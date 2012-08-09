《热点透视》渣打银行被吊销执照威胁引起美联储警觉

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox 编译 程琳

路透纽约8月8日电---纽约州的金融监管官员Benjamin Lawsky让美国联邦储备委员会(美联储,FED)陷入不安与烦恼之中.Lawsky周一威胁要吊销渣打银行(STAN.L)在该州的执照,声称该行涉嫌帮助伊朗非法转移资金,引起美联储人士的警觉,他们担心Lawsky的意外举动可能让客户与储户陷入慌乱.

据了解情况的人士称,美联储要求渣打银行隔几个钟头就做一次"流动性和数字检查",他们担心,该行执照被吊销的可能性或许会吓跑交易对手或储户.一旦出现这种情况,渣打银行纽约分行处理正常业务的能力就将受损.

没有迹象显示这种情况已经在发生.渣打未就其与监管机构的交涉情况发表评论.美联储也在这个问题上保持缄默.话说回来,美联储密切监督一家像渣打这样的银行,未必表示情况不同寻常.尽管系统性风险可能不是Lawsky这样的州监管长官最关心的问题,甚至也不是他的上司纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)最关心的问题,但它是所谓宏观审慎监督者的美联储的职责之一.

渣打银行网站显示,该行是美元计价资产的第七大清算行,每天处理资金规模达2,300亿美元.这与摩根大通(JPM.N)每天3.2万亿(兆)美元的处理规模相比并不算大.所以若清算交易流出渣打,其它同业也能应付自如.

即便目前情况似乎还在控制之中,美联储也宁愿从没有过这件让人头痛的事情.如果美联储与Lawsky意见不一,那就更是这样了.Lawsky称呼渣打为"混账机构",而如果这件事情最终证明不是真的,听到美联储官员反过来指责Lawsky行为混账,也不足为奇.(完)

--译文审校 王冠中

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。