼厂因价格低迷而削减产量，据路透援引消息人士的报导，新加坡和韩国的一些炼厂将削减产能。

但由供给减少和预期需求增加给利润率带来的提振，或证明是短暂的。

没有太大疑问的是，中国和中东炼油业者若见到有利可图，都有能力进一步扩大出口。

而印度出口商今年至今扩大汽油出口的事实，也显示他们亟欲参与区域市场，尽管国内需求状况仍看俏。

与许多其他大宗商品如煤炭、钢铁及铝相似的是，炼油新产能过度投资造成了油品的结构性供给过剩，需要时间加以消化。

若炼油业者决定效仿其他大宗商品生产商的模式，试图缩减成本并将产出最大化，则结构性过剩将会特别严重，因为这类策略非但无助于恢复市场均衡，反而会造成价格持续走低。

图表：汽油裂解价差与中国和印度出口 tmsnrt.rs/29U2SMQ

(完)