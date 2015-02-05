《RUSSELL专栏》澳元贬值阴谋论 扯上铁矿石太牵强

图为在悉尼拍摄的置于美元现钞上的多枚澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/张若琪/蔡美珍/王颖

路透澳洲朗塞斯顿2月5日 - 有些人老爱提到阴谋论，最新的说法就是澳洲央行故意让澳元贬值，以期拯救该国的大型铁矿石商。

这是美国铁矿石暨煤矿商Cliffs Natural Resources(CLF.N)执行长Lourenco Goncalves的看法。但，就跟几乎所有这类的理论一样，在逻辑和可信度上经不起考验。

Goncalves认为，澳洲央行操纵澳元来帮助澳洲规模较大的竞争对手，像是力拓 (RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)。

澳洲央行周二时调降利率25个基点至历史低位2.25%，这位直言不讳的执行长就在同一天发表看法。他表示，澳洲央行利用澳元，下手亳不留情。

“他们想要帮助必和必拓，他们想要助力拓一臂之力，无论如何，他们想要帮助那位女士，Gina”，Goncalves表示。他指的是澳洲女首富Gina Rinehart。这位女首富位于西澳Roy Hill矿区的公司将在今年稍晚启动年产5,500万吨的工厂。

“他们将继续帮助Fortescue Metals Group (FMG.AX)，而且相信他们总可以击垮中国的生产商。大错特错，但现在就是那样。”悉尼先驱晨报援引Goncalves的话指出。

这番评论在澳洲引起大量关注。

诚如一切好的阴谋论，当中都含有事实的成份，像是一年多来澳洲央行都清楚表明澳元高估了，尤其是以去年下半年大宗商品价格重挫来看。

但降息旨在帮助特定企业的暗示实在可笑，且透露出对澳洲央行是如何运作完全缺乏了解。

澳洲央行的主要职责是控制通胀，同时将就业保持在最适水准以支持经济增长。

去年第四季澳洲通胀率处于1.7%的偏低水准，低于澳洲央行乐见的2-3%目标区间。

这表示澳洲央行更为担心就业状况，此番降息的声明稿的确也强调了这一点。

资源业虽占澳洲出口收入的大宗，但矿业的聘雇人员只占就业人口的2.4%，远低于医疗、教育、制造、零售及金融服务等行业。

这些行业是澳洲央行希望以降息协助的目标领域，用意是给予制造业一臂之力，同时提振企业及消费者信心，预期这会提高放贷及支出。

如果这次降息带来澳元贬值的额外影响，这只是澳洲央行的额外好处，并不是它的主要目标。

**拉低澳元的是美联储，不是澳洲央行**

但我们先暂时假设Goncalves说得没错，澳洲央行是刻意压低澳元，让力拓及必和必拓受惠。

如果真是这样，那澳洲央行的成绩实在不怎么样。

没错，澳元在降息当天确实盘中一度挫低0.5%，跌至近六年低点。

但这是2013年8月以来澳洲首次降息，而在这段利率稳若磐石的期间，澳元兑美元已经贬值15%。

这说明，使澳元贬值的并不是澳洲央行的行动。澳元兑美元和其他货币一直在贬值，这是因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)采取行动退出量化宽松，并释放了升息信号。

澳元贬值给铁矿企业带来了多大好处呢？答案是，澳元贬值确实帮助降低了铁矿石价格，但也许其程度并不是太大。

中国铁矿石指标价格图表：link.reuters.com/xej93w

亚洲现货铁矿石价格周三跌至每吨61.40美元，今年迄今下跌了13.8%，2014年则累计下跌了47%。

以澳元计价的铁矿石价格今年迄今下跌了9.1%，2014年累计下跌42%。

这无疑使每吨铁矿石的美元计价成本有所下降，但其程度远远赶不上自去年年中以来原油价格挫跌逾50%的影响，毕竟铁矿企业要依赖柴油用于动力和运输。

最后还需指出的是，Goncalves的公司在西澳洲矿区的铁矿石年产量约1,100万吨，大概是该公司在美国产量的一半左右。

那么就可以说，他也是澳元贬值的受益者，但他应该为此感谢美联储，而不是批评澳洲央行。(完)

(译文审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。