《BRAUN专栏》美国玉米出口料创九年新高 然南美竞争对手恐成拦路虎

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撰稿 Karen Braun

路透芝加哥2月13日 - 美国玉米出口看来将要创下九年来最大量，但若要完全满足对本产季的期待，有些障碍得要克服。

美国是全球最大玉米供应源，虽然主要不是用在国内，但出口成了库存不会越堆越高的关键；上一产季季初时，库存囤积差点成了一大问题。

美国农业部数据显示，8月31日之前预定出口的玉米数量达22.25亿蒲式耳(5,650万吨)。若果真实现，2016/17产季将居于美国玉米出口史上第五高，仅次于2007/08、1979/80、1980/81以及1989/90等产季。

截至2月2日当周，美国农业部出口检验数据显示，自9月1日以来共计约有2,200万吨玉米从美国港口输出。这较上一产季同期增加了近1,000万吨，而上一产季年度出口创下2012/13产季以来最低；2012/13年度产出受到乾旱严重冲击。

美国统计局(U.S. Census Bureau)上周公布的出口数据证实，12月止的出口速度加快，较上年度的进度超前76%。相较之下，2016/17营销年度黄豆及小麦出口分别较上一产季增加18%及27%。

2016/17年度玉米的总订单量也令人印象深刻，达到了九年高位。与年度预期量相比，截至2月2日，2016/17年度的出售进度达到73%。而上年同期则为59%。

但在全球玉米库存库存处在纪录高位，来自其他国家的玉米产量可能也会创出纪录之际，超越20亿蒲式耳的关口对美国玉米运输商来说真不是件轻松的事。

**来自南美的竞争**

美国玉米没有明显的出口季节，因整个销售年度全年都有出口。

不过南美洲有大量玉米正在生长，或将影响美国2016/17年度后期的出口。

全球第二大和第三大玉米出口国巴西和阿根廷的2016/17玉米销售年度将从3月1日开始。这意味着只有在今年下半年，美国的2016/17销售年度才会与南美洲的竞争者重合。

阿根廷玉米将率先进入市场，因农场主将在下个月集体开始收割，至少要持续到5月。历史上看，3月到9月是该国港口玉米出口最繁忙的时期。

上一作物季中期阿根廷取消了出口关税和配额，这更加激励国内卖家到国际市场上去竞争，阿根廷玉米产量可能也将创纪录高位。

布宜诺斯艾利斯谷物交易所上周上调了产量预估，预计今年阿根廷农户将收获3,700万吨玉米。据美国农业部，这略高于其预计的3,650万吨，将比2014/15年度的产量高位高出近700万吨。

美国农业部估计阿根廷2015/16年度已出口了2,170万吨玉米，另外2016/17年度出口将达到2,500万吨的新高。

巴西今年玉米产量也有望创下纪录高位，但在第二茬玉米收割前，并不会冲击市场。当巴西玉米进入市场的时候，正是2016/17年度美国玉米供应的尾声。

巴西国家商品供应公司(Conab)已将巴西玉米产量预估上调至迄今从未见过的纪录高位8,740万吨，大幅上调了第二茬玉米产量预估，至迄今最高的5,860万吨。

由于上个收获季歉收，巴西需要填补一定的供应缺口，所以预计出口不会创下纪录高位，但如果当前成长季表现良好，则产量前景有望上行。

**与小麦相关联**

自10月份以来，美国农业部就未曾调整其2016/17年度本国玉米出口预期。另外，去年5月作出首次预估之后，便没有下调过。根据美国农业部以往的预期数据，这种情况相对并不常见。(reut.rs/2kBtqWP)

过去12年间，美国农业部的玉米出口预估从2月份到最终数据，出现大幅上升的年份只有两年，分别是2006和2016年，其中不包括特殊的2013/14销售季。

巴西2015/16年度二茬玉米歉收，促使美国玉米出口在同一销售年度第四季创下纪录高位1,765万吨(6.95亿蒲式耳)。但没有迹象表明巴西还会经历第二个乾旱年份。

2005/06年度是玉米出口前景在年末上调的另一个年份。从开始到2006年中期，全球指标芝加哥小麦期货涨逾0.5美元或16%，先于2007年的大宗商品荣景时期。

小麦价格在2008年初触顶，然后当年底大幅下滑，但上涨的价位可能是导致同年5月在作首次预期时，美国农业部大幅高估2008/09年度玉米出口的一大因素。

尽管没必要指望美国农业部提高其22.25亿蒲式耳的预期，但撇开南美不谈，这一趋势或许能够提供可能影响2016/17年下半期美国玉米出口大战形势的额外因素。

小麦和玉米都是饲料谷物，当价差缩小时，二者间的竞争趋于更加激烈。小麦价格变动与美国农业部玉米出口预测之间存在一定程度的相关性，这意味着随着小麦期货价格攀升，美国玉米出口或将进一步推高。(reut.rs/2ly2a9r)

由于全球小麦储备处于历史高位，而供应前景相对乐观，认为小麦价格走向飞涨是不合逻辑的。但芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货最近已处于上涨趋势，周五收盘时已比年初时上涨0.40美元，或10%。

若年内这一趋势延续，那就更有理由相信美国农业部将对今年的美国玉米出口的乐观看法。(完)