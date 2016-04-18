《丁家烜专栏》除了水枪 各国央行其实没有别的武器

（作者长期从事资产管理研究及交易，路透中文特邀作家，仅代表本人观点）

我最喜欢的一本书是《投资最重要的事》，读过很多遍。当然我也喜欢思考，而且擅长思考。我每天都会思考、并且能够持之以恒坚持不断问题就是：今天的市场会怎么走？

所以2016年1月29日当日本负利率的消息传来，我除有些莫名的不爽之外，又继续思考最重要的事情去了。

但是我越来越觉得负利率这事也有点重要。我不得不把我的那点不爽扒拉开来，一探究竟。经过长期科学审慎的研究，我发现莫名的不爽里夹杂着一些鄙夷、一些失望、一些义愤，还有一些无奈。

“安倍你太low太过了。就不能整点别的招吗？不可着货币政策这棵树你会死啊？”我在办公室里牢骚道。

办公室里的小伙伴平时遭我逗比言论扫射每天躺枪数次，见我突然这么认真，机会难得：“要不呢？你给整点别的招。”顿时噎得我哑口无言。果然认真你就输了。

不过，一语惊醒梦中人。各国政府的武器库里，除了水枪还有别的什么？

别只说美帝，别单说安倍，也不别特指天朝，各国都是坐人口红利的顺风车长大的。全球主要经济体的人口老龄化前所未见。面对当前的政治环境，结构改革只能靠川普了。而财政政策又用无可用，大家可不全都指望货币政策。其实大家都半斤八两。要说货币政策也是用无可用，但这些政客脑子里很清楚，偷人钱财只有两类人没有意见：一种是死去的人，一种是未来的人。尽管明知提供流动性刺激投资消费的效果微乎其微，政府仍要义无反顾地抬高资产价格，反正接盘的是将来的人。最极端的就属日本银行无节制买入股票债券，负利率也在所不惜。其实这连货币政策都算不上，只能叫“注入流动性”。

也许未来十年甚至二十年都摆脱不了投资回报下降、利率低迷。利率低迷，大家就不愿意投资，不愿意投资就更没有回报。不过也不是完全没有一点好消息。好消息是收入差距肯定要扩大，尤其是各位搞金融的看官能够占不少便宜。策略是这样的：不管任何资产任何市场，只要出现恐慌和丧失流动性的局面，就应该坚决抄底。为什么？上面不是说了么，各国政府唯一能做的就是提供流动性了。

有一位搞股票的朋友曾说，我最不担心的就是经济数据差。经济数据越差，政策越会加码。这是很有道理的。甚至全世界范围都是如此，瞧，今年涨得最好的就是去年跌得最惨的卢布资产了。

不要单纯考虑价值，单纯考虑基本面。随时都有个多金又不考虑价值和基本面的主儿站在一边准备买买买，市场还怎么考虑价值、考虑基本面呢。从欧美日的QE到中国央行和国家队，大家都不孤单。这不是中国特色，这不过是时代特色罢了。

暂时抛开那份逗比气质，严肃地探讨一下，为什么市场变得如此投机？投机的本意就是见机行事。见着兔子就追，见着狮子就跑，投机是人类的本能，本身无可厚非。但如果只会投机，那就太low了。面对复杂困难的局面，政府放弃了长远打算，沉溺于相机抉择，疲于应付。什么叫相机抉择？我请教了禅师，禅师说第一次听见做投机的把自己说得那么牛逼的。国无远虑，必有近忧；庄无远虑，常大波动。比尔.格罗斯说，负利率破坏了资本主义的根基。对于资本市场而言，负利率，或者说无节制的货币政策破坏了市场估值体系的根基。

2015年Einhorn和Bill Ackman等集体折戟或许不是偶然。负利率时代，价值投资者确实应该重新审视自己的投资体系。或者说，应该更多地考虑流动性的作用。（完）