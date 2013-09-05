《陈健恒专栏》国债期货：另类的预发行

（作者为路透特邀撰稿人,文章仅代表本人观点）

撰稿 陈健恒

国债期货将于9月6日上市，受到市场的高度关注，尤其是国债期货上市后的价格定位以及与现货之间的互动关系更是各方的关注焦点。

理论上，国债期货价格由最便宜交割券价格减去持有期收益来决定。在实际当中，市场环境、投资者结构、交易规则和期权价值等众多因素使得期货价格与理论价格会有一定的偏离。但套利机制使得国债期货不会明显脱离现货价格，现券市场行情，尤其是CTD券的收益率走势仍是影响国债期货价格的首要因素。与现货市场的这种联动机制，使得现货投资者拥有了很好的现货风险管理工具。

**一级市场发行是国债市场风险的主要来源**

影响国债收益率的因素很多，包括经济增速、通胀水平、央行货币政策、供需关系等。但今年债市走势受供需关系的影响要远大于经济基本面的影响。表现为在经济增速下行以及通胀相对温和的环境下，国债二级市场收益率在三季度出现了较为明显的上升。

主要的原因是国内商业银行在资金面不确定性以及资金价格抬升的环境中，对债券的配置需求有所减弱。6月份钱荒以来，资金面一直不稳定，7月中下旬和8月中下旬都出现了资金利率走高的情况。银行为了提高自身的超额备付率以应对流动性危机，降低了对债券的配置资金规模，加上央行从7月份开始续发了3年期央票，银行自营账户对债券配置资金进一步被削减。作为国内最主要的债券投资者，商业银行配置需求减弱对整个市场形成了负面影响。一级市场发行利率走高带动二级市场收益率上升成为近期市场的主要特征，债券价格也随之下跌。

例如7月24日5年期国债续发，当时资金面再度收紧，市场情绪较为悲观。招标前，5年期国债二级市场收益率在3.6%的水平，而续发行当天，5年国债招标利率上升到3.70%，边际利率达到3.77%，导致了市场的恐慌。当天7年期国债二级市场收益率也从3.72%上升7bp到3.79%。

8月14日，央行逆回购利率下调幅度低于市场预期，也进一步打击了市场信心，3年期国债招标利率达到3.77%，边际中标利率为3.85%，明显高于此前二级市场收益率3.65%的水平，7年期国债二级市场收益率也相应上升了3-4bp。

8月21日的10年期国债再度成为市场的风向标。虽然招标利率仍有上升压力，但由于2011年9月份的10年期国债招标是市场的拐点，不少交易型机构也博弈本期10年期国债的交易机会。开始投资者预计边际招标利率可能上升到4.15%-4.2%的水平，但最后关头大型银行的投标需求压低了最终的中标利率，最终加权利率为4.08%，边际中标利率为4.13%，认购倍数达到2.53倍，是近几个月来难得一见的盛况。受到信心的提振，交易型机构开始买入，当天该期国债收益率最低触及3.99%。当天7年期国债二级市场收益率也下降了6bp。

进入9月份以来，尽管资金面有所改善，但由于9月份仍是利率债的供给高峰，债券一级市场发行利率走高的情况仍有发生。例如本周3年期国债续发，加权利率3.91%，边际利率3.96%，仍较招标前二级市场收益率3.87%有明显上升。在供给压力不会很快降下来之前，一级市场招标仍将对二级市场价格产生明显的影响。

下周三（9月11日）7年期国债130015的续发再度成为市场关注的焦点。在本期债券招标之前，市场还会面临一系列的不确定性，包括9月6日晚上美国公布8月份的非农就业数据（该数据一定程度上会影响美联储9月份是否缩量QE的决策）；9月9日和9月10日中国统计局公布8月份经济数据；9月10日有1,000亿3年期央票到期，央行是否续发以及续发规模将影响后续市场对债券需求。在上述不确定性下，下周7年期国债续发行的利率仍有可能走高，目前债券投资者保持谨慎，等待信息进一步明朗。

