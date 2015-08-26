《RUSSELL专栏》必和必拓下调中国钢铁产量预测 但铁矿石产量不减

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月26日 - 要想从酗酒等病症中走出来，首先要承认存在问题。现在看来，必和必拓在铁矿石的问题上也终于走上这条路。

该公司周二宣布年度获利下降52%，首席执行官麦安哲还将公司对于2025年前中国钢铁最高产量的预估下调至9.35-9.85亿吨之间。

此前公司一直预测为10-11亿吨，这也是支持必和必拓大幅扩产铁矿石背后的原因。过去五年，该公司的铁矿石产量增长逾一倍，2014-15财年总产量达到2.54亿吨。

必和必拓调降中国钢铁产量预估之后，其竞争对手力拓(RIO.AX)的首席执行官沃尔什，就成为少数几个仍坚持认为中国钢铁最高产量超过10亿吨的人之一。

沃尔什在力拓公布业绩后表示，力拓“仍坚守”到2030年之前中国钢铁产量在10亿吨左右的预测，称这意味着此期间内每年只增长1%。力拓的整体获利下滑42%。

对于中国钢铁最高产量的预估，沃尔什也开始显得形单影只，市场愈发认同中钢协的看法，即中国钢铁生产的高峰已经过去。

中国2014年钢铁产量达到8.23亿吨，2015年或许难以望其项背，今年前七个月产量为4.7604亿吨，较上年同期下滑1.8%。

然如果认为麦安哲已突然转为看空中国，那就搞错了，其实他仍然对大宗商品需求的长期展望有信心，即使“预期中国持续的经济改革，将会造成一段时期的市场震荡。”

此外，值得注意的是，中国当前约8亿吨的钢铁产量，和必和必拓调降后的最多9.85亿吨的预估之间仍有不小的差距。

这样的差距若要缩窄，意谓着中国当前的钢铁消费速度必须加快，换言之，不但要维持建筑和制造业当前的速率，还要在未来10年内提速约20%。

这表示房屋建造、基础建设及制造业这类消耗大量钢铁的产业，必须大幅加快脚步。

然鉴于中国计划转为更为消费性导向的服务型经济，这些产业在下个10年是否真能强劲成长，抑或将难以维持在当前水准不变，这是值得商榷的问题。

但也不妨问问以下的问题：对必和必拓这类企业而言，一旦承认中国钢铁产量将达不到先前预测时，接下来合理的作法是什么？

**铁矿石产量仍在上升**

麦安哲的谈话或必和必拓的业绩，并未表明铁矿石将会减产，实际上，2015-16年的产量预估还增长至2.7亿吨，较6月30日止的2.54亿吨有所增加。

焦点反而再度落在删减成本与管控，当前财年的单位成本料下降至每吨仅16美元，上年则为低于19美元。

这应该能令包含运费与权利金在内的成本落在每吨25美元左右，远低于目前亚洲现货价53.30美元。

这可能让麦安哲有余地证明，将低成本产量最大化、迫使成本偏高矿商退出市场的策略，仍是合理的，即便铁矿石需求成长迟滞。

但业绩报告数据令必和必拓投资者不忍卒睹，2014-15年铁矿石的息税前利润(EBIT)下滑至69亿美元，较此前一年的121亿与此前两年的111亿下降。

以铁矿石单位产出的EBIT显示，2012-13年的EBIT为每吨58.74美元，2013-14年为53.77美元，上个财年为27.16美元。

这明确显示在面对铁矿石价格从2011年2月每吨191.90美元的高点重挫72%时，削减成本效果有限。

铁矿石息税前利润在必和必拓的利润中约占半壁江山，这部分利润下降也给必和必拓派息政策的可持续性打上了问号。该公司给股东的派息每年都会增加。

从股息收益率的角度而言，该政策在一定程度上令必和必拓成为一个富有吸引力的选择，即使其股价自2011年4月以来已经减半。

但是仅凭增加派息、节约成本以及缩减资本开支是否足够仍是疑问。

这在很大程度上取决于：麦安哲对中国钢铁最高产量预期下调后，究竟是正确的还是仍然过于乐观，以及高成本的厂商是否会缴械投降闲置部分产能。

有可能出现的情形是，第一步下调中国钢铁最高产量预期依然不够，必和必拓不得不采取更多措施，以适应商品价格持续偏低的现实。

戒除酒瘾需要12步，虽然其中一些不适用于采矿企业，但要想开始康复，仅仅承认存在问题肯定是不够。

信息披露：截至发稿时，Clyde Russell通过投资基金持有必和必拓及力拓股份。(完)

(编译 李春喜/戴素萍/陈宗琦/孙国玉；审校 高琦/李婷仪/张明钧/王丽鑫)

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