《Campbell专栏》炼油厂商坐等对手减产

布兰特也不安全。欧洲炼厂的运转率已经处于低位，意味着利比亚和北海原油的生产问题几乎遭到忽视，而几年前则会被视为灾难性问题。

而对于乌拉尔等供应紧张的原油品级，与之竞争的沙特和拉美的原油正在设法进入地中海和西北欧市场。相对重质的拉美原油，可以与阿尔及利亚Saharan Blend等非常轻质的低硫原油混合，生产出可以代替乌拉尔原油的品级。交易商表示，这类交易面临的主要障碍是时机，而不是价格。

最近几年，欧洲对于拉美原油的需求本来可以通过与美国炼厂争夺供应而支撑原油价格，但由于美国国内原油产量增加，美国对于较轻质的拉美原油的需求并不强烈。

因此，这些运往欧洲的拉美原油正在抵消俄罗斯出口紧张和北海维护工作给布兰特原油带来的上涨压力，而没有帮助推动全球原油价格上涨。

真正问题是秋季会遇到什么情况。到9月份，中东发电对柴油需求的增长势头将会衰退。同时，亚洲的柴油产量也会随着沙特新建的每日处理能力达40万桶的Jubail炼厂试运行而增加。

同时，中国资本投资保持疲弱，可能促使中国炼厂启动另一轮柴油出口。这可能进一步打压亚洲馏分油价差，进而拖累欧洲价差。

秋季炼厂开始季节性维护，可能给产品油提供喘息之机，但那时原油价格会如何呢？炼厂的原油需求大幅下降，会给布兰特和美国原油造成麻烦。

迄今为止，原油交易商似乎乐于继续押注原油价格保持稳定。夏季柴油裂解价格上涨，帮助维持了这种乐观气氛。但随着全球原油蒸馏能力明显过剩，炼厂前景不妙。

如果真的出现这种情况，则作多原油的交易商很可能发现自己仍在跳舞，而音乐早已停止。最近10年，原油交易商一直可以依靠两项自然“卖权”来限制原油价格的下档：供应紧张与需求强劲增长。

今年这两个因素明显减弱。美国页岩油生产彻底改变了供应格局，而中国的原油需求增长则大幅放缓。