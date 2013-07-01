《Campbell专栏》炼油厂商坐等对手减产

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell

路透卡拉卡斯6月27日 - 炼油厂知道会有好几个月的苦日子。大多数公司如今预期会有一段时间获利能力不佳，但大家都希望别家业者率先放弃并进行减产。

许多美国炼油商正缩减汽油产量，改为炼制柴油，盼能控制急速增加的汽油库存。然尽管价格持坚，但欧洲炼油商则设法尽可能地把汽油销往大西洋彼岸，到目前为止它们的努力还是枉然。

拉丁美洲的汽油进口商表示，如今他们是以已公布报价折价而非溢价的方式取得进口船货。如果属实，这是美国墨西哥湾沿岸地区的炼油厂商急欲抛售产品的迹象。

整体来说，美国企业预期欧洲炼油厂商会先臣服于低获利的压力，从而削减炼油产量。他们推断，北海例行维修，以及俄罗斯炼油活动处于传统夏季旺季，已经使得欧洲原油供应大幅减少，因此当地应该会减产。

但即便如此，墨西哥湾沿岸的炼油厂商将必须迅速找出办法来削减对出口市场过剩的汽油供应。该地区的汽油库存约较一年前水准高出约800万桶。

美国其他市场同样供应充足。东海岸的库存宽裕。同时，内陆炼厂结束维修，也使得中西部一些市场汽油供应紧俏的情况有所改善。

然对美国炼油厂商而言，汽油的问题在于它不像柴油那样容易出口。拉丁美洲对柴油的需求量极大，但对汽油的进口需求就没那么大。雪上加霜的是，委内瑞拉的Amuay炼油厂商正恢复更为正常的运作，使得其对美国汽油的需求下滑，且委内瑞拉还恢复对加勒比海的汽油出口。

**完美价格**

大西洋盆地炼油厂商难以维持获利能力，可能对原油价格造成问题。尤其是西德克萨斯中质油(WTI)的投资理论，主要是基于假设美国炼油厂商将大量生产。目前WTI期货的出现大幅逆价差，是假定在库欣的石油急速减少。

由于对WTI的押注集中在9月合约，中西部或墨西哥湾沿岸地区的炼厂活动若出现下滑，可能会重创WTI价格。

布兰特也不安全。欧洲炼厂的运转率已经处于低位，意味着利比亚和北海原油的生产问题几乎遭到忽视，而几年前则会被视为灾难性问题。

而对于乌拉尔等供应紧张的原油品级，与之竞争的沙特和拉美的原油正在设法进入地中海和西北欧市场。相对重质的拉美原油，可以与阿尔及利亚Saharan Blend等非常轻质的低硫原油混合，生产出可以代替乌拉尔原油的品级。交易商表示，这类交易面临的主要障碍是时机，而不是价格。

最近几年，欧洲对于拉美原油的需求本来可以通过与美国炼厂争夺供应而支撑原油价格，但由于美国国内原油产量增加，美国对于较轻质的拉美原油的需求并不强烈。

因此，这些运往欧洲的拉美原油正在抵消俄罗斯出口紧张和北海维护工作给布兰特原油带来的上涨压力，而没有帮助推动全球原油价格上涨。

真正问题是秋季会遇到什么情况。到9月份，中东发电对柴油需求的增长势头将会衰退。同时，亚洲的柴油产量也会随着沙特新建的每日处理能力达40万桶的Jubail炼厂试运行而增加。

同时，中国资本投资保持疲弱，可能促使中国炼厂启动另一轮柴油出口。这可能进一步打压亚洲馏分油价差，进而拖累欧洲价差。

秋季炼厂开始季节性维护，可能给产品油提供喘息之机，但那时原油价格会如何呢？炼厂的原油需求大幅下降，会给布兰特和美国原油造成麻烦。

迄今为止，原油交易商似乎乐于继续押注原油价格保持稳定。夏季柴油裂解价格上涨，帮助维持了这种乐观气氛。但随着全球原油蒸馏能力明显过剩，炼厂前景不妙。

如果真的出现这种情况，则作多原油的交易商很可能发现自己仍在跳舞，而音乐早已停止。最近10年，原油交易商一直可以依靠两项自然“卖权”来限制原油价格的下档：供应紧张与需求强劲增长。

今年这两个因素明显减弱。美国页岩油生产彻底改变了供应格局，而中国的原油需求增长则大幅放缓。

交易商似乎意识到了这些变化，但尚不清楚的是，市场是否完全明白了这对于油价意味着什么，尤其是在经济成长疲软之际。(完)

(编译 戴素萍/张涛; 审校 艾茂林)

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