《专栏》中国不良资产：喧嚣之外的逻辑

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
Reuters12月12日 - （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，文章仅代表他们本人观点。）
摘要
2015年以来，不良资产管理行业尽管规模实质扩张，创新模式层出不穷，亦显现出三个主要问题：第一，价格分歧愈演愈烈，整包转让动力不足；第二，资产情况空前复杂，处置方式难以复制；第三，参与各方诉求各异，行业格局面临重塑。
上一轮不良资产处置恰逢中国经济蓬勃发展的黄金时期。众多不良债权随着行业回暖自然化解。但本轮不良资产处置遭遇经济下行和供给侧结构失衡双期叠加，债权分布又多集中于煤炭、钢铁等“两高一剩”行业，处置难度不容乐观。金融机构如果一味坚持“以时间换空间”的传统思路，依然以简单腾挪的方式处理不良资产，将面临愈发严重的风险累积。
尽管行业喧嚣不绝于耳，但金融机构如何“转危为机”的核心逻辑正在形成：对金融机构而言，掩盖、推迟风险不如主动管理风险。首先，对于强周期行业中规模较小、综合实力较差的企业，通过集中打包方式出售。第二，对于强周期行业中规模较大、具备一定核心竞争力的企业，通过债转股等方式降低企业财务成本，等待行业复苏。第三，对于具备产业整合价值的企业，积极对接渠道盘活资产，并提供相应资源及资金支持。最终以产业盘活带动债权盘活。
以下为专栏全文：
**行业乱花，渐迷人眼**
行业规模实质扩张。在资产规模层面，以华融和信达2016年中报披露数字为例，华融上半年新增收购不良债权资产约1749亿，同比增长78%；信达不良债权资产收购规模亦达692亿元，同比增长近20%。在机构数量层面，银监会自2014年至今已批复成立三十余家地方资产管理公司，负责集中处置本地的不良资产。私募性质的不良资产投资基金更是如雨后春笋般涌现。近两万亿规模的市场机会正吸引越来越多的市场机构共同参与。
创新模式层出不穷。债转股、不良资产证券化、特殊机会投资基金等名词长期占据新闻的显着位置。其中，债转股和不良资产证券化从政策发文到项目落地，效率之高令人咋舌。受自身经营和监管压力，金融机构有较强动力通过创新模式解决存量问题，亦从另一层面促进了不良资产行业加速发展。
**如鱼饮水，冷暖自知**
价格分歧愈演愈烈，整包转让动力不足。随着经济下行压力加剧，不良不断暴露，金融机构核销压力增大，以适合的价格将问题资产整包卖给AMC本是较优选择。但是，不良资产回收本就存在较强的不确定性。为保证利润率，买方自然希望充分压低价格，对应金融机构较大幅度的亏损。这显然是对方难以接受的。加之行业内的信息不对称程度较高，买卖双方在价格方面呈现出越来越大的分歧。价格分歧也成为迫使部分金融机构不断通过展期、代持等手段掩盖不良资产的重要原因之一。
资产情况空前复杂，处置方式难以复制。以不良资产证券化为例，尽管产品在银行间市场成功发行，但对应的底层资产均为多轮筛选之后的优质资产，且在定价方面做出了较大让步，不具有可复制性。此外，上一轮不良资产处置恰逢中国经济蓬勃发展的黄金时期。众多不良债权随着行业回暖自然化解。但本轮不良资产处置遭遇经济下行和供给侧结构失衡双期叠加，债权分布又多集中于煤炭、钢铁等“两高一剩”行业，处置难度不容乐观。
参与各方诉求各异，行业格局积极重塑。四大行纷纷表态建立资产管理公司专营债转股，是商业银行主动开拓不良资产业务的重要标志。四大AMC对本轮债转股的参与度较低，行业格局正朝着多元化的方向发展。出于价格分歧和战略布局的考虑，商业银行在本轮处置中倾向于自主寻找深入发掘资产价值的方式，而不是简单将资产一次性剥离给四大AMC。因此，未来AMC的定位和行业格局都将经历一次显着重塑。
**喧嚣之外，逻辑渐明**
对商业银行而言，掩盖、推迟风险不如主动管理风险。不良资产处置所需专业并不属于商业银行的传统优势领域。因此，在业绩和监管双重压力下，银行管理层存在掩盖和暂时转移风险的强烈动机。这种“持有-等待”策略在经济持续下行的情况下很难长久维持，并将持续累积风险。不良资产处置可选的主要路径只有两条：企业僵死，债权认赔核销；或者产业盘活，企业恢复造血能力，债权完整回收。
如前所述，既然宏观环境决定了经济筑底过程将持续较长时间，因此不解决企业实际经营问题的处置方案，最终都可能导致认赔退出的结果。正如此，商业银行应将积极盘活资产、主动管理风险放到首要位置，对不同类型的不良资产，采取不同的处置逻辑。
对于强周期行业中规模较小、综合实力较差的企业，通过集中打包方式出售。此类企业数量庞大，在行业中核心竞争力较差，且多数不符合国家“供给侧改革”的战略方向。即便行业复苏，企业也缺乏必要的资金和技术实力脱困。因此，针对此类企业可选择打包出售，由四大或地方AMC通过集中诉讼、资产保全、拍卖等方式对债权进行最大限度的回收。
对于强周期行业中规模较大、具备一定核心竞争力的企业，通过债转股等方式降低企业财务成本，等待行业复苏。此类企业在行业中具备核心竞争力，出现不良多缘于行业周期或暂时的流动性问题。根据《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发【2016】54号），债转股已经被列为企业降杠杆的一项重要工具。
在强周期行业的下行周期中，企业去杠杆和商业银行化解不良可以通过债转股方式取得较多共识：一方面，企业债务转为股份，为企业节约大量的财务成本支出，有助于企业渡过难关；另一方面，商业银行不良债权经过重组变为股权，既可视为暂时化解不良压力，亦可看做对行业周期的提前布局。经过等待后亦能从行业复苏中获取更大利益。
对于具备产业整合价值的企业，积极对接国有和民营渠道盘活资产，并提供相应资源及资金支持。以产业盘活带动债权盘活。经济下行周期是产业整合的黄金时期，优质企业将借助强大的产业实力和较低的融资成本迅速扩张。
2015年以来兴起的并购风潮正是出于这种逻辑。客户资源是商业银行的天然优势。商业银行投行业务发展亦应当抓住这一有利时机，充分寻找和介入产业整合的浪潮，将银行资源（正常或不良）引入产业集群，辅以对优势企业的“投、贷联动”，在化解不良的同时，亦完成了对传统经营模式的革新。
不良资产行业的喧嚣背后，金融机构（尤其是商业银行）如何在“L型筑底”的大环境下寻求发展机遇的逻辑正在形成。金融机构应发挥自身优势，认清形势，以产业投资思维逐步替代放贷思维，才能由“危”转“机”，获得新的长足发展。（完）
（注：张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员。盘古智库是由中外知名学者组成的公共政策研究机构，聚焦创新创业、宏观经济金融与国际关系研究。）
(整理 李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。