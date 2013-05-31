《Russell专栏》亚洲橡胶价格看跌

图为印尼东爪哇省Jember郊外Kemiri村，一名农民在收胶。 REUTERS/Sigit Pamungkas

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰文 Clyde Russell/编译 李春喜/王翔琼

路透澳洲朗塞斯顿5月30日 - 亚洲的天然橡胶价格可能还会进一步下跌，至少跌至去年的低点，因为主要橡胶出产国不再限制供应，而且橡胶库存仍保持在纪录高位附近。

东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四最多曾下跌3.9%，报每公斤257日圆(2.55美元)，而上海期胶也最多下跌达3%。TOCOM期胶目前较2月创下的年内高点低约23%。

全球最大橡胶出产和出口国泰国表示，限制橡胶出口的措施将在5月31日结束，承认这些措施对价格影响甚微。此后，期胶价格下跌似乎更没有什么阻力。

泰国、印尼和马来西亚等亚洲主要出口国去年达成一致，自去年10月至今年3月期间总共削减出口30万吨。这些国家总共占全球天然橡胶出口的70%。

之后泰国又将限制政策延长两个月，希望能够支持价格。

干预政策最初确实是成功的，TOCOM期胶由去年8月的近三年低点大涨60%，于今年2月6日创下337.8日圆的年内高点。

不过之后价格基本上是一路走低，因中国和日本等主要进口国的高库存量，以及中国、美国和德国等汽车生产大国经济增长预估下调令市场不安。

亚洲天然橡胶生产国的主要担忧是高库存水平。

截止5月24日，上海期货交易所橡胶库存量为114,932吨，较最近在5月3日当周创下的三年高点122,137吨仅小幅减少。

日本橡胶库存也小幅下滑，在截止5月10日的10天内由4月30日的六年高位16,094吨降至15,637吨。

即便库存小幅减少，但也高得抑制进口，即便橡胶价格仍然疲软。

**中国进口开始下滑？**

中国4月天然橡胶进口量为227,320吨，较上年同期增长35.6%，但较3月下滑2.9%。

今年迄今的天然橡胶进口仍增长33%，但在库存高企之际，未来几个月的进口或将开始下降。

橡胶进口增长亦为汽车销售增速的两倍多。今年前四个月汽车销售较上年同期上升13.2%。

多进口的橡胶没有以轮胎的形式出口。4月轮胎出口较上年同期下降0.4%至约3,508万条。

今年前四个月，中国轮胎出口较上年同期仅增长2.7%。

上海期胶曲线的型态进一步显现偏空信号，其正价差(远期升水)变陡，暗示交易商预期短期价格会更疲弱。

10个月期的合约目前较近月合约升水6.9%。

相比之下，在2012年9月至今年2月期间涨近25%之前，10个月期合约与近月合约的升水仅为2.1%。

也有报导称在近期价格下降后，中国买家对橡胶船货出现违约，即便据信数量不大，只有1万吨左右。

尽管如此，这是买家相信价格将进一步下跌的征兆，尤其是在泰国出口限制结束加之旱季过后产量增长，带动供应增加的情况之下。(完)

(译文审校 王丽鑫)

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