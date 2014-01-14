《Bremmer专栏》2014年全球10大政治风险

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者Ian Bremmer为路透专栏作家，文章仅代表其本人观点。)
路透1月7日 -自2008年金融危机爆发以来，经济始终是全球面临的最大风险。从欧元区债务危机和中国经济硬着陆，到美国债务危机，如何避免金融崩溃，是过去五年来一直让分析人士忧心的问题。
如今这一切已过去。2014年，整体经济形势相对稳定。但地缘政治局势却备受瞩目，缺乏全球领导力和协作的G零世界局面在上演。
那么，今年的10大政治风险是什么呢？
10. 土耳其
土耳其是2014年尤为脆弱的新兴经济体。该国面临叙利亚内战外溢效应、库尔德反抗势力重新抬头，以及公众反对总理埃尔多安引发的更多政治不确定性。埃尔多安对党内外反对力量作出激烈反应，而选举日益迫近。
9. 变幻莫测的克里姆林宫
俄罗斯总统普京仍是全球最有权力的人，掌握着这个举足轻重国家的大权。不过，普京的受欢迎程度已远不如从前，俄罗斯经济在连续10年被寄予厚望后开始陷入停滞，并且仍严重依赖石油。这意味着俄罗斯在国内外事务上将变得更加难以预测，但普京推行其偏好政策的意愿和能力并未减弱。普京在2014年或许会有令人大跌眼镜的举动。
8. 中东乱局扩大
中东乱局已持续三年，甚至将进一步升级。2014年，随着伊朗对伊拉克影响力的增强，伊拉克的暴力事件预计将猛增。美国在中东扮演怎样的角色、伊朗核问题、基地组织、以及埃及和突尼斯的过渡等相关问题，可能使得该地区更加动荡不安。
7. 基地组织2.0
阿拉伯世界的动荡让逊尼派极端势力和基地组织重新抬头；叙利亚冲突对众多圣战者而言犹如吸力强大的磁石。美国本土较当初“9.11”事件过后已变得相对安全，但中东和北非各国政府以及西方在这里的目标，却容易受到攻击，因此面临更大的风险。
6. 战略数据
受政府作用力影响，互联网及互联网管治正在由自下而上的开源领域，转变为自上而下的战略领域。这种趋势在2014年预计会更加明显，商业经营成本自然也会上升，特别是在网络安全变得更加脆弱的情况下。
5. 产油国
非常规能源革命对地缘政治产生重要影响，但各种破坏性事件在很大程度上抵消了产量增长的影响，近年来对产油国的影响有限。但随着闲置产能加速增长，2014年这一趋势将发生改变，价格面临向下压力，且产油国之间竞争加剧。像俄罗斯、尼日利亚、委内瑞拉和沙特等产油国可能感受到压力。
4. 伊朗
伊朗核计划继续推进，国际制裁对伊朗经济造成破坏性影响，鲁哈尼去年6月在总统选举中获胜，这些因素令伊朗与西方通过谈判达成全面解决方案的几率大增。虽然达成协议的几率较高，但同样也有风险。如果谈判破裂，则采取军事行动的可能性就会大增。无论如何，今年对于伊朗核谈而言，将会是不成则败的一年。
3. 全新的中国
中国国家主席习近平及其他重要领导人推进全面深化改革，改革力度超过以往20年。但中共仍然面临艰巨的政治考验，若有重大失误，可能危及改革和政权。改革过大过快可能在党内引发不满，既得利益群体若利益受损，可能反应激烈；但若改革力度过小，又会引发公众不满和抗议。
2. 分化的市场
巴西、哥伦比亚、印度、印尼、南非和土耳其这六个重要的新兴经济体，将迎来非常重要的选举。经济增长放缓，来自新兴中产阶级的需求增加，这导致不确定性增强。此外巴西、土耳其、哥伦比亚、俄罗斯和乌克兰近期发生示威活动，表明一旦公众灰心丧气，可能很快就会走上街头。
1. 美国混乱的联盟关系
继美国在中东外交政策失误、斯诺登揭露“棱镜门”、美国政府停摆让海外盟友困惑不安后，对国际社会而言，美国的对外政策变得越来越难以理解和预测。作为安全合作伙伴、美国最亲密的盟友，以色列、英国、日本等国的选择并不是很多。但像德国、法国、土耳其、沙特和巴西这样的二线盟友，情况并非如此。为了避免与美国关系过于密切，防止前述不利情况的冲击，这些国家的政府将开始改变国际定位，这会影响到在这些国家经营的企业和投资者。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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