《热点透视》渣打银行被吊销执照威胁引起美联储警觉

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Rob Cox 编译 程琳
路透纽约8月8日电---纽约州的金融监管官员Benjamin Lawsky让美国联邦储备委员会(美联储,FED)陷入不安与烦恼之中.Lawsky周一威胁要吊销渣打银行(STAN.L)在该州的执照,声称该行涉嫌帮助伊朗非法转移资金,引起美联储人士的警觉,他们担心Lawsky的意外举动可能让客户与储户陷入慌乱.
据了解情况的人士称,美联储要求渣打银行隔几个钟头就做一次"流动性和数字检查",他们担心,该行执照被吊销的可能性或许会吓跑交易对手或储户.一旦出现这种情况,渣打银行纽约分行处理正常业务的能力就将受损.
没有迹象显示这种情况已经在发生.渣打未就其与监管机构的交涉情况发表评论.美联储也在这个问题上保持缄默.话说回来,美联储密切监督一家像渣打这样的银行,未必表示情况不同寻常.尽管系统性风险可能不是Lawsky这样的州监管长官最关心的问题,甚至也不是他的上司纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)最关心的问题,但它是所谓宏观审慎监督者的美联储的职责之一.
渣打银行网站显示,该行是美元计价资产的第七大清算行,每天处理资金规模达2,300亿美元.这与摩根大通(JPM.N)每天3.2万亿(兆)美元的处理规模相比并不算大.所以若清算交易流出渣打,其它同业也能应付自如.
即便目前情况似乎还在控制之中,美联储也宁愿从没有过这件让人头痛的事情.如果美联储与Lawsky意见不一,那就更是这样了.Lawsky称呼渣打为"混账机构",而如果这件事情最终证明不是真的,听到美联储官员反过来指责Lawsky行为混账,也不足为奇.(完)
--译文审校 王冠中
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。