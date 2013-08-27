《Campbell专栏》油市正值秋季需求淡季 对叙利亚内战反应冷淡

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Campbell 编译 戴素萍/石冠兰
路透纽约8月26日 - 尽管叙利亚血腥内战已把西方国家逼到近乎出手干涉的地步，但油价走势仍几近迟滞。夏季和冬季之间的季节性需求放缓，使得战争话题对油市的冲击并不明显。
布兰特原油期货价格几近持平于2012年底的水准，而且比起去年夏末时还低了几美元。
布兰特原油前瞻性价格结构看好，今日的船货价格高于今年稍晚交付的价格，但这样的强劲表现不足以让油价突破4月以来的交投区间。
的确，油市看来对埃及和叙利亚这两个地缘政治危机反应冷淡，甚至令一些交易商揣测西方国家若干涉叙利亚内战，可能会引发油市抛盘，因为他们承认，其担心的最糟情况还未成真。
此处的谨慎有其道理。叙利亚和埃及的政治危机尚未真正推动油价走升的部分原因在于，相较于重量级海湾产油国而言，这些国家只处于边缘地位。
叙利亚规模不大的石油产业，在内战爆发的最初几个月便已受到重创。至于埃及，如果说要有什么影响的话，就是其摇摇欲坠的经济对原油价格造成利空冲击，因为该国无力进口足以满足所需的石油。埃及军方统治者眼看经济崩落，料将不遗余力地保持苏伊士运河航道的畅通，因为这是该国收入和外汇的主要来源。
油市真正的短期风险是，这两个国家或其中一国的动荡局势是否会延烧到产油大国。这种可能性似乎被多数主要海湾产油国稳固的安全情势所抑制，可尽管如此，却无法排除邻近地区战事扩大的可能性。
**季节性放缓**
但交易商也需要认识到油价在逆季节趋势而动。欧洲，包括俄罗斯的炼厂今年秋季维护计划可能很多，这应会解放出大量短期原油。
同样，随着北美和亚洲夏季趋于结束，油品需求逐渐放缓，油品价格已在走低。亚洲柴油互换已重回温和正价差状态，表明该地区出现一定水平的供应过剩。
尽管美国RBOB汽油等利基产品供应紧俏，但北美目前的整体汽油供应状况不错，常规库存远高于去年同期水平。
所有这些因素都令油价失去大量动能。但由于中国当局更为自信地表示中国经济已停止疲态，经济成长更为稳定，这一沉闷局面可能不会一直持续下去。
实际上，今年以来亚洲方面在油市的需求一直保持强劲，不论是柴油等工业油品还是汽油等消费油品都是如此，尽管印度和中国的增长乏力。
其他地区来看，需求可能也开始复苏。欧洲经济问题最严重的时期似乎已结束，德国和英国等大型经济体重返增长。美国尽管在实施预算削减，但仍设法保持成长。
这并不是说石油需求增长将加快，而是说相比过去一段时间以来，交易商更加担心地缘政治因素。
只有在需求增长或供应受限等其他因素意味着，任何扰动微妙平衡的因素都可能成为大问题的时候，市场才会在意政治稳定。不难想象，未来可能出现石油需求恢复增长突然遭遇地缘政治问题的情况，特别是如果叙利亚冲突蔓延到伊拉克的话。
但同样还可能出现的情况是，西方对叙利亚的干预不会令天平向任何一边倾斜。由于不希望出现人员伤亡，西方军事力量将只会利用空军力量和海上武器，这可能不足以帮助哪一方终结这场冲突。
如果这样，那么叙利亚问题还将延续数月。到时候，油市对阿拉伯世界的动荡可能就不会那么宽容了。(完)
(译文审校 徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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