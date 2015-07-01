《RUSSELL专栏》澳洲大宗商品预估“新常态”：价格疲软而产量强劲

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 蔡美珍/张若琪

路透澳洲朗塞斯顿7月1日 - “新常态”一词，常用在形容中国转型至速度放缓、但有望更能持久的经济增长，不过这个词也同样适用于许多大宗商品市场。

澳洲政府的最新澳洲商品出口预测值，充分反映了这个现实，这些预测数字凸显出，商品市场现已进入价低量高的时期。

澳洲官方预测数字具有相当份量，因为澳洲是全球最大铁矿石及焦煤出口国，未来几年还将成为液化天然气(LNG)最大出口国。

整体情况就是澳洲从大宗商品出口所赚的钱减少了，澳洲工业科学部在6月30日刊出的最新季度展望中指出，2014-15财年的大宗商品出口值较上年同期减少11%，至1,740亿澳元。

但并不是只有坏消息，2015-16财年出口值预估将升至1,780亿澳元。

不过和以往一样，魔鬼藏在细节中，就连澳洲大宗商品出口值这样温和的预估增幅，唯一的理由是因为LNG出口提高。

工业科学部预测，随着目前正在兴建的七座LNG厂陆续投产，2015-16年度LNG出口将增加49%，至3,810万吨。

这将推动LNG出口值增加36.4%，达到244.16亿澳元。

出口量增加近一半，只换来出口收入增加略高于三分之一，商品价格下跌的影响，可以从工业科学部的预测值明显看出。

如果将LNG单位由吨换算为百万英热单位(mmBtu)，工业科学部估计，澳洲2014-15年度的LNG出口收入为14.59澳元/mmBtu，而2015-16年为13.32澳元/mmBtu。

以当前澳元/美元汇率换算，则2014-15财年为11.21美元/mmBtu，2015-16财年为10.24美元。

虽然许多LNG生产商签订的是与油价挂钩的多年合约，但值得注意的是，当然亚洲现货LNG价格只有7.30美元/mmBtu。

虽然工业科学部对LNG价格的预测可能略为乐观，但它也调降了对澳洲其他主要大宗商品出口的预期。

**铁矿石和煤炭业现况**

2015-16财年铁矿石每吨均价料在52.10美元，低于2014-15财年的54.40美元，也低于当前铁矿石现货价每吨59.30美元。

工业科学部预估，2015-16财年铁矿石出口将成长8.4%至7.95亿吨，但收入将减少3.9%至522亿澳元。

尽管铁矿石仍是该国出口值最高的类别，但近年来铁矿石剧烈跌价，2013-14财年带来的出口收入746.7亿澳元，比当前财年预计收入还要高了约43%。

这样的变化说明，矿商增加的产量远超过市场可吸收程度。

澳洲政府对中国钢铁业的展望，也远比主要铁矿石矿商力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)来得悲观。

尽管两拓仍认为2020-2029年中国钢铁产量将增至10亿吨左右，但澳洲政府似乎同意中国钢铁业的看法，暗示产量已经触顶。

其预期中国2015年产量为8.1亿吨，低于2014年的8.23亿吨；而2016年料进一步降至8.02亿吨。

而即便是面对中国减少进口，澳洲煤炭出口预计将守稳，2015-16财年冶金煤出口料增3%至1.914亿吨，动力煤料增0.4%至2.017亿吨。

若这些预测兑现，澳洲可能将重新自印尼手中夺回全球最大煤炭出口国桂冠。

但夺回这座桂冠，迎来的却是偏低的煤炭价格。2015-16财年冶金煤每吨均价料为103美元，低于2014-15财年的103.60美元；动力煤均价则料从上一财年的68美元降至62美元。

以当前冶金煤现货价约每吨88.40美元来看，预测可能稍稍乐观一些；而以纽卡斯尔指标价当前61.66美元来看，动力煤价格看不出有多少改善。

官方预估呈现的是，矿商和能源业者已投资大量资金提高产量，但结果却是商品价格大幅下挫。(完)

(译文审校 高琦)

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