《SAFT专栏》美国升息前景为欧洲央行QE捎来东风

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 李春喜/孙茉莉

路透3月10日 - 欧洲央行(ECB)即将发现，在信贷状况好转之际推出买债计划，终于赶上一次好运。

在ECB启动量化宽松(QE)计划时，美国联邦储备委员会(FED/美联储)开始为升息做准备，这将进一步加大强势美元.DXY和可能要走软的欧元之间的差距，这也将带来助力。

ECB周一开始购买公债，计划将在未来一年半时间向欧元区经济注入超过1万亿欧元的资金，以抗击通缩和放缓的经济增长。

买债计划在1月宣布，目前正在获得放大效应，不仅因为民间投资者对央行的买债计划做出反应，扩大买进刺激经济相关的风险部位，而且欧元区经济增长真正的发动机--信贷体系也在予以配合。

“融资成本处于纪录低点，信贷周期逐渐扭转，银行业压力测试基本上取得成功，以及仍在进行中的对资产负债表的修复，这些都表明随着时间推移，ECB更积极的政策将逐渐触及实体经济，” Berenberg银行的分析师Holger Schmieding在给客户的报告中写道。

对QE计划的批评在于，实体经济感受到的影响力并不充分，从某种程度上来说也的确如此。QE发挥作用的机制在于吸引投资者买入更多风险资产，这可以使信贷的取得更加便利，同时也推高了金融资产的价值。下一步计划是，一旦股票和债券价格上涨，投资者可将增加的获利用于支出，因此帮助资金在经济中流转并刺激增长。

结果可能是有更多人购买苹果的金表，然而对下游经济的益处却值得怀疑。

理论上这尤其符合欧洲的情况。欧洲的资本市场不那么发达，难以为QE的买债需求创造出那么多的债券，并且更依赖于老式的银行贷款。

最近的一组数据显示，欧元区资金和信贷流转的速度加快，这尤使人振奋。因此，不仅欧元区的经济前景较不实施QE时好转，而且QE的效应也更多地被经济中的底层感受到，流入投资者的资产组合，而不仅局限于表层。

**欧元区内的困境**

确实，欧元区内仍存在风险。围绕希腊和其债务的各种问题看似得到遏制，但对那些较弱的欧元区主权借款人来说，它们仍有拉升融资成本的力量。欧洲银行业管理局(EBA)上周宣布今年将进行不设区域的压力测试，显示其承认银行业已经有了进步，不过业者在重建资本上还有大量工作要做。

1月欧元区民间业贷款较上年同期增加0.5%，超过12月0.2%同比增幅。家庭贷款亦增加，企业贷款也放慢了下降的步伐。

这符合欧央行1月对银行业放款的调查结果。该调查结果显示，银行放宽条件后贷款需求增加。

甚至近期有关经济中资金流动数据显示，1月欧元区流通资金以及隔夜存款数量较上年同期增加9%，为2011年以来最快。

加之量化宽松政策的影响，或许这个影响是温和的，事况看起来比起去年好上许多。量化宽松若要发挥最大作用，则应该是做为一个加速推进器，而非发动机。

对欧洲央行来说，一大问题是要能找到收购标的。据巴克莱银行计算，约一半的欧元区主权债的收益率为负值，而且欧洲央行买债的规模将超过发售的新债，两者之间的比率是三比一。

其中显而易见的影响是欧元将继续承压，这是欧洲央行所乐见的，因这会减轻通缩压力，使得欧元区出口财更具竞争力。

欧元兑美元周一触及2003年以来最低1.0821。上周美国公布的就业数据显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将有可能在下周会议上不再需要“耐心”一词，6月或7月或会升息。

不要指望欧洲央行的立场会有突然转变。

欧元区经济太需要曾与其擦肩而过的幸运机遇了。(完)

(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 张明钧)

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