《Campbell专栏》目前还不能无视汽油市场

资料图片：一名女性在洛杉矶的雪佛龙旗下加油站给汽车加油。 REUTERS/Fred Prouser

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell

路透纽约5月2日 - 由于需求持续低迷和供应稳定，美国东部沿岸汽油库存今年稳步上升。这令人猜测，相对强劲的汽油炼制利润率可能很快下降。

但在夏季开始之际看空汽油市场，这要冒一定的风险。回想2012年初的时候市场明显偏空，库存直到第二季都保持在五年均值水准或者该水准以上，但当年夏季结束的时候汽油价格却大幅上扬。

汽油库存图表：(r.reuters.com/tuv77t)

反思2012年汽油市场的情况，当时投资者似乎过于自信了。东部沿岸两家炼油厂关闭，加勒比地区Hovensa炼油厂关闭，以及欧洲最大独立炼油厂Petroplus破产，这些因素的影响当时没有得到足够的重视。

此外，虽然去年夏季开始的时候供应充足，但到了6月就出现了意外，炼油厂频出问题并削减供应。当初显得很充足的库存，很快就不够用了。

现在我们处于类似的关头。库存持续攀升，已达到了相当充足的水平，但由于夏季驾驶高峰尚未来到，所以难保炼油厂问题不会再度迅速导致供应紧张，尤其是在PADD 1 地区存在基础设施瓶颈的情况下。

PADD 1地区汽油库存不仅高于每年此时水准的五年波动范围的上档，而且根据地区需求调整后的供应天数也表明库存非常强劲。

目前供应天数约为19.25天，显示地区库存远高于长期水平以及去年同期。

供应天数图表：(r.reuters.com/vuv77t)

此外，氧化混调型精制汽油(RBOB)库存大增，一直是推动汽油库存增加的主要因素。根据纽约商业期货交易所(NYMEX)的汽油期货合约，RBOB汽油可以交割。PADD 1 RBOB库存上周触及纪录高位，比上年同期高出25%或470万桶。

RBOB汽油库存图表：(r.reuters.com/wuv77t)

**条件并非全部偏空**

因此，至少从RBOB汽油期货交割据点附近的区域汽油市场来看，相对于原油，引发汽油价格展开上涨的触媒似乎不多。

一些对冲基金因而认为RBOB汽油裂解价差存在放空潜力，因为RBOB汽油相对现货布兰特原油价格一直持稳，尽管供给面改善。欧洲西北部地区中心的阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普汽油库存较上年同期大增，更加剧了空头气氛。

RBOB汽油裂解价差相对现货布兰特原油走势图表(r.reuters.com/xuv77t)

但在市场表象之下，有一些特殊变化，因此情况可能不像表面上那么偏空，特别是在美国东岸之外地区。目前整体汽油库存过剩现象集中在PADD 1地区；美国其他地区的供给则是趋紧。

一般认为，可再生能源认证码(Renewable Identification Number，RINs)价格高企，抑制了美国国内汽油生产及进口，因为进口商及炼油商希望尽量控制住RIN赤字。

此外，非正式证据显示，欧洲的一些汽油过剩供应，是低品位混合汽油，在供应短缺时，这些汽油对市场的帮助不大。在需求低迷及丙烷等其他天然气产品的替代性供给竞争下，石化业者的石脑油用量减少。

若要以低辛烷值石脑油生产汽油，只能透过炼油加工提高辛烷值，或是以更多高辛烷值的调和原料加以混合。

但中国对甲基叔丁基醚(MTBE)征税的措施，可能会使情况更加复杂。MTBE是一种高辛烷值调和汽油，在欧洲及亚洲很普遍，但美国禁用。

中国先前对MTBE及芳烃汽油免征消费税，中国调油业者利用这个漏洞，得以提高汽油产量，又能免于像其他汽油调和原料一样被课征每公升1元人民币税款。

中国当局自1月1日起开征用于调制汽油的MTBE及芳烃的消费税，导致这两大类产品被挤出汽油市场。MTBE价格下滑已经导致一连串船货由中国运往欧洲。

欧洲MTBE价格因此下跌，带动欧洲北部高级批发汽油驳船价格(premium grade wholesale gasoline barge)与传统Eurobob汽油驳船(Eurobob gasolinebarges)价格降至不寻常的折价水准。

浏览欧洲汽油价格图表，请点选：(r.reuters.com/zuv77t)

欧洲调制汽油业者一直以来在高级汽油中使用多达15%的MTBE，使其价格相对低于Eurobob。但由于MTBE在美国禁用，这些相对充裕的高级汽油供给无法运往美国市场。

在此同时，中国买家一直为了重组油(reformate)等欧洲汽油调和油料支付溢价，用这些调和油料取代出口至欧洲的MTBE。

一些汽油交易商表示，最近几周至少有三批重组油船货出口至中国，而这些类型的调和油料从欧洲运往美国的步调放缓。

这让中国和美国买家直接竞争，抢购高辛烷值、低波动的调和原料，他们需要利用这些原料来因应严格的夏季汽油标准。

换句话说，欧洲的价格变化显示，可以出口到美国的汽油供给不若整体数据所显示的那么多。

不过较为轻质石脑油等调制汽油原料供给过剩，市场普遍预期这将令欧洲汽油价格承压，然而在此同时原油市场正从第二季的低迷景况中复苏，先前进行翻修工作的各个炼厂也恢复正常营运。

结合这两大因素，这可能在未来几周让汽油裂解价差面临沉重压力。在需求最终升至正常夏季高峰之际，这可能削弱汽油的产出。

若是如此，则当前库存过剩情形可望很快消失，若出现无预警的汽油产出削减则更将加速去化库存。(完)

(编译 张涛/蔡美珍/张明钧; 审校 白云/孙茉莉/于春红)

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