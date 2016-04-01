《SAFT专栏》英国脱欧经常账与英镑危机

（本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 James Saft 编译 张涛/汪红英/李爽

路透3月31日 - 如果英国想要避免英镑危机的话，在此给出一个小贴示：在走向事关留欧还是脱欧的重大公投之际，千万不要坐拥创纪录的经常账赤字。

英国经常账赤字已增至国内生产总值(GDP)的7%，是1955年有记录以来的最高水平。除去战争年代，这是1772年以来的最大经常账赤字。

虽然经常账赤字高企并非总会导致英镑急剧贬值，但最近几十年每次英镑急跌时，经常账赤字都很可观，但有时也只是目前水平的三分之一。

导致经常账赤字的根本原因并不新鲜：英国制造业出口微弱，服务业虽然表现不错，但也远不足以匹敌较低的储蓄率，以及购房出租和消费债务劲增。

虽然在没有危机的情况下经常账可以恢复正常，但这在很大程度上依赖出口增长。如果英国人在6月23日公投时选择脱离欧盟，出口能否增长就会很成问题。

这并不是说，英镑应该或者必定大幅下跌，但英国欧盟成员身份的不确定性，以及需要大量资金持续流入，这两个因素组合在一起肯定会导致英镑汇率非常波动。

全球资本提供者到目前为止还愿意不去理会英国的政治发展；但鉴于民调显示两派支持率不相上下，他们可能会随着公投的临近而变得日益忐忑不安。英镑加权汇率今年已累计下跌近6%。

“你敢想像从哪里可以获得这些用于填补英国经常帐赤字的钱吗，”High Frequency Economics的Carl Weinberg在客户报告中写道。

“这些钱不会来自之前石油资源丰富的石油输出国组织(OPEC)产油国，不会来自俄罗斯，也不会来自其他大宗商品产国。这将为英镑危机埋下伏笔，在英国经济正在闹着脱离欧盟走向世界之际，谁还会想持有那么多英镑呢？”

在英国举行公投前持有英镑显然似乎是一个风险。公投不仅仅会引发有关英国贸易关系的基本问题，还会关乎到英国的版图，因为如果英国投票赞成脱离欧盟，则另一项公投很可能会接踵而至，而且还会取得成功，那就是苏格兰脱离英国。

**冰火两重天**

如果英国脱离欧盟，该国经常帐赤字中有一部分的确会减少，因为英国为欧盟提供融资的这部分资金被计为赤字的一部分。不过，与英国脱欧对该国服务业，尤其是金融服务业造成的潜在打击相比，这一金额显得微不足道。英国金融服务业在经济中的占比很大，而该行业依赖于能不受限制地获得欧盟的消费者。

金融、保险和房地产行业在创造税收和带动服务出口方面均发挥巨大的作用。金融服务业占到英国2015年税收的11%。英国金融业每年能带来185亿英镑的贸易顺差，而2015年英国总体贸易逆差为952亿英镑。

另据贝莱德(Blackrock)的数据显示，英国在欧盟金融市场也占有很大的份额，该国所管理的对冲基金资产占到欧盟的85%，在外汇交易和基金管理市场分别占有78%和50%的份额。

一旦英国退欧，这些业务虽然不会退出，但将面临大量的监管障碍，可能减缓其未来成长步伐，或导致一些业务迁址。

我认为，英国过于依赖金融服务，更不要说房地产了，这是其经济不平衡和贸易逆差的根本原因之一。

无论是为俄罗斯人管理资产，还是投资以租养房(buy-to-let)的房产，赚钱这么轻松真是很吸引人，远比打造具有全球竞争力的出口业务更具魅力。

因此英国退欧肯定会促进英国经济恢复平衡，但或许过程不会那么好过，甚至有些混乱。

英镑大跌可能会推高融资利率，并打击消费。英国央行将不得不加息，给金融业以及负债沉重的家庭造成压力。

之后储蓄会随之上升，但先要毁掉目前账面上规模相当大的资产价值。

有一件事似乎很明朗：无论退还是不退，英镑走势都会波动，随着公投临近，英镑有可能大跌。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能通过基金间接持有相关证券.)