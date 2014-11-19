《热点透视》回报情况改善 中国调整海外投资带来红利

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robyn Mak
路透香港11月19日 - 中国正在缓慢微调海外投资策略。该国目前持有的5.9万亿美元外国资产所孳生的利息，少于外资在中国投资的孳息，而外资于中国投资规模还相对较小。之所以出现这种情形，是因为中国的外部财富大多是收益较低的外汇储备。但中国对外直接投资流出量最近上升，显示情况可能正在发生变化。
中国手中持有巨额的净外部资产，规模仅位居日本之后。然而，其中的三分之二是外汇储备，而且主要投资于美国政府公债。按目前略高于2%的美国10年期公债收益率计算，中国海外投资的平均回报率只有3%。这大约是外资所持中国资产所获回报的一半，截至2013年底外资在中国持有4万亿美元资产。因此，中国去年向外资付出的资金，要比其从国外赚回来的多出600亿美元。
这种失衡状况可能正在缓慢改变。据中国商务部的数据，今年1-10月中国企业与个人海外投资增长18%至820亿美元。这低于外国企业同期向中国投入的960亿美元。但中国的海外投资正在急起直追。
中国官方统计数字向来不够清晰，商务部的月度投资数据也不例外。但中国人民银行的数据亦显示，自2005年以来，中国对海外的直接投资平均每年以32%的速度劲增。
图表：中国对外投资变化：link.reuters.com/fuv33w
国内市场放缓以及监管改革，正在促使更多的中国投资者放眼海外。上月，没什么名气的中国安邦保险集团以19.5亿美元收购了纽约华尔道夫酒店。联想集团(0992.HK) 最近完成了对摩托罗拉(MSI.N)的收购，斥资达29亿美元。
相比中国外汇储备的变化幅度，对外直接投资仍相形见绌：今年上半年中国外汇储备大增1,750亿美元。更加广泛的变化，得等到中国放松对跨境资本流动的管制以后才会发生。然而，对外直接投资情况的调整仍是一个令人振奋的迹象，说明中国正在更加认真地思考对外投资。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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