《陳同輝專欄》中國央行貨幣政策放鬆或晚于預期

（本文為路透中文特邀專欄作家，大型金融機構從業人士陳同輝提供，僅代表本人觀點）

經過11月21日央行的意外降息，市場對央行進一步放鬆貨幣政策的預期急劇升溫，與此同時，中國通脹指標的疲弱，為這種預期火上澆油，根據統計局最新的數據顯示，2014年12月我國CPI與PPI同比增長分別僅1.5%與-3.3%，分別創下09年以來的新低，這意味著2014年我國CPI同比增長僅2%，其對2015年CPI的翹尾影響僅為0.53%，可以預想，2015年全年CPI或僅為1.6%。在此情況下，市場普遍認為貨幣放鬆的空間已經打開，央行將於第一季度採取降準或者降息措施，以緩和經濟下行壓力。實際上市場的這種預期誤讀了近期央行貨幣政策的目標，忽視了當前中國經濟所處的特殊情況以及其所需要處理的問題，換句話說，筆者認為在目前情況下，央行降準降息時點或晚于市場的一致預期。

做出這種判斷的原因首先在於央行的行為。如果央行將於2015年第一季度降準或者降息，那麼這意味著央行的貨幣政策已經由以往的穩健轉為暗中的刺激，在此假設下，央行在2014年11月首先要做的就應該是降準，而非降息，畢竟目前市場利率較高的關鍵並不在於存貸款基準利率，而在於較高的存款準備金率。就宏觀貨幣政策而言，央行行長周小川曾經說過，在正常情況下，數量型貨幣政策和價格型貨幣政策大致上是線性對偶關係，過高的存款準備金率通過對貨幣在數量上的扼制提高了資金的價格，而就微觀而言，存款準備金對銀行來說無異於征稅，存款準備金率就是稅率，因此過高的存款準備金率使得銀行必須通過提高貸款利率以彌補損失。從市場觀察的情況看，銀行實際貸款利率高於央行公布的貸款基準利率，同時理財產品的收益率高於存款基準利率，在此情況下，按照正常的邏輯，央行應該優先考慮降低存款準備金率，以增加貨幣供給，降低市場利率，那麼這種現象並沒有出現，就意味著央行並無放鬆貨幣供給的打算。

退一步說，如果我們認為央行去年11月的降息行為代表其貨幣政策的轉向，那麼央行就有理由在12月繼續降息，畢竟在未降低存款準備金率的情況下，去年11月份的降息對實體經濟最大的影響在於降低存量貸款的資金成本。一般而言，銀行會在央行更改存貸款基準利率後的次年隨之更改貸款利率，以2014年我國整體債務規模為GDP的250%為基礎，如果以需要償還的債務利率為6%計算，可以知道我國經濟一年僅債務利息部分的支出就達到GDP的15%，超過一年新增GDP總量，從這點考慮，如果央行考慮進一步降息，那麼顯然2015年第一季度的降息效果不如2014年12月份，同時央行在歷史上也並不缺乏連續兩個月降低存貸款基準利率的記錄。因此，既然央行選擇在2014年12月份維持基準利率不變，那就無必要在今年第一季度選擇降低基準利率。

此外，如果央行的目的在於刺激經濟，那麼在動用貨幣工具時，就應該向市場傳遞其希望拉動經濟增長的意圖，以圖事半功倍之效果，然而如果我們回顧央行從2013年開始的貨幣政策執行情況，可以發現其與過去有很大的不同，即現在央行在貨幣政策工具使用的披露時間上存在較長的時滯。市場對央行這種不透明的做法頗有微詞，認為央行沒有做到公開透明，不能有效的做好預期管理。但是，如果我們換一個思維，央行動用貨幣政策工具並不是為了刺激經濟，而僅為了托底，那麼其行為就能得到很好的解釋：不立刻對外公布貨幣政策工具動用的類型以及數量，有利於維持市場預期穩定，避免引起“開始刺激經濟”的誤解，這本身就是一種預期管理。

從以上分析可以發現，央行的種種行為並沒有表現出較多放鬆貨幣政策的意願。實際上，央行這種緊縮的貨幣政策傾向，已經是政府高層的共識，2014年12月召開的中央經濟工作會議對今年的政策基調，強調財政政策要更加積極，有力度，而貨幣政策則在以往的穩健之外，添加了“松緊適度”一次。有鑒於在此次工作會議上下調2015年GDP增長目標的可能性極大，那麼“積極而有力度”的財政政策相對應的就必須是“穩健而略緊”的貨幣政策，否則財政與貨幣雙刺激，2015年的GDP增長目標，就應該是上調了。

