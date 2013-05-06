《Campbell专栏》目前还不能无视汽油市场

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Campbell
路透纽约5月2日 - 由于需求持续低迷和供应稳定，美国东部沿岸汽油库存今年稳步上升。这令人猜测，相对强劲的汽油炼制利润率可能很快下降。
但在夏季开始之际看空汽油市场，这要冒一定的风险。回想2012年初的时候市场明显偏空，库存直到第二季都保持在五年均值水准或者该水准以上，但当年夏季结束的时候汽油价格却大幅上扬。
汽油库存图表：(r.reuters.com/tuv77t)
反思2012年汽油市场的情况，当时投资者似乎过于自信了。东部沿岸两家炼油厂关闭，加勒比地区Hovensa炼油厂关闭，以及欧洲最大独立炼油厂Petroplus破产，这些因素的影响当时没有得到足够的重视。
此外，虽然去年夏季开始的时候供应充足，但到了6月就出现了意外，炼油厂频出问题并削减供应。当初显得很充足的库存，很快就不够用了。
现在我们处于类似的关头。库存持续攀升，已达到了相当充足的水平，但由于夏季驾驶高峰尚未来到，所以难保炼油厂问题不会再度迅速导致供应紧张，尤其是在PADD 1 地区存在基础设施瓶颈的情况下。
PADD 1地区汽油库存不仅高于每年此时水准的五年波动范围的上档，而且根据地区需求调整后的供应天数也表明库存非常强劲。
目前供应天数约为19.25天，显示地区库存远高于长期水平以及去年同期。
供应天数图表：(r.reuters.com/vuv77t)
此外，氧化混调型精制汽油(RBOB)库存大增，一直是推动汽油库存增加的主要因素。根据纽约商业期货交易所(NYMEX)的汽油期货合约，RBOB汽油可以交割。PADD 1 RBOB库存上周触及纪录高位，比上年同期高出25%或470万桶。
RBOB汽油库存图表：(r.reuters.com/wuv77t)
**条件并非全部偏空**
因此，至少从RBOB汽油期货交割据点附近的区域汽油市场来看，相对于原油，引发汽油价格展开上涨的触媒似乎不多。
一些对冲基金因而认为RBOB汽油裂解价差存在放空潜力，因为RBOB汽油相对现货布兰特原油价格一直持稳，尽管供给面改善。欧洲西北部地区中心的阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普汽油库存较上年同期大增，更加剧了空头气氛。
RBOB汽油裂解价差相对现货布兰特原油走势图表(r.reuters.com/xuv77t)
但在市场表象之下，有一些特殊变化，因此情况可能不像表面上那么偏空，特别是在美国东岸之外地区。目前整体汽油库存过剩现象集中在PADD 1地区；美国其他地区的供给则是趋紧。
一般认为，可再生能源认证码(Renewable Identification Number，RINs)价格高企，抑制了美国国内汽油生产及进口，因为进口商及炼油商希望尽量控制住RIN赤字。
此外，非正式证据显示，欧洲的一些汽油过剩供应，是低品位混合汽油，在供应短缺时，这些汽油对市场的帮助不大。在需求低迷及丙烷等其他天然气产品的替代性供给竞争下，石化业者的石脑油用量减少。
若要以低辛烷值石脑油生产汽油，只能透过炼油加工提高辛烷值，或是以更多高辛烷值的调和原料加以混合。
但中国对甲基叔丁基醚(MTBE)征税的措施，可能会使情况更加复杂。MTBE是一种高辛烷值调和汽油，在欧洲及亚洲很普遍，但美国禁用。
中国先前对MTBE及芳烃汽油免征消费税，中国调油业者利用这个漏洞，得以提高汽油产量，又能免于像其他汽油调和原料一样被课征每公升1元人民币税款。
中国当局自1月1日起开征用于调制汽油的MTBE及芳烃的消费税，导致这两大类产品被挤出汽油市场。MTBE价格下滑已经导致一连串船货由中国运往欧洲。
欧洲MTBE价格因此下跌，带动欧洲北部高级批发汽油驳船价格(premium grade wholesale gasoline barge)与传统Eurobob汽油驳船(Eurobob gasolinebarges)价格降至不寻常的折价水准。
浏览欧洲汽油价格图表，请点选：(r.reuters.com/zuv77t)
欧洲调制汽油业者一直以来在高级汽油中使用多达15%的MTBE，使其价格相对低于Eurobob。但由于MTBE在美国禁用，这些相对充裕的高级汽油供给无法运往美国市场。
在此同时，中国买家一直为了重组油(reformate)等欧洲汽油调和油料支付溢价，用这些调和油料取代出口至欧洲的MTBE。
一些汽油交易商表示，最近几周至少有三批重组油船货出口至中国，而这些类型的调和油料从欧洲运往美国的步调放缓。
这让中国和美国买家直接竞争，抢购高辛烷值、低波动的调和原料，他们需要利用这些原料来因应严格的夏季汽油标准。
换句话说，欧洲的价格变化显示，可以出口到美国的汽油供给不若整体数据所显示的那么多。
不过较为轻质石脑油等调制汽油原料供给过剩，市场普遍预期这将令欧洲汽油价格承压，然而在此同时原油市场正从第二季的低迷景况中复苏，先前进行翻修工作的各个炼厂也恢复正常营运。
结合这两大因素，这可能在未来几周让汽油裂解价差面临沉重压力。在需求最终升至正常夏季高峰之际，这可能削弱汽油的产出。
若是如此，则当前库存过剩情形可望很快消失，若出现无预警的汽油产出削减则更将加速去化库存。(完)
(编译 张涛/蔡美珍/张明钧; 审校 白云/孙茉莉/于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。