《A股技术分析》中国股市沪综指3300点附近面临较大压力

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京12月2日 - 中国股市沪综指.SSEC近一月来震荡缓步上扬，市场气氛回暖。技术面显示，沪指11月初短暂回抽年线后持续走高，已突破该线及多条压力线，已形成上升通道，惟3,300点附近为年初首个熔断股灾跌停区域，技术面和心理面压力较大，短线不易突破，后市将在其下方震荡蓄势伺机再攻。
中线看，本周结束此前七连阳收阴，但上升趋势保持完好，周均线多头排列于下档形成有效支撑，料大盘续维持震荡缓升格局。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): reut.rs/2gT8Z2G
沪综指本周摸高3,300点后震荡小跌，重心略有下移，周五下破5及10日均线后获利抛压有所加大，但下档20及30日均线保持上行对股指形成支撑，前期盘升小平台3,240及3,200点附近均有多头防御，短线料回调幅度有限。
本周多次盘中冲高多为利用拉抬权重股所致，中小盘个股不为所动且本轮行情沪市与深市和中小创背离明显，显示仍为结构性行情且增量资金介入规模有限，在面临3,300点附近这一年初首个熔断股灾跌停位置压力时，上攻底气和信心不足，短期内还将反复在其下方震荡以消化技术面压力，之后仍有再度上攻动作。
较长期走势(周线图): reut.rs/2fYXJnY
沪综指本周收阴结束此前七连阳走势，周均线系统多头排列支撑大盘于上升通道内运行，成交量能温和连续放大，大盘并突破连接去年底和8月份两个高点的下降压力线，以及连接4月和8月两个反弹高点的上升通道上轨，技术面将支持大盘继续震荡缓升，后期股指将保持进二退一低点缓步抬高的运行步伐。（完）
(审校 杨淑祯)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。