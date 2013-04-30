《Campbell专栏》年底前布兰特和WTI达到平价水准的可能性渺茫

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell 编译 戴素萍/张明钧

路透纽约4月30日 - 美国西德克萨斯中质油(WTI)将与全球趋势重新挂勾的看法，如今成为主流，但大多数的预期是该美国指标原油的价格将永远低于北海布兰特原油。

从大的角度来看，这样的看法无可厚非，但却忽略了市场上突然的转变，就可能造成今年秋季会有很大的惊喜，而这有可能引发WTI暂时的轧空操作。

即使WTI再次完全与全球油市挂勾的情况显而易见，但基本看法仍是WTI将会永远低于布兰特原油。在北美内陆原油的供应处于供过于求。为了避免原油库存大幅增加，WTI必须够便宜，才能抵销掉原油运送到美国墨西哥湾沿岸的成本。但这也是为何有关WTI的真正套利机会不在布兰特和WTI之间的价差，而是WTI和墨西哥湾沿岸之间价差的原因。

近几年WTI之所以较布兰特原油有较大的折价，原因一直是因从库欣到墨西哥湾沿岸的输油管运送能力不足，这使得市场不得不利用铁路运输等成本更高的方式来调整。

即使透过铁路运输原油，库欣的原油库存在去年5月和8月每周增加近11万桶。图表请点选(r.reuters.com/vuc77t)

但今年情况大不相同。虽然在奥克拉荷马州和其他邻近各州的原油产量有所增加，或许每日增加了10万桶，但新油管的运送能力已大大提高。

Seaway管线使得从库欣往南运油的输送能力增加，现在每天可以从库欣运送约32.5万桶的原油，一旦在休士顿地区的基础建设在第四季扩建后，最终的输油量将达每日40万桶。

此外，Magellan Midstream Partners (MMP.N)的Longhorn油管也将开始输油，其将绕过库欣，把原油直接从Permian Basin输送到休士顿。

Longhorn目前每日输送7.5万吨的原油，Magellan预计自6月起输油量将提高至每日13.5万吨，并在今年第三季达到满载每日22.5万吨。

**库存下滑2,500万桶**

因此自5月起，将原油送离库欣、或分流至库欣以外集散地的输油管容量约为每日40万桶，夏末有可能扩增至46万桶甚至是55万桶，进入冬季以后容量恐怕还会继续增加。

输油管容量增加幅度，已经多到足以抵销库欣附近的石油产出上升及库存增幅；去年区域炼油厂虽然产能利用率已拉到高档，但库欣库存仍增加。

起码来说，假设与库欣连结的炼油厂产能利用率和2012年夏季相仿，则今夏库欣库存平均提取数量将在每日20万桶。

这意味着8月底前库欣库存的提取量在2,500万桶左右，足以将当地的库存量降至当前的一半。

光这件事来看是足以带动WTI原油上涨，但是还没办法将之拉到与布兰特原油等价。不过第四季将发生的重大事件将会让库欣原油提取量再增400万桶。

TransCanada (TRP.TO)周五表示，Keystone XL输油管库欣至墨西哥湾的部分仍按计画进行，料在12月之前完成，此段输油管的每日运量达40万桶。

这个直径36英寸的全新输油管最少得要有约400万桶的运营库存，也就是填满输油管的库存(linefill)，才能够开始运作。因此从10月中旬开始，库欣原油的提取量可能每日额外增加10万桶，这将是WTI原油的秋季意外因素。

而这是否能够成为带动WTI与布兰特原油等价的因素？在极端的状况下，若库欣库存的提取数量超乎预期，则这个集散地的原油价格上升的程度，必须足以阻挡原油通过Seaway油管向南流、或足以吸引原油从Permian盆地北流至库欣、而非向南流至休士顿。

**铁路运输**

这样的状况发生的机率显然不大。这得靠炼油业者大力产出、且没有严重的产出中断才行，还有这得假设墨西哥湾原油价格仍有溢价空间，使得原油仍将强劲地从库欣流向墨西哥湾。

表面上来看，这两个假设都不是没有根据。截至目前为止，墨西哥湾原油价格一直持坚，走Seaway运抵的内陆原油、以及走铁道从北达科他运抵的原油数量增加。此外，炼油利润往往是在夏季达到最高水准，意味着提取原油的力量将相当强劲。

但上述情境也包含着其他市场毫无反应的假设。虽然倒算净价格(netback)显示，北达科他生产商目前将原油往库欣送的意愿不大，但若WTI价格大涨，可能将恢复库欣吸引走铁路运输的北达科他原油的竞争力。

类似的是，若WTI价格走势强劲，则目前利用率偏低、收费低廉的Capline等墨西哥湾主要输油管也将不利于从库欣将原油北送。

但在同一理由下，一旦连接库欣的TransCanada输油管开始运作，库欣原油南送的输油管运能将会大量过剩。看来Seaway和Keystone XL墨西哥湾段的运能不太可能满载；在正常情形下，两大油管的名义运送能力约为每日80万桶。

需谨记在心的是，多数运能已被长期无条件支付(take-or-pay)协议锁定，Seaway这类协议的比例可能多达90%，而Keystone XL油管的此类协议比例稍低。

这意味着运输业者无论是否使用预留的输油容量，都得要付钱。换句话说，运输业者最高限度利用合约运能的动机强烈，因为不这么做将会带来经济的不利益。

这些无条件支付协议可能将成为明年以前布兰特原油-WTI原油价差的关键因素。在2014年中Enbridge日运60万桶的Flanagan South油管完工之前，库欣可能会面临供给短缺的问题。事况将会变得越来越有趣。(完)

(译文审校 高琦/王冠中)

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