《SAFT专栏》无人驾驶汽车：车企的希望 还是终结者？

图为谷歌的自动驾驶汽车在加州试车。 REUTERS/Stephen Lam

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft/编译/李春喜/汪红英/陈宗琦

路透5月28日 - 如果一个产业开发了一种非常了不起的新产品，导致用户持有其产品的数量降低一半，那么这个产业会遭受怎样的命运？

未来数十年，汽车制造商的投资者们可能会发现，无人驾驶汽车的诞生，将使已经受到过度投资和长期业绩不佳困扰的汽车产业遭到重创。

这就是无人驾驶汽车所带来的变化，车主会让一辆汽车跑的时间更长。巴克莱汽车分析师Brian Johnson认为，这将导致未来25年每辆车的年行驶哩程数翻倍，但家庭的汽车保有量下降近50%。

根据Johnson估算，这相当于美国汽车的年销售量减少约40%，全国汽车保有量减少60%。为了“存活”下去，通用汽车(GM.N)需要在北美减产68%，福特汽车(F.N)减产58%。

Johnson在给客户的报告中写道，“历史上存在这方面的先例。马曾经提供今天汽车的许多职能，但随着汽车的问世，马的数量锐减，”美国马匹数量由1915年最高时的超过2,100万大幅减少至1949年的600万。

这不仅仅是家庭用车能够满足更多需求而降低保有量的问题。

共享型或拼车型无人驾驶汽车(想想没有司机的优步)将会进一步削减需求。据Johnson估计，优步目前的拼车乘车价为每英里3-3.50美元，如果汽车是无人驾驶的，最终这项服务的价格可能会跌至仅为每英里8美分。

对于我们这样需要开车接送孩子上学或参加活动的人来说，无人驾驶车看起来或许是个不错的梦想，但对于汽车行业的投资者而言，这就有点像是噩梦，对于汽车生产商和供应商而言就更是如此了。

这并不是说没有策略来应对并从这种变革以及汽车需求下降中获利，而是说这些策略很难获得成功，而且并不是所有人都能成功。

菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)的首席执行官Sergio Marchionne就异常坦率地指出了汽车行业的不佳表现，以及通过并购来控制成本的必要性，尤其是研发成本。

“我绝对肯定，在2018年之前会出现并购，”Marchionne周四在有报导称他正考虑与通用汽车做交易后做出上述表态。

**糟糕的商业和好的策略**

Marchionne在近来一次题为“资本瘾君子之忏悔录”的演说中称，若不进行并购或组建合资公司，汽车行业将无法获得合理的资本回报率。但具有讽刺意味的是，大部分资本都将投资于势必会导致需求减少的无人驾驶车上。

一般而言，很少会看到产业巨头不但承认本行业无法收回资本成本，甚至还有些展开行业重组的意愿。

纽约大学估值专家Aswath Damodaran表示，汽车业有足够资格被称为“不良产业”。(here)

全球汽车业的资本回报水平低于资本成本，而且过去10年只有一次不是这样。据Damodaran计算，2015年全球汽车业资本成本为7.53%。

Damodaran认为，对“不良企业”来说主要有四种策略可行：出售；破产套现；置之不理；或者最后一招：积极重组。

Marchionne所推崇的最后一招，有获得较高回报的可能，但同样也存在较高风险。而且这招在执行过程中很容易出错，下场更惨。

当然，对投资者来说，他们更关心的是价格而不是企业模式。如果价格适当，那么即使所选行业正在迅速萎缩，他们也能从中获利。

但许多投资者往往要花上很长时间，才会认识到所掌舵或拥有的企业正在走下坡路，然后相应降低其价格；遑论置身其中的企业高管了。

“如果我们给现有行业的破坏者赋予较高的价值，就应该同时重新评估被破坏公司的价值，”Damodaran写道。

“因此，如果我们因为特斯拉、优步与谷歌(无人驾驶汽车)可能会颠覆汽车业，而追高它们的估值，那么我们降低(至少在整体上调降)大众汽车(Volkswagen)、福特与丰田的估值，不也是合理的吗？”

或许这本身就是Marchionne的车市峰回路转愿景的最大阻碍。(完)

(译文审校： 张明钧/王丽鑫/王颖)

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