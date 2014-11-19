《热点透视》需求低迷症候群不是日本独有

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas; 编译 许娜
路透伦敦11月18日 - 把东西作好了，人们就会来。这是经济学萨伊定律--供给会为自己创造出需求--的大众化版本，但这句话从来都不是很准确。日本重新陷入衰退便再度狠狠提醒世人：发达国家目前正饱受严重需求低迷症候群之苦。
日本第三季国内生产总值(GDP)较前季下降0.4%，上季为下滑1.7%。经济下滑的原因并不是什么惊人事件--既没发生地震，也没出现金融崩盘。只是因为4月消费税率上调了3个百分点。这样相当温和的价格调整，对消费者和生产商的打击，却似乎远远超过经济学家的预期。
日本民众似乎更容易变得节省开支而非积极消费。结果证明，消费税上调对经济造成的拖累力量，超过了央行和政府积极刺激的激励效果。
人口组成情况，可以解释日本社会的保守倾向。日本总人口正在以每年0.2%的速度减少，25-35岁的人口每年也以近2%的速度下降。这意味着新增家庭数量减少，基础设施需求也越来越少。日本的老年人口正在增加--85-89岁人口每年以5%的速度增长，但随着年岁增渐，高龄族群倾向于减少消费，尤其是预计物价将上涨的时候。
虽然日本排斥外来移民的情况较为特殊，但人口增长缓慢及人口迅速老龄化，在欧洲已是常态，在美国也不算异常。在机制和基础设施都已相当完善，先进科技已经十分普及的情况下，要打造出经济成长是很难的。
在这些发达国家，需求低迷是一个永久性的问题。那些忙着向日本提供忠告的欧美经济学家应该认知到，没有人真的清楚在人口减少的情况下，如何让需求与供应状况相匹配。可以明显看出的一点是，这些发达国家不会自我纠正。刺激需求和创造就业将永远讨论不完。(完)
(译文审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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