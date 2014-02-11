《SAFT专栏》主要央行弹药用尽 只剩空谈

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透2月11日 - 一些主要央行似乎沦落到只剩下最后一招：口头承诺。

不幸的是，这些央行术语称之为“前瞻指引”的承诺，他们却似乎连几个月都没办法好好守住，而即使在承诺有效期间，投资人也明显并不买帐。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)及英国央行本周很可能都会提出前瞻指引的更新版或是进一步厘清，描述出在何种环境下央行会如何处理利率。

英国央行在周三发布的通胀报告中，应该会提出前瞻指引的新讯息，另外许多投资人也预期美联储主席叶伦本周在国会发表证词陈述时，将会扩大对前瞻指引的表述。

在利率接近零的情况下，央行官员能够用来影响经济的工具已经有限。透过购买债券或其他资产的量化宽松是一种选择，但有很多理由足以让人相信，虽然量化宽松可以推升金融市场价值，但却带来导致资源错配风险，而且对实际经济的益处仍不明朗。

剩下的选择就是前瞻指引，也就是央行官员试图引导外界对于央行何时改变及为何改变政策的预期。如果前瞻指引奏效，可以让央行官员虽然无力进一步降息，但仍能控制住中长期利率。这有点像是一张免费许可证--不花钱，容易收回，而且理论上很好用。

理论上很好用，但实际用起来却是极度棘手。要让前瞻指引奏效，必须有两个重要配合条件；央行必须准确预测未来发展，同时市场必须相信央行会按照自己说过的话采取行动。

以美联储为例，美联储已经对外提示，将失业率降至6.5%这项条件，作为美联储可能考虑升息的前瞻指引。受到人口因素及众多其他因素影响，美国失业率出现迅速下滑，现在跌至6.6%，但美国经济的其它方面并没有同步改善。

这使美联储面临修改门槛的压力，而基于美联储希望收回量化宽松的态度，即使美联储真的修改门槛，这个动作本身是在砸美联储的脚。

“美联储实际上已经弹药用尽。‘无限回合量化宽松’实际上根本不可能，虽然理论上听起来似乎可以，”对冲基金SLJ MacroPartners合伙人任永力在一份客户报告中指出。

“‘前瞻指引’是一种心理博奕，这正是美联储的最后一颗子弹。”

**难以预测**

美联储在12月开始缩减购债时调整了这一指引，其他美联储官员近期也建议用更广泛的一系列就业指标加以补充或替代，或是参考美联储自己的经济预估。

不过就像老笑话所说的，进行预测是件难事，尤其是预测未来。

就在去年8月，英国央行出台了一套相当复杂的前瞻性指引机制，包括7%的失业率，并称这个门槛要到2015年稍晚才会触及。不料在几个月之后，英国失业率现在已经降至7.1%。尽管英国央行上周维持利率不变，它们仍面临着提出符合实际情况的更佳框架的压力--英国经济一定程度上正在复苏，不过还远未到需要直接收紧货币政策的地步。

英国央行的解决办法也可能是转而依靠一系列指标，抑或一系列对更广泛指标的预估值。但是无论如何，两个核心问题仍然存在。

预测经济数据极其困难，要预判相对该数据的立场更是难上加难。这就是所有长期合约面临的难题，即便是那些附有众多免除条款的也是如此。合约双方，正如这种情况下的央行和市场，都能理解在了解局面发展之后，大家将会按照自身利益最大化的方式行事。

期待其他可能性是愚蠢的行为。

这样一来，央行和投资者就陷入了一种微妙的局面。随着事态发展，决策者假装拥有手段，而投资者假装对此深信不疑。

如果复苏来得太快，那倒不是大问题。在那种情况下，央行将会收紧政策，大家都会忘掉前瞻性指引。相反，如果局面恶化才会带来问题。

鉴于央行购买资产的意愿似乎在减弱，如果前瞻性指引是用来真正地放宽政策，那么将更难以赢得投资者的信任。

空谈是有限度的，希望我们不会走到那一步。(完)

(翻译 蔡美珍/朱晓军； 审校 高琦)

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