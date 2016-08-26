《A股技术分析》中国股市沪综指短线调幅基本到位

2016年6月24日，北京一家券商营业部内的一名股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Jason Lee

作者 曾祥进

路透北京8月26日 - 中国股市沪综指.SSEC本周震荡回落，年线缓慢下行对大盘形成持续压制。技术面显示，短期均线系统未遭明显破坏，股指在3,040点附近基本探明短期底部，后市蓄势完毕后仍将上试年线3,100点附近；中线看，周线虽收阴但仍在五周均线之上运行，上升趋势不变，后市仍有冲高机会。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2bEuaU2

沪综指本周震荡回落，受缓慢下行的年线压制。目前该线下移至3,100点附近，对大盘的压力逐步减轻，股指虽在五日均线下方运行但短线均线系统未遭破坏，20及30日均线在3,040点附近汇集，对大盘形成有效支撑，短线震荡蓄势完毕后将再度上攻年线3,100点处。

3,000-3,100点区间为此前大箱型震荡顶部区域，股指在此出现反复较为正常；另外上周大盘向上突破连接4月和7月反弹高点形成的压力线，本周回落在技术上亦可视为技术性回抽，对突破予以确认，随后大盘将再度上涨冲击短线新高，惟量能仍是上涨不可或缺的重要指标。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2bngjWi

沪综指本周收阴，股指在五周均线处获得有效支撑。周均线系统仍然保持多头排列，下周将进一步向上发散，有助支持大盘结束短调继续上涨。周技术指标目前多处于相对较低位置，与大盘形成较好配合，惟3,100点之上进入国家队调控区域，持续向上空间受限，大盘中期或围绕3,100点为中轴反复波动，涨跌幅或均有限。（完）