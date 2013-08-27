《Campbell专栏》油市正值秋季需求淡季，对叙利亚内战反应冷淡

《美国重要政经日程》--3月31日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
**季节性放缓**
但交易商也需要认识到油价在逆季节趋势而动。欧洲，包括俄罗斯的炼厂今年秋季维护计划可能很多，这应会解放出大量短期原油。
同样，随着北美和亚洲夏季趋于结束，油品需求逐渐放缓，油品价格已在走低。亚洲柴油互换已重回温和正价差状态，表明该地区出现一定水平的供应过剩。
尽管美国RBOB汽油等利基产品供应紧俏，但北美目前的整体汽油供应状况不错，常规库存远高于去年同期水平。
所有这些因素都令油价失去大量动能。但由于中国当局更为自信地表示中国经济已停止疲态，经济成长更为稳定，这一沉闷局面可能不会一直持续下去。
实际上，今年以来亚洲方面在油市的需求一直保持强劲，不论是柴油等工业油品还是汽油等消费油品都是如此，尽管印度和中国的增长乏力。
其他地区来看，需求可能也开始复苏。欧洲经济问题最严重的时期似乎已结束，德国和英国等大型经济体重返增长。美国尽管在实施预算削减，但仍设法保持成长。
这并不是说石油需求增长将加快，而是说相比过去一段时间以来，交易商更加担心地缘政治因素。
只有在需求增长或供应受限等其他因素意味着，任何扰动微妙平衡的因素都可能成为大问题的时候，市场才会在意政治稳定。不难想象，未来可能出现石油需求恢复增长突然遭遇地缘政治问题的情况，特别是如果叙利亚冲突蔓延到伊拉克的话。
但同样还可能出现的情况是，西方对叙利亚的干预不会令天平向任何一边倾斜。由于不希望出现人员伤亡，西方军事力量将只会利用空军力量和海上武器，这可能不足以帮助哪一方终结这场冲突。
如果这样，那么叙利亚问题还将延续数月。到时候，油市对阿拉伯世界的动荡可能就不会那么宽容了。(完) (译文审校 徐文焰)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布2月个人所得 -- - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布美国工业生产和产能利用年度指标修正。 1600 - 农业部公布季度谷物库存报告以及种植预测报告。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月31日(五) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 16.6% 企业自身活动指数 -- 37.2% 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.2% 房屋信贷 -- +0.5% 4月3日当周 4月2日(日) 2330 澳洲AIG制造业指数
* 欧元兑美元跌至15日低点 * 美国公债收益率攀升，技术性交易促使欧元被进一步抛售 * 特朗普政府试图喊低美元，但未达效果 (新增文末表格) 路透纽约3月30日 - 美元升至两周高位，技术性交易、强劲的美国经济数据，以及欧元 区经济可能持续疲弱合力打压欧元。 分析师表示，欧元兑美元跌穿1.07美元附近的重要技术水准，触动交易商的卖单。欧元 跌至3月15日来最低的1.0681美元。 欧元走势也带动美元兑一篮子主要货币 的升势。美元指数在欧元大跌前小涨，之 后升至3月16日来最高的100.52。 Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高， 以及油价上扬带动的石油相关货币走强，一道令欧元跌穿支撑位。 今日稍早公布的数据显示，3月德国和西班牙消费者通胀放缓程度较预期严重，令投资 人担心欧元区经济成长迟滞可能持续，这已经令欧元走软。