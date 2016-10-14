《A股技术分析》中国股市沪综指短线仍有上冲机会

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京10月14日 - 受国庆期间出台楼市调控政策引发资金转入股市的预期影响，中国股市沪综指.SSEC本周一度出现冲高但随后走势仍乏力。技术面显示，外部事件驱动股指重返短期均线上方，市场持筹成本逐渐趋于一致，短线缺乏下跌动能，大盘仍有上冲机会摸高3,080-3,100一线。
中线看，股指连续四周在3,000点上方横向波动，节前探底位置2,980-3,000点仍具备技术支撑，上方3,080-3,100区间则构成压力，大盘将在该夹板状态下运行较长时间，为最终的方向性突破积蓄动量。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2enchz4
沪综指周初受楼市调控导致的跷跷板效应影响一度冲高，暂时摆脱了国庆节前的下行趋势，短期均线系统得以收复并获得改善，但反弹过程中乏量配合，整体走势仍乏力，因市场持筹成本接近，短线下跌动量亦不足。
本周的反弹留下3,004-3,014点的上跳缺口，对股指形成牵引，而9月13日形成的3,078-3,040下跳缺口则有待先行填补，故股指短期有望再度上冲补缺，随后出现冲高回落，再行回补下档缺口，整理呈现3,100-3,000点区间波动走势。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2enbkqm
沪综指本周收报中阳，近四周K线形成多空来回拉锯，大盘整体呈横向波动，20及30周均线位于3,000点下方，仍具备技术支撑，3,100-3,080前期横盘区域则构成压力，大盘波动率虽降低但只要不出现明确的方向性向下破位，便符合管理层意图，预计大盘将经过较长时段的横向波动积蓄动量后，才具备足够的突破动量。（完）
(审校 杨淑祯)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。