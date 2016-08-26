《A股技术分析》中国股市沪综指短线调幅基本到位

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京8月26日 - 中国股市沪综指.SSEC本周震荡回落，年线缓慢下行对大盘形成持续压制。技术面显示，短期均线系统未遭明显破坏，股指在3,040点附近基本探明短期底部，后市蓄势完毕后仍将上试年线3,100点附近；中线看，周线虽收阴但仍在五周均线之上运行，上升趋势不变，后市仍有冲高机会。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2bEuaU2
沪综指本周震荡回落，受缓慢下行的年线压制。目前该线下移至3,100点附近，对大盘的压力逐步减轻，股指虽在五日均线下方运行但短线均线系统未遭破坏，20及30日均线在3,040点附近汇集，对大盘形成有效支撑，短线震荡蓄势完毕后将再度上攻年线3,100点处。
3,000-3,100点区间为此前大箱型震荡顶部区域，股指在此出现反复较为正常；另外上周大盘向上突破连接4月和7月反弹高点形成的压力线，本周回落在技术上亦可视为技术性回抽，对突破予以确认，随后大盘将再度上涨冲击短线新高，惟量能仍是上涨不可或缺的重要指标。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2bngjWi
沪综指本周收阴，股指在五周均线处获得有效支撑。周均线系统仍然保持多头排列，下周将进一步向上发散，有助支持大盘结束短调继续上涨。周技术指标目前多处于相对较低位置，与大盘形成较好配合，惟3,100点之上进入国家队调控区域，持续向上空间受限，大盘中期或围绕3,100点为中轴反复波动，涨跌幅或均有限。（完）
(审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。