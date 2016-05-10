《RUSSELL专栏》中国大宗商品狂潮中 期铜走势独自理性克制

2012年3月23日，上海洋山港附近一家仓库，工人们在用叉车装运铜板。 REUTERS/Carlos Barria

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿5月10日 - 目前而言，铜大概是中国大宗商品市场的最佳照妖镜，一方面反映出为何大宗商品近日这波大涨的理由不足，但也同时说明了大宗商品为何没有理由崩盘。

根据海关资料，中国4月未锻造铜及铜材进口大减至45万吨，较3月的57万吨衰退21.1%，只比去年同期小增4.7%。

不光是精炼铜由3月的高位明显回落，4月进口铜矿石及铜精矿也较上月下跌8%，降至126万吨。

有一些基本面因素可以解释4月铜进口的下滑，像是伦敦与上海之间的铜价套利窗口关闭，以及中国国内铜库存高企等等。

截至3月18日当周，上海期交所(SHFE)监控仓库的铜库存触及394,777吨的纪录高位，是2016年初水平177,854吨的两倍还多。

这意味着，当交易商本该在为4月装运的铜下定单之时，库存正在迅速攀升。

自那以后，SHFE铜库存降至313,168吨。不过交易商和市场人士称，保税仓铜库存升至今年迄今最高。

整体而言，中国的状况是库存充裕，和近年水平相比，保税仓和非保税仓的库存都很高。

铜存储过剩，可能足以成为未来数月进口将开始缩减的一个解释，但另一个原因是需求的现状。

如果要对近几个月中国交易所大宗商品价格迅猛上涨做出一个合理解释，那就是随着当局鼓励基础设施及建设支出，而且制造业初步显现复苏迹象，相关大宗商品需求将上升。

其中，钢铁和铁矿石价格的涨势最猛。指标上海期货交易所螺纹钢合约从去年收盘价到4月21日最高收盘位跳涨了57%；大连商交所铁矿石期货也飙升65%，到4月25日触及纪录最高。

但之后钢铁及铁矿石价格已大幅回落，因为交易所通过提高交易成本和保证金抑制投机活动，而且也可能是投资者意识到热钱的流入已经将估值水平哄抬过高。

**期铜保持独立**

期铜并没有完全加入到中国这波大宗商品狂潮，沪铜从2015年底到今年4月25日触及高点，累计涨幅是更显温吞的4.3%。

不过此后期铜一直回落，目前已较今年年初下滑2.4%，表现逊于伦铜，后者今年基本持平。

这显示出，与其他商品相比，铜价更形冷静，需求预期改善的消息只是令其温和上涨，但在这些因素受到质疑时回撤。

中国3月采购经理人指数(PMI)为去年7月来首次重返扩张区间，这给予期铜一些希望。

不过4月数据虽仍站在扩张区间，但要逊于3月，凸显中国庞大的制造业还远未达强健的程度。

铜某种形势下是中国经济的缩影，当传来一些正面的消息，很快就会被连串负面消息所盖过。

虽增加刺激性支出将推动需求，至少短期是如此，但温吞的全球经济前景以及很多行业存在的产能过剩问题，这都意味着铜的定价合理，既没有太多理由大幅上涨，同样没有理由崩盘。(完)