《Kemp专栏》塞浦路斯自救行为可能招致更加迅猛的银行挤兑风暴

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点。)

撰稿 John Kemp；编译 程琳/李婷仪/石冠兰/王兴亚

路透伦敦3月18日 - 塞浦路斯用银行存款自救是一个非常严重的政策错误，将破坏欧洲银行体系稳定，并可能在未来引起速度更快的银行挤兑。

存款在银行负债中受保护程度最高，不是没有原因的。这与公平无关。

保护存款是过去60年实施的最成功的银行政策。

这一政策令20世纪初困扰银行与储蓄机构的挤兑现象大大减少。1930年代初，挤兑导致一年里有上千家银行停业。1980年代中期也曾短暂爆发银行挤兑，导致美国数百宗的储蓄与贷款陷入困境。

如果欧洲决策者需要回顾银行挤兑的可怕场景，只需读一下美国堪萨斯城联邦储备银行出版的讲述储蓄与贷款危机历史的作品，Robert Bruner和Sean Carr的《1907年的恐慌》，或者《诚实、公平与决心》即可。

堪萨斯城联储写道，在储蓄和贷款危机中“储户很清楚要做什么”，“他们会带着椅子，热水壶和手提收音机等在银行外面，就好像美国人常进行的郊游一样。”

“从某种意义上讲他们确实是这样。仅仅两个月以前，在导致俄亥俄州私营有保储蓄机构倒闭的恐慌中，美国储户再次目睹了大萧条时有过的场景。”

当储户担心自己的钱可能取不出来，或者很久之后才能取用时，争相取出存款是理性行为。但对个人来说理智的行为，会演变成一场集体疯狂。

不论是通过正式的保险机制，还是给予储户相较其他债权人的非正式优先权，存款保障都是为了让储户相信钱总能够拿回来，从而防范挤兑的一再重演，

与其他金融政策一样，存款保障完全就是关乎信任。投资人越相信其存款是安全的，存款保障或其他担保措施动用的可能性就越低。

60年来，存款保障机制为美国与欧盟等先进经济体的银行体系带来了高度的稳定。像19世纪和20世纪初时银行与金融危机不断上演的情况早已成为遥远的记忆。

但欧盟一次欠缺思考的协议，恐怕就要破坏这一切。

**提前行动**

欧盟官员已迅速强调，塞浦路斯银行业的情况只是特例。对其他成员国身陷困境的金融机构并未考虑采取减计措施，作为解决办法之一。

此外有众多非公开的文件显示，塞国银行有大量存款户主是俄罗斯的富人，有些帐户的钱甚至是来自逃税、犯罪和洗钱。

第一项说法不可靠，而第二项指控则毫不相干。

欧盟将不可避免地设下先例。下一次若又有传言称某个成员国的金融机构出现危机时，储户肯定会联想到他们可能得面临缴纳存款税来帮忙解决问题。合理的反应是把钱领走，越快越好。

存款税加深了银行挤兑潮自我应验而爆发的诱因，有可能让未来的每次危机更加严重。

2007年9月，当围绕后来被国有化的英国Northern Rock银行担忧四起时，在该行有大量存款的朋友们询问我是否应将存款取出。

当时，英国银行家协会向储户保证他们的存款是安全的，尽管这仅在一定程度上是真的：政府只对头2,000英镑的损失提供100%的保障,对这之外的33,000英镑提供90%保障，超过部分再无任何保障。

2007年9月14日英国银行家协会还在一份声明中表示，“Northern Rock是安全稳健的银行，不论是抵押贷款客户还是储户都绝对不必担心。”

但我的建议是取出存款。如果该行存活下来，永远可以把钱再存回去。即便破产风险很小，存款保障的支付也会有很长时间的延迟。

将资金留在该行没有一点好处--利息支付不会增加，储户也不会因为忠诚度而获得实在的感谢。而一旦银行破产，储户只有倒霉。

如果有着经验丰富的信用部门的机构投资者都在减少曝险，散户投资者还继续留守是毫无益处的。

政策制定者明白这点。在2008年和2009年金融危机最严重时期，欧盟的存款保障体系变得更为慷慨--覆盖了更多存款，以防止恐慌性的挤兑和破产在欧盟和美国银行体系中蔓延。

而此次塞浦路斯的自救却释出了相反的信号。有了这次先例，对于担心其他欧盟金融机构流动性和偿付能力的储户而言，唯一负责的建议就是：一定要先取出存款，再等等看存款机构能否活下来。

未来，储户将不再只是赶在银行可能停业前取走存款，他们也将为了避免可能的征税而出逃。没有哪个现实的利率水平能抵消停业、破产或征税所可能造成的损失。虽然这三种事件的可能性都较低，但影响很大。

这真是欧盟官员想看到的情形吗？

**一次征税，双倍代价**

存在一种看法，鉴于塞浦路斯银行业的众多存款源自非欧盟国家，其中部分还可能来路不正，因此存款保护可以有例外。

这种论点是站不住脚的。倘若对钱财来源存在疑问，那本应该在危机爆发前通过加强监管来解决。这表明国家及欧盟层面对银行业监管存在疏漏，但不能成为现在对存款征税的正当理由。不管钱的来路如何，对所有储户征收无差别税负，上述理由绝对不成立。

一些官员和评论人士曾表明，若主要针对大额账户，征税将是“渐进的”。

暂且不论10万欧元就被定义为大额账户是否恰当。目前主要问题在于，如果危机没有恶化，塞浦路斯需要这些储户把剩余资金继续留在该国银行体系内。

分析师将劝告储户应将此次征税视为一次性沉没损失。经历救助和征税后，银行业将会比以前更加安全。因此，储户应该留下剩余存款。

但是，救助协议中的严格条款披露了欧盟官员的政策倾向，及其对大额储户特别是海外大额储户的相对敌意。

无疑存在这样一种风险，即那些有大额存款的海外投资者试图提取剩余存款。存款提取规模只会增加。风险在于，一旦银行重新开门营业，征税措施将加剧挤兑，让局面变得更糟。

即便塞浦路斯的形势得以稳定下来，但这次自救也开了一个可怕的先例。

下一次某个欧盟金融机构陷入严重困境之时，欧盟决策者们将向储户保证并未考虑减记存款。但谁会相信呢？(完)

(编译 程琳/李婷仪/石冠兰/王兴亚; 审校 许娜/隋芬)

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