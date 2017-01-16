《专栏》一封投资大师写给市场的情书

（本文由中国安信证券固定收益部副总经理蔡采提供，仅代表其本人观点）

在市场等待着比尔·格罗斯在这个意义非凡的2017年的开年说点什么的时候，债王以一首诗开始了他在2017年的第一篇展望。

来自非洲的回响

如果我来唱一首非洲之歌

那被盯上的长颈鹿，鬣狗的狂欢

那升起的炎炎烈日，迎接着每一天的到来

伴着一片死寂，掩饰着狮子的晚餐；

非洲可愿唱一首关于我的歌？

如果我曾记得在非洲的时光，

新娘相伴，追逐着猎豹的身影

用那相去甚远的人类的眼睛和尼康的快门

侵入被中伤的祖先的寂寞之乡；

非洲可曾记得与我共度的时光？

如果我知道一个非洲的故事

抓住一片消失的大陆哪怕就那一瞬间

稍纵即逝——与地球主宰的岁月相比太短太短；

但至少一直到它尘土飞扬的死亡，

非洲可愿知道我的故事？

比尔·格罗斯——致敬伊萨克·迪内森

这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。

电影中的诗句在一段舒缓的背景音乐中展开，来自丹麦的主人公凯伦在非洲居住十七年后，带着无限惆怅与不舍即将离去，望着眼前广袤的非洲草原感慨非洲可会将她记住。两首诗的第二句同样提到了长颈鹿，在原诗中，长颈鹿和它背上的新月，田间的犁头和咖啡园的歌声一起勾勒出一幅非洲大陆天人合一的和谐景象。在凯伦的心中，非洲是一首田园诗。而在格罗斯笔下，长颈鹿已经变为猎物，与鬣狗、狮子和炎炎烈日共同渲染出了非洲的生机和残酷，背景音乐也换成了令人惊悚的鬣狗的笑声……

是的，读到这里，你应该不难体会出，格罗斯其实是用“非洲”来指代同样丛林法则盛行的“市场”，而且，即使同样身处食物链顶端的动物也还有高尚和低俗之分。格罗斯的“非洲”已经升华为如叶芝的“螺旋”，高尔基的“海燕”和艾略特的“荒原”般的文学意象。这样，回头再看第二句，spotted译作“被盯上的”就顺理成章了（如果非要作“斑点”讲，其实放在鬣狗身上更为合适，请参看《动物世界》）。

全诗第一节用几个具有普适性的意象揭示了市场的残酷本质，第二节以一个追逐猎豹的场景记叙了与市场相遇的记忆，第三节则描绘了市场的一个惊心动魄的时刻。而每一节的最后一句，格罗斯都用虚拟语气与第一句进行了呼应，与原诗句的语气相比，更显谦卑和恭敬。因此，这分明是一封投资大师写给市场的情书，情真意切，令人动容。

第二节中，格罗斯强调了“人类的眼睛”和“尼康的快门”对猎豹身影的不同捕捉方式。《走出非洲》中的男女主人公其实就是两个以不同方式感受非洲之美的人，一个试图改变，一个试图接受，两人互相支持，却最终没能走到一起。如果非洲指代市场，那眼睛和快门又分别指代什么呢？我想眼睛应该象征着预测市场的主观交易者，快门应该象征着拥有量化技术的客观交易者，他们都是市场的参与者，同样每天处理着大量的信息，只是各自的逻辑不同，武器不同，角度不同。面对近几年市场的蛋糕越来越多地被量化交易者抢走，大师内心一定感慨万千。

这两年格罗斯在展望中多次提到新技术对就业的冲击以及新世代带来的文化冲突，想来最切身的感受一定是来自投资领域，比如PIMCO的发展方向之争，比如新老债王的市场地位之争，甚至是十年期国债的阻力位之争。

第四句中的blackened翻译成“中伤”两字，斟酌许久。原文是blackened的祖先，如果祖先是指非洲黑人的话，就用black好了。格罗斯心中的自由市场一定是至高无上的，那里自有秩序和铁锚，市场之手原本应该在无形之中发挥作用，只是太多的声音和行动让市场受到了伤害，秩序被人为破坏。“侵入被中伤的祖先的寂寞之乡”的，除了投资者，显然还有其他人，是政客和不再独立的央行吗？

第三节中“消失的大陆”一定是指亚特兰蒂斯了。传说中的大西洲就在直布罗陀海峡的西侧，一直有人认为非洲传承了亚特兰蒂斯的文明，并将文明带到了全世界。诗中用一个短短的“瞬间”描绘了这一重要历史时刻。第一个在书中提及亚特兰蒂斯的人就是柏拉图，想必格罗斯在学习希腊文的时候一定没少研读古希腊的著作。第四句“尘土飞扬的死亡”原文是dusty death，之前考虑中文的习惯，把dusty译作“灰飞烟灭”，但又觉得不如“尘土飞扬”更为绚烂和悲壮，何况“灰飞烟灭”已经是死亡的意思，“灰飞烟灭的死亡”就是语义重复了。最后，再来想想格罗斯为什么要写这样一个非洲的故事吧。在我看来，在现实中这个“瞬间”指代了信用扩张时代的终结，格罗斯正在努力抓住这一长周期的尾巴，以期从市场中获得最后的晚餐。这既是市场的故事也是大师的故事。从诗中文字看，大师不会“穿行而过”，而是很可能会坚守到最后一刻，全诗以悲壮之美收笔。

非洲一直都在那里，弱肉强食，残酷无情，但又生机勃勃，充满公平和爱。人们用不同的方式感受着市场之美，在市场中认识世界，体验人生，挥洒才华，但最终都会离开，不知有谁能给市场留下一点故事，一点回忆。每一个人都是市场的过客，来了又走了。大师虽然想要坚守，但也说不定哪天心情不好，就转身“走出非洲”了。

之前读各位投资大师的传记时，一直疑惑投资大师们的人生是以事业为重还是以家庭为重，因为大师们似乎都有多次婚姻，唯有对市场的热情始终如初。读了这封情书，答案不言而喻。其实，还有一点没有提到，第二节写到了“新娘相伴”，bride at my shoulder，这四个字是一个状语，主语当然是作者，宾语是“追逐着猎豹的身影”，所以说，在大师心中，新娘只是一个在这一追逐过程中并肩战斗的partner而已。

在2016年年末，与格罗斯结婚三十一载的苏向他提出了离婚，而三十一年前的1985年正是《走出非洲》电影首映的年份，也许他们当年正是一起观看的这部电影。还有，1987年是格罗斯接管PIMCO总回报基金的年份，美国资本市场长达三十年的超级牛市也正是开启于上世纪的80年代中期。

格罗斯过去的展望一直都在讨论宏观和策略，引用的图表也都用于支持基本面和策略的选择，而这一次转而谈论微观。他用技术分析的方法画出了一条长达三十年的下行通道，并为2.6%这个数字赋予了特殊的意义。他说“当基本面令人困惑的时候，技术指标却可以给我们答案”。是的，市场可以用多种方法去解读，在迷惘的时候，那些市场自身的数字可能更能为人指点迷津。