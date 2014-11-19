《RUSSELL专栏》澳洲扩大对中国农产品出口的成效恐有限

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲荷巴特11月19日 - 为何在全球权势榜上排名第二号的人物会造访南半球的一座岛屿，而这座岛屿上最出名只是一个卡通角色，而且还跟真实的袋獾长得并不太像？

中国国家主席习近平周二到访荷巴特，除了与袋獾及当地学童拍照外，他也希望能够让这个澳洲南部岛屿省份的领导人留下深刻印象。

然而在习近平展现他更为感性一面的同时，实际的商机已在荷巴特城中动了起来，澳洲和中国的企业领袖参加了塔斯马尼亚岛的投资契机论坛。

塔斯马尼亚希望能够利用其洁净、天然的环境，迎合中国对于优质农产品如牛肉、羊肉、三文鱼及龙虾和鲍鱼等海产的需求。

观光也是一个重要部分，习近平的到访让人期待中国游客会对塔斯马尼亚的天然美景感兴趣。塔斯马尼亚岛的面积跟斯里兰卡差不多大，但人口只有约50万人。

这个论坛同时特别突显出当地的矿业商机，特别是铜、镍，以及钨等稀有金属。

从很多方面看，塔斯马尼亚岛想借习近平访问之机增加对中国的贸易，是澳洲其他地区的缩影。

由于依赖大宗商品出口，澳洲经济及前景与中国的关系密不可分，这已不是秘密。

澳洲是少数几个对华贸易为顺差的国家，年出口额约1,000亿澳元(880亿美元)，进口总额则约为500亿美元。

出口商品中超过一半是铁矿石，其余则主要是煤炭、其他矿产，以及液化天然气。

对比之下农产品出口额显得微不足道，2013年出口量最大的羊毛价值仅约19亿澳元。

习近平和澳洲总理艾保德11月17日公布的自由贸易决定，将在一定程度上提高澳洲向中国出口农产品的规模和价值。

不过在三年的重新评估之前，棉花、稻米、糖和小麦并不包括在内，所以影响将有限。

现在媒体上流行的一种说法是澳洲对中国出口的主力从“矿产走向食品”，其实这是无稽之谈。

**农业热络，但规模有限**

随着中国中产阶级的增加，对肉类和乳品等优质蛋白的需求无疑也会增长，而澳洲则能大大满足这些需求，当然比起矿石和LNG，这方面的供应规模仍然不大。

以最近的贸易数据为例，澳洲9月出口额为261.4亿澳元，其中农产品的出口额只有32.9亿澳元。

金属和矿物为67亿澳元，煤矿为29亿澳元，燃料为25亿澳元，随着目前兴建的七个LNG项目上线，并开始出口后，这些产品的出口额在未来三年将会大幅增加。

即使澳洲农产品出口能够倍增，其规模和矿物与LNG相比仍是小巫见大巫。

无论如何，澳洲农产品的出口额都极不可能达到那么大的规模，因其国内乾旱和水患频传，且欠缺合适的新耕地。

此外，不管怎样，农产品产量的增加并不会明显带动就业，且农业工作的薪水比起报酬丰厚的矿业工作低了许多。

但像在塔斯马尼亚这样的农业从业者，或许能大大受惠于与中国的贸易协议。

塔斯马尼亚拥有干净、绿色的形象，当地农户有望销售高端农产品，比如无激素牛肉、园艺产品、非转基因的其他作物，以及无污染海产品。

过去10年，当地对华出口已经增长逾一倍，2014年1-9月达到4.25亿澳元，相当于该州出口总量约五分之一。

自贸协定似乎基本上是为塔斯马尼亚量身定做，包括乳品、牛肉和葡萄酒免税，这正好是该州三大主要产品。

再加上习近平此行可能激发旅游热潮，所以不难看出，为何当地会在他到访时隆重欢迎。

但是从这种更紧密关系里中国想得到什么，在澳洲谈论的并不多。

在投资方面，无需澳洲外资投资审核局(FIRB)批准的投资门槛提高至10.8亿澳元，较此前增加三倍。

不过，农用土地投资项目的免审查规模限于1,500万澳元，不过即便是这一水平，中国也能在无需申请FIRB许可的情况下，大幅提高在澳洲农业的影响力。

习近平不辞辛苦飞往这个小地方，也许真实意图在于显示中国为了寻找和确保未来的资源，将不惜一切代价。(完)

(编译 张明钧/王丽鑫/戴素萍/朱晓军；审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。