當然，一般而言，隨著通脹的走低，央行降準降息是教科書的經典公式，然而目前中國所面對的經濟難題，不允許我們照搬這一公式。總所周知，中國目前所面臨的最大問題在於經濟中存在大量無法有效去除的過剩與落後產能，這些過剩與落後產能的存在占用了包括資金，人力等在內的社會資源，使得資源無法有效配置，降低社會經濟效率。在完善的市場經濟體系內，經濟在繁榮時期所累積的這種過剩與落後產能，可以通過經濟蕭條造成的通縮緊縮予以出清，從而在供給收縮的基礎上迎來新一輪經濟的復甦。

然而目前中國情況的特殊之處，在於經過十多年的經濟高速發展，土地價格不斷攀升，這極大的增強了地方政府的經濟實力，以及其因擁有大量土地資源而得到的信用支持。這種強大的經濟實力與地方政府保就業，促增長的考核機制相結合，使得單純依靠經濟體自身的經濟周期去完成市場出清極其困難，地方政府會依靠其財力及信用為這些產能輸血。在此情況下，如果過快的放鬆貨幣政策，容易抬升微觀經濟體對經濟增長的預期，取消原本收縮產能的計劃，加大經濟體整體上的產能過剩，更為嚴重的是，這種過剩在宏觀上容易引發通貨膨脹，我們可以看到2012年當CPI同比增長跌入1%區間後，央行啟動了3次降準與2次降息，隨之而來的是半年之後通貨膨脹卷土從來，CPI在2013年年初便重回3%之上，這逼迫央行在2013年年中開始不得不重新回到緊縮的貨幣政策軌道。

可以說，制約貨幣政策放鬆的原因，目前已由通脹轉為經濟體中存在的落後且過剩產能，正是基於此原因，我們可以看到過去兩年政府對經濟的整體基調一直是強調“托底+不刺激”，而央行在2015年的工作任務中依然強調“繼續實施定向調控”以及“確保不發生區域性系統性金融風險”，正是政府這種政策基調在貨幣政策上的體現。

當然，筆者相信落後產能對貨幣政策的這種制約，在2015年完全有可能得以消除，因為在2014年，政府在經濟方面除了“托底+不刺激”之外，亦抓緊為過剩產能的全面出清做好準備。例如在去年一年間，監管部門針對銀行業連續出台了多項政策，這裡面包括去年4月份出台的有關商業銀行發現優先股補充一級資本的規定，5月份關於徹底規範同業業務的127號文，11月份的資產證券化三分規定以及12月份的理財產品新規，這些政策法規的一個共同之處，在於降低銀行業整體槓桿率。由於中國目前為止仍然以間接融資為主，銀行部門承擔了社會主要的信用中介，如果銀行業整體槓桿過高，在社會去產能過程中將受到嚴重的傷害，這極容易導致社會信用萎縮，經濟急劇下滑，因此，從政府如此急切的出台多項保護銀行業措施，可以看出政府對於出清落後產能的心情十分急切。

不僅于此，如果僅僅約束銀行的行為，而不約束資金需求方，則在業績衝動之下，銀行仍有可能向資金的預算軟約束放投放貸款，有鑒於地方政府及其融資平台是實體經濟中最大的預算軟約束主體，中央於9月份出台了43號文。簡單地說，43號文規定了政府存量債務的邊界以及規範了政府未來發行債務所必須遵從的規則，前者有助於理清在社會產能出清過程中政府所應該承擔的責任與損失，後者有助於砍斷地方政府預算軟預算的根源。

從以上分析可知，2015年很有可能是一個“大爆破”之年，在做好各項工作準備之後，政府將打破經濟中存在的各種剛兌，清除落後過剩產能，釋放被其占用的資源，在此之前，央行任何放鬆貨幣的行為，都將加大產能出清的難度，有鑒於此，很難想象央行會在2015年上半年降準或者降息。當然，這並不意味著央行在此之前將無所作為，畢竟“實施定向調控”依然是央行2015年工作的重點，這意味著央行在產能出清前必須履行兩種職責，其一依然是托底，當經濟加速下滑，銀行出現惜貸時，採用PSL，定向降準等工具，激勵銀行定向投放流動性，滿足社會中合理的融資需求；其二，當出現短期金融市場資金短缺時，採用SLF,MLF等工具,平滑短期金融市場波動。（完）

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