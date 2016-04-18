《丁家烜专栏》除了水枪 各国央行其实没有别的武器

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（作者长期从事资产管理研究及交易，路透中文特邀作家，仅代表本人观点）
我最喜欢的一本书是《投资最重要的事》，读过很多遍。当然我也喜欢思考，而且擅长思考。我每天都会思考、并且能够持之以恒坚持不断问题就是：今天的市场会怎么走？
所以2016年1月29日当日本负利率的消息传来，我除有些莫名的不爽之外，又继续思考最重要的事情去了。
但是我越来越觉得负利率这事也有点重要。我不得不把我的那点不爽扒拉开来，一探究竟。经过长期科学审慎的研究，我发现莫名的不爽里夹杂着一些鄙夷、一些失望、一些义愤，还有一些无奈。
“安倍你太low太过了。就不能整点别的招吗？不可着货币政策这棵树你会死啊？”我在办公室里牢骚道。
办公室里的小伙伴平时遭我逗比言论扫射每天躺枪数次，见我突然这么认真，机会难得：“要不呢？你给整点别的招。”顿时噎得我哑口无言。果然认真你就输了。
不过，一语惊醒梦中人。各国政府的武器库里，除了水枪还有别的什么？
别只说美帝，别单说安倍，也不别特指天朝，各国都是坐人口红利的顺风车长大的。全球主要经济体的人口老龄化前所未见。面对当前的政治环境，结构改革只能靠川普了。而财政政策又用无可用，大家可不全都指望货币政策。其实大家都半斤八两。要说货币政策也是用无可用，但这些政客脑子里很清楚，偷人钱财只有两类人没有意见：一种是死去的人，一种是未来的人。尽管明知提供流动性刺激投资消费的效果微乎其微，政府仍要义无反顾地抬高资产价格，反正接盘的是将来的人。最极端的就属日本银行无节制买入股票债券，负利率也在所不惜。其实这连货币政策都算不上，只能叫“注入流动性”。
也许未来十年甚至二十年都摆脱不了投资回报下降、利率低迷。利率低迷，大家就不愿意投资，不愿意投资就更没有回报。不过也不是完全没有一点好消息。好消息是收入差距肯定要扩大，尤其是各位搞金融的看官能够占不少便宜。策略是这样的：不管任何资产任何市场，只要出现恐慌和丧失流动性的局面，就应该坚决抄底。为什么？上面不是说了么，各国政府唯一能做的就是提供流动性了。
有一位搞股票的朋友曾说，我最不担心的就是经济数据差。经济数据越差，政策越会加码。这是很有道理的。甚至全世界范围都是如此，瞧，今年涨得最好的就是去年跌得最惨的卢布资产了。
不要单纯考虑价值，单纯考虑基本面。随时都有个多金又不考虑价值和基本面的主儿站在一边准备买买买，市场还怎么考虑价值、考虑基本面呢。从欧美日的QE到中国央行和国家队，大家都不孤单。这不是中国特色，这不过是时代特色罢了。
暂时抛开那份逗比气质，严肃地探讨一下，为什么市场变得如此投机？投机的本意就是见机行事。见着兔子就追，见着狮子就跑，投机是人类的本能，本身无可厚非。但如果只会投机，那就太low了。面对复杂困难的局面，政府放弃了长远打算，沉溺于相机抉择，疲于应付。什么叫相机抉择？我请教了禅师，禅师说第一次听见做投机的把自己说得那么牛逼的。国无远虑，必有近忧；庄无远虑，常大波动。比尔.格罗斯说，负利率破坏了资本主义的根基。对于资本市场而言，负利率，或者说无节制的货币政策破坏了市场估值体系的根基。
2015年Einhorn和Bill Ackman等集体折戟或许不是偶然。负利率时代，价值投资者确实应该重新审视自己的投资体系。或者说，应该更多地考虑流动性的作用。（完）
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。