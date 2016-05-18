《BRAUN专栏》巴西大豆出口应无滞销之虞

资料图片：2013年2月7日，巴西中西部马托格罗索州的一处农场，一辆卡车在田间装运大豆。 REUTERS/Paulo Whitaker

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Karen Braun 编译 刘秀红/王颖/王兴亚/高琦

路透5月18日 - 巴西大豆出口季耀眼开幕，而且并未见到很快放缓的迹象。

作为全球最大的大豆出口国，巴西4月大豆出口量总计1,010万吨，创下纪录高位，较3月份增加20%，较上年同期更是涨逾50%。

最近几年巴西的大豆收成都很不错，为大豆出口供应打好基础。除此之外，全球最大的大豆进口国--中国对进口大豆的兴趣与日俱增，也对大豆出口荣景起到非常重要的作用。

近几年物流问题似乎已有所缓解，意味着随着另一个大豆丰收季的圆满结束，巴西今年非常有望实现创纪录的大豆出口规模。

**港口状况**

巴西港口一直因货物积压和物流低效而声名狼藉。但在桑托斯和巴拉那瓜这两个主要大豆港口，散装船正以至少四年来最短的时间装船，尽管过去几个月出口量达到创纪录水平，特别是玉米。(reut.rs/22fwrt1))

虽然从巴西船运量来看，桑托斯和巴拉那瓜一直占据优势地位，但其他南方港口在谷物市场也越来越受欢迎。2004年，Rio Grande和Sao Francisco do Sul这两个港口共占巴西大豆船运量的18%，但到2014年，这两个港口所占比例达到28%。

这四个港口总共占巴西大豆出口量的近四分之三，但在船运量上升时可能会出问题的都是较小的港口。今年的等待时间比以往长很多，这意味着如果巴西想让出口增长速度保持在当前水平，可能就必须考虑改善基础设施，提高较小港口的吞吐量。(reut.rs/1V8aACU)

**竞争与目标**

通常情况下，美国的大豆出口活动不会对巴西出口季造成干扰，因为巴西每年3月开始大量出口大豆，恰好美国的出口季渐近尾声。但是，若存在明显价差、供应短缺，特别是国际需求增加，则将导致竞争加剧。

美国当前出口季的多数时间内，美国大豆对中国的交货价格均高于巴拉那瓜(巴西的港口城市)对中国的交货价格。但自从巴西3月开始出口加速，美国大豆已变得稍微便宜些。(reut.rs/1V87kY0)

不过，由于价差相对较小，不大可能提振对美国大豆的需求。不管怎样，巴西大豆通常具有优势，因其蛋白质含量及质量要高于美国大豆，因此如果经济上有利的话，买家经常转向巴西购买大豆。

中国需求走向预计是仅会向上增长。美国农业部预估，中国明年大豆需求将比今年进一步增加400万吨。鉴于此，巴西将获益良多，未来一年的大豆供应就此有了买家。

巴西正按部就班的实现贸易部为本作物年度设定的5,540万吨出口目标。2-4月是巴西作物销售年度开始的头三个月，该国在此期间已经出口逾2,000万吨大豆，远超过上年同期的1,300万吨。

5月份预计还将有900万吨的巴西大豆出口。如果继续这样的销售步伐，那么巴西贸易部的出口目标有望在8月中以前就实现，那时也是达到出口旺季的尾声。按照近期的出口速度，巴西贸易部或者需要调高预估目标，否则实际出口将超过预期。

图表：

巴西Paranagua和Santos港的排队等待时间与整体谷物出货量：

reut.rs/22fwrt1

巴西Rio Grande和Sao Francisco do Sul港的排队等待时间与整体谷物出货量：

reut.rs/1V8aACU

大豆出口到中国的交割率：美国vs巴西

reut.rs/1V87kY0

（完）