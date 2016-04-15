《A股技术分析》沪综指短期走势续受政策护盘主导

本周国家队加大护盘拉升力度，利用金融权重板块托底，钢铁煤炭等周期类板块拉涨助力大盘震荡上扬，一度创三个月新高。股指重回5、10日均线令短期均线系统得以修复但支撑力度并不坚实，一旦盘中护盘力度减弱大盘即恢复阴跌，显示市场内生上涨动量仍缺乏，上档仍会遭遇层层套牢卖压。料短线走势继续受政策护盘主导，多空维持频繁拉锯。

技术指标方面，KDJ继续高位背离，MACD钝化，显示护盘下的拉涨并未得到指标的配合，目前布林通道上轨位于3,100点附近，对大盘形成压力。日K线则上下跳空频繁，显示多空分歧很大，而向上跳空缺口数量越多，后市隐患越大。同时，大盘量能仍不足，形成国家队单打独斗，投机资金被动跟随局面，在迟迟难以连续放量情况下，护盘资金独角戏难以长久上演。

本周沪指拉出中阳周K线，护盘资金刻意化解此前连续三周形成的高位受阻见顶形态，以扭转市场悲观预期。目前大盘沿五周均线爬升，3,000点仍为多头死守重要点位，一旦失守将前功尽弃；惟上方3,100点靠近20周均线，为中线重要压力，以目前量能看很难有效突破。而中期技术指标中，KDJ继续向超买区行进，动向指标延续下行，表明目前的上涨并非市场自身趋势使然，政策性护盘才是拉动股指向上的源动力。（完）