《Russell专栏》亚洲炼厂的炼化利润有望改善 但可能只是昙花一现

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell； 编译 随芬/张若琪
路透朗塞斯顿5月9日 - 随着中国、韩国和印度的柴油汽油出口下滑，亚洲炼厂在这二者上面的获利压力或许能够暂时缓解。
中国和印度季节性需求高峰降至，且韩国至少有一家炼厂由于炼化利润薄弱而减少原油加工，亚洲炼厂的获利情况出现利好。
但这可能只是暂时的，因为出口减少是由季节性与库存因素所致，而非市场供需发生了任何根本性的变化。
事实上，鉴于中国、印度和中东即将投产的新厂，亚洲市场的基本面似乎正在转趋燃料炼化利润下滑。
但本月和下月炼化利润则可能改善，只是不可能回到2月的那种水平。
新加坡综合型炼油厂的利润率周三上升1.35美元至每桶5.18美元，但这仍低于2月均值10.49美元，也低于过去12个月均值7.44美元。
裂解价差表现疲软很大程度上是集中于柴油及汽油等主要产品，而这两大产品都受到中国出口很大的影响。
中国4月成品油出口从3月的265万吨小幅升至267万吨，但今年前四个月较去年同期增加29%。
虽然详细数据可能还得等上几个礼拜才会出炉，但看来有理由假设第一季的趋势可能会维持下去。
今年前三个月，中国每日出口约10.9万桶汽油，较上年同期大增122%。同期每日出口柴油8.75万桶，较上年同期的1.86万桶暴增370%。
出口大增，因为正当中国炼厂的新提炼装置纷纷投入运转之，中国国内石油用量增幅却放缓，3月表观石油需求跌至每日972万桶的七个月低点，只比上年同期增加3%。
也可能是因为炼厂决定将过剩供给转为出口，中国3月底商业成品油库存环比下降1.8%。
展望后市，中国炼厂未来几个月的出口可能会稍微减少，因为在夏季需求旺季之前将增加库存。
除了中国经济成长持续温和复苏，中国在4月25日调降汽油及柴油零售价格，是一个月内第二度调降，这或许也会刺激需求。
此外，亚洲汽油及柴油的利润降低，也会影响中国炼厂出口的意愿，过去经验显示，中国炼厂比较可能降低运转率，而不是以较低价格出口。
新加坡汽油/迪拜原油裂解价差周三为每桶15.33美元，高于4月30日触及的年内低点13.86美元，但仍远低于2月19日高点21.86美元。
汽油裂解价差周三跌至每桶5.55美元，高于4月11日所及年内低点4.35美元，但仅为2月15日峰值15.73美元的约三分之一。
据报道，由于利润较低，韩国GS Caltex将5月炼厂产能利用率自4月的95%降至93-94%。
无独有偶，日本炼油商吉坤日矿日石能源、出光兴产(5019.T)和Showa Shell Kikiyu KK也计划在5月削减运营率，部分缘于进行维护，但也有利润欠佳的原因。
印度已经变为柴油出口国，自去年8月以来一直都未进口，而随着夏季的到来，预计该国发电用柴油需求将增强。
印度5月和6月的柴油出口可能会下降，但之后随着季节性需求削弱，该国炼油商料将再度出口过剩的柴油。
印度4月柴油日出口量约为50万桶，因此若其减少柴油出口，则将令亚洲柴油供应吃紧。
对炼油商来说，这是个好消息，但坏消息是，柴油裂解价差可能会逼近今年迄今的均值每桶15美元，低于过去两年近20美元的水准。(完)
(编译; 审校 隋芬/张明钧/蔡美珍/许娜/高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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