《BRAUN专栏》小麦期货是否被低估了？

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Karen Braun/编译 王颖/于春红/郑茵

路透芝加哥10月31日 - 鉴于全球小麦和玉米库存一直在膨胀，似乎很难论证这两种粮食的价格会走高。虽然当前的小麦/玉米价差偏低，对全球饲料小麦的使用尤为有利，但芝加哥小麦期货的支持因素可能是在基本面范畴。

自8月31日以来，12月小麦期货上涨了6%，12月玉米期货则涨了13%左右。但录得更大涨幅的是否应该是小麦期货合约？

从全球供应形势来看肯定是这样。美国农业部预估2016-17年全球小麦/玉米结转库存比率(约122%)，已导致小麦与玉米期货价格出现更大季节性差异。(reut.rs/2f5coMS)

这种偏低的结转库存比率是由今年全球玉米供应大幅增加以及小麦供应停滞促成的，应会导致小麦相对玉米的价格上升，也许会达到2007-08年大宗商品泡沫以来的最大程度。

若从这一关系来看，并假定芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货定价合理，那么小麦应比今日的价格每蒲式耳高1美元左右。

在这样的计算中，中国小麦和玉米库存被从全球数据中减去，因为过去10年中国一直在大量过度囤积小麦和玉米，几乎没有中国库存最终流入全球市场。

2010-11销售年度小麦与玉米期货的价格比几乎相当于目前水平的约116%，但那一年度不包括中国在内的全球小麦最终库存几乎是玉米库存的两倍。

就2016-17年来说，全球小麦结转库存预计将与2010-11年几乎一样，但玉米结转库存比六年前增加逾50%。在不同的供应环境中，同样的小麦/玉米价格比则有点难以解释。

用不同的方法看待这一问题，鉴于市场上小麦和玉米的价格比，二者结转库存之比显示出，全球玉米供应过剩的情况比小麦严重的多。但这可能不但暗示出小麦期货的涨势，也暗示玉米期货有下跌可能。

**饲料级小麦**

当小麦较之玉米相对便宜时，全球饲料级小麦使用量将会增加。上周CBOT小麦期货价格比玉米期货每蒲式耳高出约0.54美元，这大约是逾三年来最窄差距。

2016-17年度，全球饲料用小麦数量有可能创纪录，目前美国农业部的预估为较上年度增长6%。之前对于当前作物年度的预估更高，但9月底数据显示美国小麦库存量较大，意味着国内并没有那么多小麦被用做饲料，因此预估值被下修。

除掉离散程度较大的几个年份，玉米和小麦期货价差在整个作物年度中很好地反映了这一年中小麦用于饲料的情况。(reut.rs/2fxbGKR)

这张对比图中，几乎所有明显的离散点都集中在那些因为价差原本预计会有更多小麦用作饲料的年份。用不着进行新的调查就可以知道，这有可能是饲料级小麦和制粉级小麦的价格比产生的影响，但目前2016-17年度并不存在饲料级小麦较制粉级小麦短缺的情况。

在2011-12年度，当时小麦-玉米价差仅为每蒲式耳0.14美元，为逾20年来最低，全球饲料用小麦数量攀升至纪录高位，比趋势水平高出约16%。美国农业部目前预估2016-17年度饲料用小麦比长期趋势高出5%，如果小麦与玉米价格比保持在目前水准附近，这一预估是非常合理的。

但目前距离2016-17年度结束还有半年多的时间。假如小米和玉米期货的价格继续像过去几年那样趋同，农业部在进入下半年度后可能不得不上修全球饲料用小麦的数量预估。(reut.rs/2fx9YJj)(完)