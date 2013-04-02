《Wasik专栏》回旋棒效应将支持美股续涨的四个理由

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik

路透芝加哥4月1日 - 这不是愚人节的玩笑，但是巨大变故到最后是对股市有利的。在发生巨变之后，市场往往会自己重新走回大涨行情。这似乎就是当下的情况，而在美股标准普尔500指数及道琼工业指数上周改写新高之后，这也为美股续涨提供了支持理由。

从历史上可以看出群众心理的集体变化。凯恩斯称之为“动物精神”，也就是让投资人持续买进的乐观信心。

得知美国历史上最巨大的一波股市涨势是出现在第一次世界大战之后，并不让我觉得惊讶：根据投资研究公司Leuthold Group的资料，从1921年到1929年，美股上涨了大约500%。

一次大战造成数百万人丧生，紧接而来的是一段经济衰退及全球流感疫情，但在战争结束后，美国国内工业及房屋建筑一片繁荣。此外，伟大的美国消费文化也在那段时期生根茁壮，推销汽车到肥皂等各种产品的广告业也随之日益发展。

自然，过热的、杠杆化过度的经济在1929年末大幅滑坡，引发接近两年的低迷。不过这场灾难之后，在1932-1937年上演了20世纪第二大涨势，着实令人惊讶。或许难以相信，但当时股市在大萧条最严重时期上涨了近400%。华尔街和主要商业领袖认为经济已经走过拐点。

更令人惊讶的是，1942-1946年第二次世界大战时，市场上涨约130%，因战争相关工业活动实际结束了大萧条。战后的涨势更强劲，1949-1956年上涨了222%，美国为家庭增长建设郊区，生产汽车和家用电器。

2008年的低迷是最近反弹的焦点，复苏在加固看起来更加明显。当形势看来回归正常时，信心恢复，消费者和企业开始消费，企业利润反弹。新世纪最严重的金融危机后，2009年3月开始了目前这波接近49个月的涨势。由于每月的经济数据都有好转，这波涨势可能仍有空间。

大量信息表明，若没有新的危机，目前的涨势将持续下去。以下是可能带来提振的因素：

1)房屋短缺。谁能想到，楼市崩盘后这么快就会面临房屋不足的局面呢？是低利率、供应紧俏和先前被压抑的需求得到释放，一同造就了这股趋势，而且还可能持续一段时间。全美不动产协会(NAR)数据显示，目前待售房屋数量为1999年以来最低。眼下，就业增多以及投资者抄底数百万计止赎房屋，导致多数地区房屋存量大幅下降。

目前楼市供不应求，而且低抵押贷款利率创造了合适的买房时机。这种供应紧张局面将进一步推高房价，并提高“财富效应”。一般而言这种情况有利于购买更多股票。

2)就业展现持续改善。如果你得到一份稳定的工作，就可能想要购置家电和新车。这会提高众多耐用消费品生产商的获利，例如惠而浦(WHR.N)和通用汽车(GM.N)等。

美国失业率达到2008年以来最低点7.7%。尽管这个水平依然太高，但似乎正在下降。

3)股价并没有高到不合理。很难证明股市现在进入了泡沫区域。Shiller CAPE比率为23，高于约16的中值，但距科技股泡沫时44的水平还十分遥远。该指数是衡量股票历史价值的工具。

4)动能正在全面建立。如果经济仅从转好的楼市和就业中获益，或许不足以启动动能引擎。不过消费者支出、工业生产和企业采购也在加速。

预测公司Macroeconomic Advisers称，美国今年第一季国内生产总值(GDP)环比年率将为增长近3%，远好于去年第四季的增长0.4%。

除非国会行事过头，严苛削减联邦支出超出目前自动减支的力度，否则将难以阻碍眼下的成长势头。2008年危机过后需求得到增长，动能大多仍受此提振。

所有这些都将利好房屋拥有者和多元化的股票买家。我不知道这将持续多久，但只要复苏似乎还在展开，就没道理对着干了。(完)

(编译 蔡美珍/王丽鑫/程琳/王翔琼; 审校 白云/王洋/隋芬)

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