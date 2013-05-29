《Bremmer专栏》中国和巴西关系暗流汹涌

(本文作者为路透专栏作家，文章仅代表其本人观点。)

撰稿 Ian Bremmer 编译 张明钧/王丽鑫

路透5月28日 - 若你相信传统智慧，那么本周中国国务院总理李克强与印度总理辛格间的会面必然会充满剑拔弩张之气。全球最大两个国家领导人会面之前一个月，才刚刚解除喜马拉雅山边境对峙状态，这之后肯定出现一番激烈交锋，不是吗？

实际上并非如此。李克强反而提出了与印度间进行“跨越喜马拉雅山的握手”的说法，并论及中印之间可望在2015年之前将双边贸易金额扩增至1,000亿美元。显而易见的是，中国和印度间的关系并不如评论家所说的那样针锋相对。

中印除了各拥有超过10亿人口之外，实际上两国之间的共通点不多。双方虽有分歧，但经济上却是互补。印度正苦于让经济回到2005年前后的高速成长，而中国则是尚可维系经济增速。印度在贪污腐败及重重管制的箝制下，并未在公共建设上大兴土木，而中国则是在公共建设上停不下来。印度人已经将创业精神带到中国，因印度国内市场充满缺陷，而中国本身则是没有太多创业家。在此同时，中国已经开始将部份基础小规模的制造工作移至印度，因中国劳工的成本和质量上扬。

研究全球各国政策的人士时常担心在未来20年里，中国和印度将会壮大到无法避免冲突的局面。无论冲突是源于安全疑虑或资源限制，两个国家之间必然会更加的彼此仇视。举例来说，中国和印度人口合计占全球的37%，但其所拥有的乾净水源仅占全球的10.8%。不过看来这些疑虑有点过于夸大了。

然而中国和巴西之间的关系愈发紧张，而这是人们并未完全熟悉的部分。中国和巴西同样拥有稳定的经济成长、活络的公部门活动、以及受民众爱戴的政府。未来数十年两国将在全球舞台上并驾齐驱。两国都在要求更为多极、更为公平的世界秩序，也就是说美国主宰的程度降低，让他们更符合金砖四国的身分地位。但若把巴西和中国对于新世界秩序的愿景拿来比较，显然在汇率、气候变迁及人权等多数议题上两国都没有共识。

表面上而言，两个国家间有充分的理由进行合作，两国间的经济也呈现互补。巴西是大宗商品的出口大国，中国则是商品消费国。两国之间并未接壤，但有相互投资。中国政府及国营企业总是需要为13亿人口寻找粮食，因而正在巴西买地并投资于巴西企业。在此同时，中国是巴西最大的贸易伙伴，根据彭博，“双方去年进出口金额达755亿美元”。

但我们不应该被这些协同效应欺骗。表面之下的压力在增长，即便两国都不会公开承认。巴西避免直接批评中国，并不意味着紧张气氛没有升温。实际上，巴西的迟疑正显示两国关系愈发复杂。

这种经济合作的问题是什么呢？以巴西航空工业公司为例。十年前中国承诺向该国增加投资以提高生产和销售。尽管巴西航空工业公司在中国仍然赚钱并出售喷气式飞机，但其扩张计划从未启动。中国政府迟迟不履行承诺，比方说承诺激励地方航空公司购买巴西航空工业公司的飞机。此外，巴西航空工业公司与中国航空工业第二集团公司的合资企业激励中国航空工业第一集团开发一种地区性喷气式飞机，而其与巴西航空工业公司的机型极其相似。巴西航空由此直接明白了在中国，知识产权怎样直接被学走，投资协议怎样被无视。

紧张局面的最深问题，是廉价的中国进口商品扼杀巴西的制造业企业，使巴西工业在国内外都没有竞争力。巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)政府对一些工业产品征税加以应对。尽管法案没有点名中国，但显然主要针对中国进口产品。罗塞夫还提出了本地化程度规定，这对中国打击最大(例如汽车制造厂)。此外，随着中国日益增长，巴西和中国企业在吸引中等技术制造业人才的竞争也可能加剧。

这种紧张不仅在中国和巴西的土地上出现。在非洲，新闻也关注有关中国愈发主导对非洲的投资。不过对于巴西扩大与葡萄牙语国家联系的注意则较少，例如安哥拉，莫桑比克，几内亚比绍，佛得角，以及圣多美和普林西比。巴西经济成长以及积极推广大型企业加深了这些联系。巴西石油公司Petrobras是安哥拉石油行业的重要参与者，淡水河谷在莫桑比克的莫阿蒂泽煤矿项目为世界级别。随着巴西挑战中国在非洲投资主角的地位，两国的对抗加剧。由于中国的金融资源更多，巴西企业和很多政府官员认为，中国的金元外交是对巴西在该地区投资的一个潜在威胁。

罗塞夫的外交政策也有微妙调整，更加关注经济事务。这阐明了上述所有情况，因其表明最令中巴两国矛盾最大的是经济事务，而非安全因素。巴西前总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)在任时，双方交往旨在提升南南合作。罗塞夫对巴西实业家的要求更敏感些，这些实业家抱怨从中国进口商品，罗塞夫对中国的立场也就有所不同，更细致入微且更挑剔一些。

金砖国家尽管新成立了发展银行，但也并不是一个和睦的大家庭，而且从来都不是。在全球化的世界上，竞争太过激烈，各方利益和重视的事情分歧太大。各国的意识形态、政治或目标都未必一致。以巴西为例，金砖国家的标签带来了声望，是走向更显眼的国际角色的垫脚石。巴西希望成为参与者；印度希望迎头赶上；俄罗斯想成为霸主；中国则希望当老板。

换句话说，矛盾不可避免。但巴西和中国之间最被低估的紧张因素是什么？真是出人意料。(完)

(编译 张铭钧/王丽鑫； 审校 戴素萍/于春红)

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。