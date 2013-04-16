《Campbell专栏》全球炼油厂产能过剩将压低利润率

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**前路艰辛**
那些鲜有竞争优势的商业炼厂是被关闭的首选。达美航空(Delta Air Line) 旗下位于美国东海岸宾夕法尼亚州、日产能18.5万桶的Trainer炼厂最可能被关闭。
该炼厂本来是作为应对航空燃料精炼利润率创纪录的工具，但如今却使达美面临总体油品精炼利润率疲弱的风险。Trainer第一季亏损，尽管达美对这一管理价格风险的非常规方式给出乐观预期，但其前景依然黯淡。
美国汽油市场难以回春可能会对大量生产汽油的Trainer构成致命打击。国内汽油需求疲软致使美国炼厂转向出口。
加拿大沿海诸省位置同样偏僻的炼厂亦面临风险，例如Imperial Oil 旗下位于新斯科舍省(Nova Scotia)、日产能8.8万桶的Dartmouth炼厂。英国和澳洲的炼厂也是这样，在这两个国家关闭炼厂相对简单。
问题是全球有太多炼厂都在没有经济效益的情况下维持运营。例如，出于对就业等因素的顾虑，中国、欧洲部分地区以及中东的炼厂正承受着严重亏损。
这阻碍了产能的有序合理化，而且使炼厂极有可能经历艰苦的获利惨淡时期。(完)
(编译 李爽/戴素萍/兰秀娟; 审校 艾茂林/程琳/杜明霞)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。