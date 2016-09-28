《BRAUN专栏》对于全球需求 小麦市场有乐观的理由

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Karen Braun

路透芝加哥9月28日 - 全球小麦库存连续第三年创下纪录高位，但实际需求比表面看起来更加强劲。实际上，全球小麦的存销比(stocks-to-use)在收紧，但中国的库存趋势让市场变得难以解读。

存销比是大宗商品的一个重要比率，因为这可能是同时把握供应和需求情况的最简单方式。在粮食市场，这个比率将作物年度的季末库存与当年的消费量联系起来，包括各种形式的消费和出口。

存销比越低，在当前需求水平下供应消费完的时间就越快。低存销比往往支撑期货价格，但没有特定的存销比能够保障价格达到某个水平。

对小麦而言，一位网络消息人士暗示，全球存销比在20%或以下水平通常导致价格强劲上涨(here)。当前小麦期货价格接近10年低点，如果价格上涨将是一件可喜的事情。

利用这一指标衡量，美国农业部(USDA)间接预期的2016-17年度28%的全球存销比乍看并不令人鼓舞，尤其是该比率将是15年高位的情况下。

的确这一预期在过去四个月已下降2%，而且存销比的按年升幅为四年来小，但还是需要再深入研究一些，才能挖掘到乐观因素。

**中国效应**

中国是粮食囤积大国。

近年来出台的政策已激励国内农民大批量生产小麦，不用担心需求如何，因为政府给设定了保底收购价格。再加上中国出口的小麦之少基本可忽略不计，因此国内小麦库存激增。

近30年来，中国基本持有全球至少三分之一的小麦供应，而且到当前销售年份结束时，将占到全球小麦库存44%的比重，创下2000-01年度以来最高。

美国农业部的预估显示，中国的小麦存销比达到94%。根据对中国库存的部分行业预估数据，这一比率可能大大超过100%，意味着中国的小麦库存可满足其一年多的需求。

相比之下，美国今年的存销比料为47%，处于全球第二高水平。(reut.rs/2d1YpHi)

在2016-17年度，中国对全球小麦存销比的影响接近10%，该比例是16年以来最高的。如果将中国完全剔除在外，则全球小麦存销比为18%。这将低于对价格可能有利的水准20%，也较之前两年低1%。(reut.rs/2d4OYtY)

观察到的更为重要的一点或许是，剔除中国的影响，全球小麦存销比是相对稳定的，过去五年一直处在基本相同的水平，但加入中国影响的初步数据显示，过去五年存销比上升7%。

这表明虽然全球小麦产量依然很高，但需求仍保持强劲。实际上，短期和长期趋势均显示，全球需求增幅高于产量增幅。

**美国任重道远**

虽然美国的小麦产量创八年以来最高，但美国已开始摆脱小麦实际库存过高的局面。

分析师预计，定于美东时间周五1600 GMT发布的美国农业部(USDA)季度粮食库存报告将显示，截至9月1日的小麦供应量将是自2010年以来的最高纪录，约24亿蒲式耳。

2015-16美国小麦作物年度在5月31日结束之时，出口创43年低位且国内消费平淡，这些都令小麦的存销比自1980年代中期以来首次升逾50。

但转变已开始出现。自从USDA在5月发布了对2016-17作物年度的初估以来，美国的小麦存销比已下降了2%，现在为47.5%。

USDA预计，由于小麦现货价格料走低，而且小麦出口大战已有了一个良好的开端--这两个支持因素都是至关重要的，今年用作饲料的小麦将大幅增加。

然而，美国还需大量减少其小麦库存以便降低存销比；在过去，年度存销比出现大幅下降，仅仅是因为国内或主要国际产粮区发生了大规模的供应中断。

因此，除非2017-18年度其它地方的麦收完全结束，否则美国的小麦供应或许要比所希望的多一点点。(完)