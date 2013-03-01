《Campbell专栏》美国朝汽油净出口国发展

因此，依法几乎不可能藉由船只，将过剩的汽油自德州及路易斯安那州运送至纽约港，导致东岸市场不得不持续仰赖自加拿大及欧洲购得的石油。

这意味着汽油价格(至少在东岸)永远不会和全球市场脱钩。

**美国何时成为汽油出口大国**

不令人意外的是，东岸是美国数个破坏汽油需求的重镇之一。燃油的高成本，加上数州失业率高于全国均值，均大幅削减当地的汽油需求。

美国汽油市场整体出现萎缩，多半即归咎于东岸汽油需求大减。

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这股趋势会否持续下去仍为未知之数，因为当前耗油量下降，多半与经济活动缩减导致民众减少开车有关。

由于燃油里程标准收紧，美国汽车持续汰旧换新，看来能源使用效率提高的效应将更加显着。单凭这项事实，即意味着长期而言美国汽油消耗量将持续下降。

这可能产生的结果就是更多不赚钱的炼油厂关门大吉，而得更加仰赖墨西哥湾沿岸炼油厂的出口。确实，出口船坞容量增加，将使美国炼厂得以炼制更多原油，进而提高产量。

而页岩油方面的改革，在此可能也产生一些意想不到的后果。

因为页岩油提炼出的原油大多为富含汽油的低硫轻质原油，美国炼油厂很可能转而拉高汽油的产量。

再加上墨西哥湾沿岸规划中冷凝油分流厂的产量，看来即便炼油厂关闭，美国整体汽油的产量可能也不会下降。