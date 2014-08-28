《高滨专栏》中国央妈怀抱里的大类资产配置

路透上海8月27日 - （作者为GUARD CAPITAL策略总监高滨博士，路透中文特邀专栏作家，仅代表本人观点）

形象地说，全球央行所付出的爱很大程度上就是提供极为宽松的流动性，央妈怀抱里的大类资产配置，也就是讲讲央行流动性，以及流动性的变化对资产影响。

我曾经提过一个看市场的框架—REAL3，具体到现在，现在市场利率（Rate）属于一种畸形的状态，中国的利率并不是很低，但是全球的利率显然极低。中国的经济活动（Economic activity）偏弱。从资产价格（Asset value）角度来讲，全球市场如股票、债券、大宗商品等，都基本上处于很高位的状态，除了中国的股票以外，还有就是房地产价格恢复也很快。从流动性（Liquidity）来讲，很简单的判断，流动性是极度宽松的。杠杆（Leverage）很分化，全球真正去杠杆去得很少，美国去了一些，欧洲基本没怎么去杠杆，中国也基本上没怎么去杠杆。分化在于私人去杠杆去得还是比较快的，尤其是美国，但是那里政府加杠杆加得比较快。法律（Legal structure/issues）上面的分化跟今天的议题关系不是很大。

如果不具体看图，大家闭上眼睛想象一下全球的流动性宽松是从何时开始的？很多人可能以为宽松始于2008年，但我的看法不同，我认为全球的流动性宽松是从2003年开始的，始作俑者不是美联储，而是人民银行。数据显示，中国人民银行总资产占GDP的比例，2003到2008年五年时间，从40%提高到了80%。

很多人会说这样不对，人民币是中国自己的资产，对全球没有影响，但我认为不能那么简单静态地看，因为人民银行买了很多美元，使得美国的利率维持非常低的状态，导致了格林斯潘所说的conundrum，长期利率包括美国国债利息一直处于比较低的状态。

当然我不是说上一轮的扩张危机是由人民银行的扩张结果造成的，但是人民银行的扩张使得全球的利率极低对美国的房地产泡沫本身也是起到了一定的刺激作用。

这一轮又是全球的宽松，宽松的结果是什么？从股票，外汇和美国利率的波动率来看，三个波动率都处于极低的位置。高盛金融指数和美银美林风险指数，现在也处于一种极低的状态。

为什么？因为央妈很有爱，资金流动性泛滥，对所有的资产都支持，而波动性相对来说很小，风险很小，进一步推高了风险资产的价格。

未来这种状态是不是可以维持？总体来说，美国QE退出，欧洲的操作也是被动的，中国央行也很谨慎，虽然现在的流动性相对宽松，但未来的情况不一定特别乐观。

需要关注的是：在美联储QE退出的情况下，或者美联储在升利息的时候，美元会怎么走？还有美国的利率会不会上升？

首先我想评价一下，虽然很多评论说美联储2008年以后大规模印钱，非常不负责任。但实际上投资者没有任何资格批评美联储，因为你没有数据批评美联储。

美联储说的目标是充分就业，维持物价稳定。而三轮QE，三个通胀指标CPI、核心PCE以及BEI5Y5Y(breakeven inflation)都显示通胀及通胀预期基本上稳定。美联储的政策在维持通胀预期稳定的情况下（危机时不进入通缩），同时带来了就业的增长，这是我们能够看到的数据支持。

从这个角度来说到目前为止，市场其实是没有资格批评美联储的，而且也没有证据证明美联储放弃了它以前的所作所为。如果它没有放弃，意味着如果通胀起来的话，它很有可能升息，而且速度比较快。我认为这个逻辑应该是成立的。

升息一个特别重要的因素，当然是经济形势。但现在我觉得不必要过分关注经济增长本身，通胀之外更应该关注就业。既然如此，那重要的问题就是美国的就业市场到底是好还是坏？

看各种就业指标，从新增的就业机会，其实数据都非常非常好，但是工资增长速度特别慢。这里面有一组数据很有意思，我们知道各个经济体里面真正复苏最慢的就是小企业。一般来说，小企业受到的制约比较多，在危机的时候借钱也比较难，复苏一般比较慢。比较小企业成本和私企ECI,美国的小企业支付给员工的报酬指数（NFIB compensation plan index），这个指标一般领先六个月，它跟私企ECI（工资成本指数）是吻合得很好的.

这一轮的ECI总体来说还是滞后，即使滞后这段时间比较平，但报酬指数上升得很快，而且上升到2008年危机前的水平。小企业的指标除了这个指标以外，乐观程度上升也很快。

还有一个指标也很有意思，jobs hard to fill index上升很快，就是说他的工作找不着人来填充位置。这个是美国比较有趣的现象，工作似乎很多，但好像没有适当的人来干这个工作。美国的经济增长未来会不会解决这些问题，实际上我比较乐观。

综上，如果美国要升息，对其他经济体会有何种影响？观察进口占美国GDP的比例数据，以前在美国复苏的时候，一般来说进口占GDP的比例上升，危机的时候下降。这一轮上了一点之后基本现在在平移，就是说美国对全世界的产品需求不像以前那么强烈。

这里有两个因素。第一是美国页岩气、页岩油本身降低了一定程度的进口。另一个因素是结构性的，美国的人口结构变化。这个结构性对美国的就业是一件好事，对全世界对于金融市场可能是一个负面的因素。大家知道人老了之后，出国旅游也少了，买外面的产品也少了，大部分时间在国内消费国内的服务。而服务业对人员的需求比较多，而且可能还会需要很多中低端的人员，不一定需要高端的人员。从这个角度来讲，美国的就业分化也许是暂时的，这种需求对未来就业复苏会有帮助。

