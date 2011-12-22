《Campbell专栏》欧债危机削弱地缘政治对油价的影响

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Campbell; 编译 白云/兰秀娟/程琳
路透纽约12月21日电---似乎没有事情能让油价摆脱欧债危机带来的恐慌情绪影响,这令很多坚定的原油多头十分不安.
以前只要出现一丁点有关政治纷争的细微迹象,哪怕只是温和间接地影响原油交易,都足以推动油价.
如今情况不再这样.
哈萨克斯坦出现暴力罢工,伊拉克派系纷争弥漫着不详气息,叙利亚政府残忍镇压民众,西方国家与伊朗关系日趋紧张,朝鲜领导人金正日去世,一连串地缘政治事件接踵出现,但原油价格还是顽固地拒绝升破11月高位.
国际形势如此错综复杂,负面事件此起彼伏,让我们看看原油供应还面临哪些风险.
委内瑞拉大选临近,但现任总统查韦斯的控权力度似乎比前几年要弱.以色列可能爆发战争,伊朗核工厂则出现罢工.
俄罗斯最近国家杜马选举被指存在舞弊行为,使得该国有可能出现动荡.另外,尼日利亚石油生产也总是中断.
看涨油价的分析师的确已就所有这些供应面因素发出过警告,但原油交易商似乎已经消化这些因素,目前对这些警告根本无动于衷.
另一方面,市场却对原油需求的下滑风险异常关注,其中最主要的风险是欧元区可能解体,损及全球其它经济体.
美国西德克萨斯中质原油(WTI)期货的波动曲面显示油市冒险意愿依然不振.
浏览WTI波动曲面图表,请点选:(r.reuters.com/tex65s)
预期油价在2012年第一季出现灾难性跌势的原油看跌期权目前的价格极其昂贵.
大幅价外原油看涨期权近几个交易日也有所反弹,但那些到期日在明年第一季之後的价外看涨期权似乎并不确信,油价会实现大幅上涨.
**阴霾遍布**
即便欧元区可以再支撑得久一些,但交易者心头仍充斥着对石油需求的其他忧虑.
全球石油需求的驱动力--中国明年的经济增速很可能会减缓,这令其石油需求增速再次超预期的可能性受限.
数位分析师们甚至指出,中国明年第一季可能会出现贸易逆差,因欧洲和北美的消费疲弱,减弱对中国商品的购买力道.
有鉴於此,尽管有警告称明年中国南方将遭遇电力短缺,但这对油市几无影响.电力短缺会意外提振柴油需求,因出口企业会启用柴油发电机来维持工厂运转.
相反,交易者们似乎认为,明年中国经济增长可能会跌至商品密集型程度减弱的模式,因中国政府打压城市房地产泡沫.
这种放缓的迹象已经出现.中国11月钢产量的确已下滑,而且12月初的表现看起来也较疲弱.
中国表观石油需求持续增长,11月表观石油日需求量触及历史第二高位,但增长步伐远低於经济增速.
印度和巴西等其他大型经济体有其自身的问题,很可能也会出现小幅放缓.
**前景太低迷**
需求方面,油市下行风险实在太多,让人实难相信会有意外上涨.在全球经济前景好转之前,这种局面或许不会改变.
需求似乎受到了压抑,因此市场也能不那麽在乎供应风险.例如,虽然有警告称石油输出国组织(OPEC)备用产能可能有限,但当你想到需求或许更糟糕时,似乎也就不那麽担心了.
实际上,全球经济增长放缓之忧看上去正在让发达国家的石油库存下降,因看跌油价的炼油商要把成本较高的库存先卖掉.
这让一些分析师,尤其是高盛警告称,若供应突然中断或需求突然蹿升,国际油价或将急速攀升.
但沙特阿拉伯决定控制住油价,让这种可能性受到威胁.
那麽,市场何时会掉头,多头何时会占上风?人们并不指望欧洲能马上带来这种变化,而中国当局似乎也下定决心要实现软着陆,遏制通胀.
于是,只剩美国可能带来油市惊鸿上涨.近期经济数据让人们燃起一丝希望,认为美国经济或许终於开始加速.
但油市在近几年中不止一次的空欢喜一场,所以需要有一些可信证据表明这次不同以往;其他主要经济体的增长还在放缓,让这种证据更为必要.
无怪乎路透调查显示,分析师预计2012年末油价将大致持稳於当前水准,2013年预计也不会有多少涨幅.
或许反对方将以此作为油价上涨的信号.毕竟去年12月的阿拉伯之春就不曾有人预见到过.交易商和分析师总是试图让历史重演.(完)
--编译 白云/兰秀娟/程琳;审校 徐文焰/丁琦
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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