**国债期货推出适逢其时**

国债期货作为现货的镜像，有利于投资者去管理现货风险。鉴于当前国债收益率明显高于期货合约的3%的票面利率，因此理论上国债期货的CTD是久期最长的可交割券，即最接近7年期的国债。不过，从实际可操作角度而言，由于很多老国债都几乎没有流动性，真正活跃的可交割券是年内发行的新债券，因此期货的价格可能更多的是参考最活跃的新发7年期国债。从目前市场的实际情况来看，130015是最合适的CTD。在10月份新的7年期国债没有发行之前，130015都是最活跃最合理的CTD。如果国债期货根据130015来进行定价，那么期货价格可以反映市场对下周130015续发的定价，同时国债期货本身也可以作为投资者管理下周一级市场发行风险的工具。

此前财政部计划今年推出国债预发行，也以7年期国债作为试点。国债预发行允许投资者在国债招标日前几个工作日期间，可先行交易即将发行的国债。国债承销团成员可以在预发行当中净卖出当期国债（但净卖出量不能超过发行量一定的比例），而普通投资者只可以净买入国债。如果预期国债发行利率会上升，国债承销团成员可以先在预发行中卖出国债来转移和控制风险。

虽可以国债预发行尚未推出，但国债期货有望弥补这一遗憾，先行替代国债预发行作为国债承销团成员以及国债投资者管理国债一级发行风险的工具。相比于国债预发行，国债期货存在着以下几点优势：（1）国债期货在时间上的限制更少，不限于国债招标日前的几个工作日，承销团成员和投资者可以更早的管理国债投标的风险。（2）国债期货在持仓上的限制更少，无论是承销团成员还是国债投资者，在国债期货上既可以净多头也可以净空头。（3）国债期货不一定要进行实物交割，资金效率更高，且持仓可以到国债招标之后。总体上来看，国债期货在风险管理和策略制定上的灵活度更高。

在国债期货推出初期，商业银行、保险和基金等持有型投资者尚未获批正式进入。参与者主要是证券公司自营账户、自然人投资者以及非金融机构法人。由于部分证券公司也是国债承销团成员，如此前的分析，在下周三7年期国债续发行面临较多不确定的情况下，这些要参与投标的证券公司可能会结合近期市场状况，卖出国债期货来降低投标风险，同时也降低自身持有债券的风险。一些持有债券现货的私募类投资者，也可能会通过卖出国债期货来适度管理招标利率可能走高带来的市场风险。

**套保需求大可能导致期货价格小幅贴水**

如上述分析，在国债期货初期的参与者当中，证券公司自营以及债券私募类机构可能卖出国债期货的需求会大一些。而自然人投资者以及非金融机构法人在初期可能是以方向性的投机性交易以及日内短线交易为主。当然，对于一些自然人投资者，每次新产品推出时，可能有炒高价格的习惯。不过由于近期国债现货价格呈现下跌趋势，也不排除这些投资者倾向于卖出国债期货。综合来看，在国债期货上市初期，套保和风险管理需求可能导致卖出国债期货的力量略大于买入的力量，国债期货价格会低于理论值，即净基差为正。从期货仿真交易来看，这种情况在7月下旬以及8月中旬收益率上升较快的情况下也出现过。

目前7年期国债130015二级市场收益率在4.00%附近，对应净价96.81元。按照期货价格理论公式，期货价格等于现货价格减去持有期收益再除以转换因子。而持有期收益又与国债现货的票面利率以及回购融资利率相关。130015的票面利率为3.46%，目前7天回购利率高于该票面水平，假设后续通过回购的滚动融资利率平均为4%，那么持有期收益为负值。

当然，不同投资者的融资水平不同，回购融资利率是一个可变量。按照上述假设，TF1312的理论价格在94.37元附近。如果输入的回购利率水平低一些，则期货价格也会再低一些（如果回购利率为3.8%，理论价格约在94.32元附件）。考虑到卖出国债期货的需求略大于买入，期货价格可能略低于该理论值。预估12月份主力合约价格开始可能交易在94.25-94.35区间。至于不同月份合约的价格，由于持有期回报为负，随着合约月份的延长，期货价格理论上会上升。例如按照4.0%的回购利率，每个期货合约之间约相差0.15-0.2元，输入的回购利率水平越低，合约间相差的价格也会越小。

周五国债期货上市价格和走势将成为投资者分析下周7年国债续发行的重要参考，我们拭目以待。(完)

(作者系中国国际金融有限公司固定收益部债券研究员，联系方式chenjh@cicc.com.cn)

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