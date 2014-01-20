《阳歌专栏》深航高管挪用资金被判刑折射反腐新方向

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**深航高管挪用资金被判刑折射反腐新方向**

中国最近针对大型国有企业的反腐调查展现出新方向，有报道称深圳航空6名高管因挪用资金共计20多亿元，经法院判定罪名成立分别获刑。这与截至目前为止的多数调查聚焦行贿受贿和贪污问题有所不同，表明反腐调查开辟了新战场。与此同时，中国反腐调查也得到了国外同行的精神支持。有报道称，英国反腐机构在调查劳斯莱斯(RR.L)在中国和印尼违法经营的行动获得了更多资金。

对深航高管的宣判显示中国正在加速持续推进反腐运动，没有放慢脚步的迹象。中国新一届政府试图在各级政府和企业层面深入开展打击腐败活动。我之前曾表示，这种反腐运动早应开展，对改善中国商业环境，创造长期公正公平特别有益。但是，从短期来看，反腐可能会产生一些影响，官员担心陷入腐败调查，可能导致企业丧失很多现有的经营渠道。

上周落幕的深航资金挪用案的幕后主谋李泽源被以挪用资金罪判处有期徒刑10年，因其在假释考验期内犯罪，法院将其前罪没有执行的刑罚并罚，决定执行有期徒刑14年。

这起案件涉及的是相对常见的经济犯罪，大企业将业务外包给与内部人士关系密切的外部公司。这起案件中，深航聘用李泽源为高级顾问，他然后开了一家公司，为深航提供咨询服务。在选定外部企业过程中缺少竞争性招标环节，将机会直接给予有关系的公司，经常涉嫌非法活动。内部人士通常从中渔利，比起通过竞争性招标程序往往付出的成本更高，但公司获得的产品或服务质量却大为逊色。

这个新案例显示中国反腐调查机构已经从之前对行贿受贿和贪污行为的调查，拓宽到经济犯罪，将反腐运动推高到新阶段。此外，反腐已经从中央扩展到地方，上月有说法称上海超市运营商联华(0980.HK)的管理者受到当地反腐机构调查。

另有媒体报道称，英国严重欺诈办公室（SFO）事关劳斯莱斯的调查获得英国财政部更多拨款。报道并未提供太多细节，不过这个举动似乎表明英国和其他西方国家倾向于加大对本国企业在海外腐败行为的打击力度。

从更广泛的角度来看，中国不断扩大的反腐运动和SFO等外国机构的合力调查，最终可能肃清中国的商业环境，令其更加符合发达市场的标准。今年，也许今年中国反腐力度将更大，外国机构的调查也将同步加速。

一句话：深航高管挪用资金被判刑表明中国正在扩展反腐运动，且今年的反腐力度很可能继续提高。

**一加科技将推智能手机 网秦与Sprints合作**

手机市场真的还需要另一家来自中国的又酷又时尚的智能手机企业吗？至少有一位企业家似乎是这样认为的，而且该企业家上周在北京推出了名为“一加”（OnePlus）的全新品牌，并得到高通(QCOM.O)高管在微博的鼎力相助。鉴于眼下大家都在效仿小米，我通常对此类事情不是很关注，但一加科技这样一家新成立公司的能吸引如此多的关注，让我觉得这是一家值得说说的公司。

与此同时，移动安全软件公司网秦(NQ.N)的首席执行官宣布该公司与美国无线运营商Sprint(S.N)达成新的合作交易，也在微博掀起波澜。关心网秦的人应当记得，做空机构浑水（MuddyWaters）曾以指控该公司夸大数据为由发起攻击，造成网秦股价在去年秋季大跌。我当时曾称这样的做空可能有点过于极端。网秦股价正在从去年触及的低点缓慢回升。

先从微博帖子谈起。引起我关注一加科技的是高通(QCOM.O)副总裁、高通风险投资中国区总经理沈劲的一条微博帖子，他是出席一加手机品牌发布会的许多重量级人物之一。沈劲的微博帖子言简意赅，推广味十足，称一加手机“简单，响亮，美观”。

我略作研究后对于一加科技有了更多了解。该公司创始人刘作虎是中国科技界的精英，抱负远大，几乎可以肯定是想与小米创始人雷军一较高下。一加科技在二季度前不会推出自己的手机，但该公司表示其目标是尚未饱和的高端市场，这从该公司选择使用高通高档芯片便可见一斑。刘作虎曾在Oppo担任高管，为其积累了丰富的资历。

我看到的报道没有提及刘作虎背后的支持者，但从沈劲出席“一加”品牌发布会，明显可以看出高通是其支持者之一。鉴于眼下许多中国企业出产的智能手机使用的都是来自联发科技(2454.TW)、展讯SPRD.O等企业的廉价芯片，高通推广这个全新品牌明显也有利己一面。但我觉得，中国企业推出的大多数新款智能手机都集中在中低档领域，对于能推出设计上乘产品的新企业来说，在中高端手机领域仍有发展空间。一加科技是不是这样的公司，要等到下个季度才能见分晓。

与此同时，网秦首席执行官林宇在微博称，根据该公司与Sprint的合作协议，后者将使用该公司的NQLive平台。这表明林宇仍是余勇可贾。在浑水攻击后，林宇过去三个月一直致力于修复受损的影响，最新帖子则打破了他在微博的相对沉默期。该公司还在北京发起新的广告攻势，表明其或许认为已经走出危机的谷底。

依我之见，虽然网秦在遭浑水攻击后形象严重受损，但与Sprint的合作似乎表明，该公司仍能凭借自己的产品赢得新的大型合作伙伴，这对网秦股价而言可谓好兆头。该公司股价已缓慢收复部分失地，目前较遭做空期间的低点高出逾70%。但要指出的是，网秦股价仍较遭做空前水平低大约50%。不过，我觉得该公司股价会继续反弹，除非再遭新的攻击。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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