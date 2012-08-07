《热点透视》如何治理银行业乱象

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 艾茂林/张若琪/梁睿雪

路透伦敦8月6日电---2007年8月信贷危机爆发到现在,已经五年了,银行业依然是一片乱象.丑闻源源不断曝出:巴克莱(BARC.L)等多家银行被指试图操纵利率;汇丰控股(HSBA.L)洗钱案;野村控股(8604.T)向客户泄露内幕消息;摩根大通(JPM.N)风险管控不力,交易亏损迄今高达58亿美元.

的确,其中一些丑闻是始于喧嚣的泡沫时期,眼下银行业正在经历改革.但改变步伐之缓慢,让公众愈发失掉耐心,尤其是当衰退侵袭大部分工业化国家之际.一些观察人士因而希望铲除所有保守势力.他们认为只有新团队才能清理污垢.亦有越来越强烈的呼声要求将银行拆分为低风险的零售银行与赌博式的投资银行.甚至身为花旗集团(C.N)创始人的Sandy Weill,现在也赞成分拆大型金融机构.

必须得做点什麽了.金融业的所作所为是对资本主义的嘲弄.没完没了的救援过後,银行家依然可获得天价报酬.利润被中饱私囊,亏损却要全社会来买单.

金融业身上的监管束缚正在收紧.信贷危机之後,全球监管机构合力推动银行业一方面提高资本和流动性缓冲,一方面控制风险承担.若今後银行业者陷入麻烦,现在的构想是把他们安全拆分,而不是施予援手.同时对银行家的薪酬作修改--比如,今後如果有亏损,则可以要求收回报酬.

这一连串新的监管措施给银行业盈利能力及薪酬支付构成压力.各家银行正在审视自身业务模式.他们削减自营交易,裁员,甚至从某些业务领域撤出.????????????

但麻烦的是,这些改变要到2020年才可能完全实现.这部分是因为技术上很复杂;部分则是因为官员担心如果对这个重要行业太过严厉,经济将进一步深陷衰退.

在这种情况下,批发银行管理改变和分拆的提议便普遍受到强烈支持,但却非最佳选项.

巴克莱执行长Bob Diamond和野村控股集团执行长渡部贤一上个月双双中箭落马.但如果某个问题企业的所有高阶主管都下台,公司将由新手掌理,那真是太危险了.

不过,如果经理人涉及丑闻,那怕只是稍微沾上边,显然都得去职.如果他们无法改变心态,从过去那种捞钱的文化转换到未来以服务为导向的文化,或是不能就过去的过分行为诚恳道歉,那麽也必须离开.

应该用这些标准来衡量那些当前处於第一线的经理人是否应被解雇--如摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)和德意志银行(DBKGn.DE)联席执行长Anshu Jain.德意志银行董事长日前才刚澄清,Anshu Jain未涉入伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵丑闻.????????????

与此同时,分拆银行就能迅速化解银行业问题的想法也太天真.认为是银行既搞投资又搞零售引发了危机的观点并不正确.大量仅有零售业务的银行也陷入了困境,例如英国银行Northern Rock和美国华互银行(WM.N),更别提西班牙的储蓄银行了.别忘了,败得最惨的就是一家纯投行,雷曼兄弟.

而且分拆银行也难迅速实现.欧元区危机悬而未决,如果将巴克莱资本这种投行部门剥离出去单打独斗,是很难在市场中为自己筹资的.它唯一可能存活下来的方法就是从公共部门获得流动性,甚至可能需要被国有化.一旦这些投行经历过缩小规模、去风险化和资本重组,分拆就变得可能了.但这项工作至少要耗费五年时间.

那麽,与此同时还应该做些什麽工作?至少可以从三方面采取更多措施.

首先是薪资.欧洲议会提出的限制奖金的作法并不明智,这只会鼓励银行提高基本工资.有个更好的办法,即要求银行以自身次级债的形式来向经理人支付大部分报酬.那麽一旦银行出现问题,管理层就将失去大量财富.这种作法应该会令他们集中精力完善风险管理.

第二,银行业税率过低.欧盟执委会提议的金融交易税,或"罗宾汉税"并非最佳解决方法.这无法增强行业安全性.比较好的方法是徵收金融服务增值税,并对银行热钱融资的行为征税.不过迄今为止,这个方法只被部分国家采纳.

第三,银行董事会常常无法使握有权力的高层承担责任.这是巴克莱和苏格兰皇家银行等其它银行的一大缺陷.监管方和股东需坚持要求提高银行董事会权力.

如果现有监管方案辅以这些措施,就能平息一些公众的愤怒,也能降低银行业未来再陷乱象的可能性.(完)

--审校 程琳/蔡美珍

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