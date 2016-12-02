《A股技术分析》中国股市沪综指3300点附近面临较大压力

2016年11月9日，上海，股民在一家券商营业部内看电脑屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

作者 曾祥进

路透北京12月2日 - 中国股市沪综指.SSEC近一月来震荡缓步上扬，市场气氛回暖。技术面显示，沪指11月初短暂回抽年线后持续走高，已突破该线及多条压力线，已形成上升通道，惟3,300点附近为年初首个熔断股灾跌停区域，技术面和心理面压力较大，短线不易突破，后市将在其下方震荡蓄势伺机再攻。

中线看，本周结束此前七连阳收阴，但上升趋势保持完好，周均线多头排列于下档形成有效支撑，料大盘续维持震荡缓升格局。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): reut.rs/2gT8Z2G

沪综指本周摸高3,300点后震荡小跌，重心略有下移，周五下破5及10日均线后获利抛压有所加大，但下档20及30日均线保持上行对股指形成支撑，前期盘升小平台3,240及3,200点附近均有多头防御，短线料回调幅度有限。

本周多次盘中冲高多为利用拉抬权重股所致，中小盘个股不为所动且本轮行情沪市与深市和中小创背离明显，显示仍为结构性行情且增量资金介入规模有限，在面临3,300点附近这一年初首个熔断股灾跌停位置压力时，上攻底气和信心不足，短期内还将反复在其下方震荡以消化技术面压力，之后仍有再度上攻动作。

较长期走势(周线图): reut.rs/2fYXJnY

沪综指本周收阴结束此前七连阳走势，周均线系统多头排列支撑大盘于上升通道内运行，成交量能温和连续放大，大盘并突破连接去年底和8月份两个高点的下降压力线，以及连接4月和8月两个反弹高点的上升通道上轨，技术面将支持大盘继续震荡缓升，后期股指将保持进二退一低点缓步抬高的运行步伐。（完）