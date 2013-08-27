《Campbell专栏》油市正值秋季需求淡季，对叙利亚内战反应冷淡

**季节性放缓**

但交易商也需要认识到油价在逆季节趋势而动。欧洲，包括俄罗斯的炼厂今年秋季维护计划可能很多，这应会解放出大量短期原油。

同样，随着北美和亚洲夏季趋于结束，油品需求逐渐放缓，油品价格已在走低。亚洲柴油互换已重回温和正价差状态，表明该地区出现一定水平的供应过剩。

尽管美国RBOB汽油等利基产品供应紧俏，但北美目前的整体汽油供应状况不错，常规库存远高于去年同期水平。

所有这些因素都令油价失去大量动能。但由于中国当局更为自信地表示中国经济已停止疲态，经济成长更为稳定，这一沉闷局面可能不会一直持续下去。

实际上，今年以来亚洲方面在油市的需求一直保持强劲，不论是柴油等工业油品还是汽油等消费油品都是如此，尽管印度和中国的增长乏力。

其他地区来看，需求可能也开始复苏。欧洲经济问题最严重的时期似乎已结束，德国和英国等大型经济体重返增长。美国尽管在实施预算削减，但仍设法保持成长。

这并不是说石油需求增长将加快，而是说相比过去一段时间以来，交易商更加担心地缘政治因素。

只有在需求增长或供应受限等其他因素意味着，任何扰动微妙平衡的因素都可能成为大问题的时候，市场才会在意政治稳定。不难想象，未来可能出现石油需求恢复增长突然遭遇地缘政治问题的情况，特别是如果叙利亚冲突蔓延到伊拉克的话。

但同样还可能出现的情况是，西方对叙利亚的干预不会令天平向任何一边倾斜。由于不希望出现人员伤亡，西方军事力量将只会利用空军力量和海上武器，这可能不足以帮助哪一方终结这场冲突。