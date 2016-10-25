《BRAUN专栏》中国小麦供应过剩问题在2017年料将恶化

撰稿 Karen Braun

路透10月25日 - 中国无疑不需要更多小麦库存，但中国当局最新的定价，几乎可以确保让中国的供应过剩情况，至少在明年继续成为中国乃至全球的负担。

中国有关部门已将2017年小麦最低收购价设定为每吨2,360元人民币(349.18美元)，与之前两年持平，尽管国际小麦价格已较2014年末的水平下跌至少20%。

这确保中国有关方面将以每蒲式耳9.50美元的价格，从农户手中收购小麦。这是自2007-08年出现大宗商品泡沫以来，在自由市场从未见过的价格水平。相比之下，美国俄亥俄托莱多的软红冬麦实货价格接近每蒲式耳4美元或每吨147美元。

尽管与中国的小麦产量和消费量相比，中国的小麦进口量不算大，这样的支持价也没法和中国的小麦进口价相比较。2016年9月，中国在国际上进口小麦的价格为每蒲式耳6.44美元，远低于一年前的8.15美元。

中国在2006年引入小麦最低收购价政策，旨在保护农户免受损失，力争实现农产品自给自足。在2005-06年底，中国的小麦库存降至23年来的最低水平。(图表：reut.rs/2eAKTtj)

但目前来说，国内小麦库存至少是2006年的三倍。美国农业部(USDA)估计的小麦库存为创纪录高位的1.11亿吨，但一些机构认为可能高达2.50亿吨。

中国的小麦库存已人为地提高了全球小麦供应量，鉴于2017年小麦的最低收购价也维持不变，这一问题将持续下去，甚至会更糟。

**用得更少，库存更多**

超过85%的中国小麦消费用于食用、种子和工业用途，但这三大类的使用量30年来一直维持在约1亿吨左右。

中国小麦的其它用途是饲料，过去10年使用量大幅增加，但由于其所占比重很小，因此对总体消费量影响有限。

近些年，饲料小麦一直在与大麦、高粱、玉米及玉米干酒糟(DDGS)进行竞争。但由于小麦和稻米仍受政府保护价的制约，因此它们的竞争力不如其他产品。

从一年前开始国内玉米价格大跌，当时中国政府首次下调了收购价格。自3月完全取消最低收购价以来，玉米价格继续受到压制，越来越远低于小麦价格。 (reut.rs/2eAIpeD)。

在下调玉米支持价的同时，中国政府称将评估小麦和稻米政策。不管评估与否，中国都已决定维持明年小麦政策不变。

可替代粮食的价格下降，加上中国饮食结构中蛋白质增加，意味着人类或动物的(小麦)需求都不会明显增加。

鉴于中国没有减少2017年收成的小麦种植面积的动机，假定没有天气方面的困难，产量可能仍处在过去三年相对平稳的水平。过去八年中国小麦种植面积基本持平。(reut.rs/2eAGzdA)

由于没有理由相信中国的小麦产量和使用习惯未来一年会发生变化，甚至忽略掉中国消费下滑的情况，中国可能让本已臃肿的全球小麦供应增加约1,500万吨。

实际上，因为产量没变，所以2017-18年中国小麦库存几乎不可能下降，除非中国突然改变小麦出口方面的主意，就像最近对玉米做的那样。

很多粮食市场分析师都养成了一个习惯，那就是将包括中国和剔除中国后全球供需预估作对比。这种双重方法将继续持续一段时间，否则世界小麦贸易可能出现察觉不到的下滑。(完)