那对新兴市场的负面影响在哪里？美国的复苏，会导致资本通过资本账户回流美国，过去因为复苏的时候大家买进口产品多了，会通过经常性帐户回流到新型市场里面。可是如果美国这一轮经常性帐户向好并且持续的话，资本帐户的钱回流美国后，不再从经常性帐户回流新兴市场，那么对新兴市场的货币特别是亚洲出口型导向的经济影响相对来说可能会比过去要大。

这里有一个疑问。如果说美联储升利息的速度比大家想像得要快，或者时间比大家想像得早的话，那么美国国债利率为什么不动？这里有一个时间问题。美联储升息可能得到明年第二季度末或第三季度，离现在差不多一年的时间，从日本当年QE退出的数据来看，日本QE于2006年3月退出，跟随加息在7月份，日本国债在加息前的一年利率才开始往上走，而且真正走的快的时候，是加息前的半年。这对美国是可以借鉴的，从这个经验来看，今年上半年美国利率的持续下行，并不是很奇怪。

第二，长期利率能否走高，也许不完全取决于美联储的政策利率，我个人认为长期债的利率的确不一定能走得特别高，原因是其他国家的低利率制约了美国国债利率的上行空间。而这个因素会在制约美元利率升高的过程中帮助美元走强。

讲了那么多，如果美联储升利息的可能比较大，而且速度比较快，那大类资产应该如何配置？如果我能推荐一个交易的话，我坚定地看多美元。

来看美国两年国债利率减掉日本两年国债和德国两年国债的平均利率。可以看到很长时间内这个指在0.15的水平，而现在到了0.4，就是说从利差角度来看，美国国债变得相当有吸引力。未来的利差只会变得更宽，因为日本央行升息可能性较小，而欧洲央行甚至可能比日本银行升息还晚。如果ECB和BOJ都没机会升利息，只有美联储升息的话，那美元的利息收入本身就会把它变为一个最好的选择。

虽然美国政策性利率会上升，但空美债却不一定是个很好的选择，由于德国和日本国债低利率的制约。利差高到一定程度，债券利息就上不去了。从这个角度来讲，我看多美元，但不过分看空美债，虽然美国的经济不错。

如果看多美元，我是看多美元看空日元。看空欧元方面，最近一两个月稍微有些表现，但是前天德国经济数据稍显好，欧元又冲上去了，原因就是全球看空欧元的人特别特别多。从几个月前的多头转到现在的空头，而且空头仓位非常非常高，这本身对看空欧元是一个特别大的威胁。

另外看空日元的优势就是日本可以做特别大的QE，欧洲央行虽然也可能做QE，但其受到的掣肘比日本央行大得多。澳元、新西兰元在很大程度上跟中国有很直接的关系，中国本身比较弱，所以应该空。但是因为澳元、新元本身的利率水平比较高，可以稍微等一下，流入澳大利亚投资明年可能会放缓，所以澳元在今年底到明年情况会比较差。新西兰元走弱会在澳元之前。

新兴市场里面我看多印度，印度故事从去年到今年有很大的变化。印度人口结构相当于中国七八十年代的人口结构，但是人口结构好本身好不一定让这个国家增长快，还需要政策。印度今年的选举，是印度几十年以来第一次一党执政，一党控制了国会这么一个状况。这意味着执政效率会更高，对经济本身会起一个很好的促进作用。

另外更重要的，是货币政策方面，印度央行去年在处理危机的时候，不但给全球投资者留下一个很好的印象，也给印度本身的企业也给他们留下一个很好的印象。她去年处理危机的时候没有通过限制资本流动的方式，而是通过市场的方式成功地稳定了印度卢比的汇率。

去年的成功使得印度本土的大企业相信印度央行有足够的能力来制止外汇贬值，所以这些出口企业在62、63左右，会自发卖美元阻止卢布的进一步贬值。

如果卢布的贬值风险不大，那么印度十年国债9%的利率就变得非常有吸引力。如果看三年，未来印度的债券，国债这一类资产可能是最好的。既能挣到票息，又能挣到通胀系统性下滑利率下滑所带来的资本利得还有货币升值的好处。

大宗商品方面，如果美元强的话，看空黄金。有色的狂欢难以维持，因为很多产品脱离基本面。铜最近涨得特别凶，一个跟库存有关系，还有一个跟基金的补仓有关系，但这都是些短期因素，而供给的增加和中国需求的弱化最终会起决定因素。黑色筑底还是很漫长，业绩会分化。债券方面，刚才说了印度债券我认为是未来几年最好的投资品种。

股票方面，我认为中国股票会涨。很多人看空中国的一个原因是因为大家感觉房地产会一直下跌，这个我同意，房价是没戏了。但是，日本的房价从1991年到现在还在跌，跌了二十几年，从来没有反弹过。但是日本的股票，最高的时候是四万点，跌到一万六千点，两万点，这个中间利息降下来，股票涨一轮，利息降下来，经济很差，股票涨上去，下来之后利息再降下来，股票再涨上去。这个时间债肯定是涨的，日本央行的利率，到3点几到2点几，再降到0。在利率下降的过程股票会有反弹甚至很强。

所以，中国是不是进入系统性牛市，我不知道。但股票能不能在熊市里反弹30%，我认为完全可以，如果货币政策宽松的话，中国未来一两年内上证综指是可以从2000走到2666的，相当日经指数的15000反弹到20000点。（完）

（专栏内容根据他在人民币交易与研究论坛与国泰君安联合举办的浦江论债论坛上的最新发言整理，经本人授权同意发表）

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