《Campbell专栏》全球炼油厂产能过剩将压低利润率

**前路艰辛**

那些鲜有竞争优势的商业炼厂是被关闭的首选。达美航空(Delta Air Line) 旗下位于美国东海岸宾夕法尼亚州、日产能18.5万桶的Trainer炼厂最可能被关闭。

该炼厂本来是作为应对航空燃料精炼利润率创纪录的工具，但如今却使达美面临总体油品精炼利润率疲弱的风险。Trainer第一季亏损，尽管达美对这一管理价格风险的非常规方式给出乐观预期，但其前景依然黯淡。

美国汽油市场难以回春可能会对大量生产汽油的Trainer构成致命打击。国内汽油需求疲软致使美国炼厂转向出口。

加拿大沿海诸省位置同样偏僻的炼厂亦面临风险，例如Imperial Oil 旗下位于新斯科舍省(Nova Scotia)、日产能8.8万桶的Dartmouth炼厂。英国和澳洲的炼厂也是这样，在这两个国家关闭炼厂相对简单。

问题是全球有太多炼厂都在没有经济效益的情况下维持运营。例如，出于对就业等因素的顾虑，中国、欧洲部分地区以及中东的炼厂正承受着严重亏损。

这阻碍了产能的有序合理化，而且使炼厂极有可能经历艰苦的获利惨淡时期。(完)