《热点透视》课征葡萄酒关税恐难终结中国消费欲望

图为2012年5月在香港召开的亚太国际酒类展会，一名参观者在品酒。 REUTERS/Bobby Yip

(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 张明钧

路透香港6月7日 - 抱歉，葡萄酒爱好者们：中国扬言对欧盟进口葡萄酒课征惩罚性关税，恐难浇熄当地对波尔多美酒的渴望。有关中国限制葡萄酒进口的讨论，已然让其他地区的品酒者期待能够用更能负担得起的价位买到美酒佳酿。然而法国各大酒庄要担心的恐怕不是贸易战争，而是中国反腐打贪。

中国有如无底洞的高级葡萄酒需求，已然在这几年重新塑造了酒品产业风貌。再加上财富增长以及炫富需求，已然将知名酒庄产品价格推升至外太空。酒商如今向欧洲客户表示，别想着珍藏顶级法国酒庄产品这回事儿了。

所以当中国调查欧盟酒水进口消息出炉时，西方品酒人士喜形于色的态度并不令人感到意外。然而对于他们来说很不幸的是，贸易限制恐怕不会影响顶级酒庄在中国的销售。多数高价葡萄酒不会直接卖到中国，而是会借道香港等地，以规避最高可能达50%的相关税负。这些进口酒会若没有被拿来囤积居奇，便是跨过边境进入中国销售。

海关数据显示，中国去年进口4.3亿公升的葡萄酒，平均价格为每公升6美元。在此同时，香港去年进口5,060万公升，平均价格超过每公升20美元。香港进口波尔多酒品的总值高过整体中国进口，尽管中国进口量是香港的四倍。

若中国能够解决欧盟太阳能面板惩罚性关税的纷争，那么中国葡萄酒进口可能不会受到任何限制。但若中国针对欧盟进口葡萄酒设限，受到最严重打击的恐怕是那些受惠于欧盟农业补贴政策的生产商。去年中国葡萄酒进口中有三分之二来自于欧盟，其中大多数是来自法国。中国消费者可能会毫不犹豫地改选澳洲或南美洲产品加以取代，甚至尝试国内的产品。

但顶级酒商也不能作壁上观。中国新任领导人积极肃贪防弊，已然对党内高官设下娱乐方面的限制。贸易商表示，这已然影响需求。如果品尝美酒被视为无法接受的炫富行为，则中国的需求恐将进一步萎缩。这才是西方品酒人士能够打从心理叫好的一件事。(完)

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